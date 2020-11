Se acerca la fecha más relevante de este 2020 en Estados Unidos. Este martes tienen lugar las elecciones presidenciales en el país norteamericano, en las que se decidirá si continúa en el cargo el magnate y controvertido presidenteDonald Trumpo si el candidato demócrata, Joe Biden, logra arrebatarle el cargo.

La Administración Trump ha protagonizado en cuatro años muchas polémicas y escándalos, todo envuelto por una situación sin precedentes protagonizada por la pandemia de coronavirus que se inició en el mes de marzo.

Esta política ha sido representada en numerosas ocasiones en la pequeña y la gran pantalla, tanto series como películas sumergen al espectador en los entresijos de la política, los intereses, las decisiones, las crisis y, sobre todo, el poder.

Sin embargo, durante los últimos tiempos, se puede considerar que muchas de ellas han sido empleadas como 'arma electoral' para tratar de atraer al espectador hacia uno de los lados. Unas veces, son más explícitas, posicionándose de manera descarada a favor de un candidato.

Otras, por el contrario, pueden ser tildadas de armas electorales por la materia que tratan, los hechos que acontecen, quiénes las cuentan o, sin ir más lejos, cuándo se lanzan, siendo algunas de ellas estrenadas a escasos días de las elecciones presidenciales.

'537 votos', ¿qué ocurrió en el año 2000?

No es una serie ni una película, pero lo cierto es que el documental '537 votos' es esencial para entender qué ocurrió en las elecciones presidenciales del año 2000. En concreto, narra el caos vivido en el estado clave de Florida durante el recuento de votos que llevaron a George W. Bush a la Casa Blanca a través de entrevistas de políticos, periodistas, grabaciones de televisión...

No es una historia nueva, hace tan solo dos años, Christian Bale daba vida en la película 'Vice' ('El vicio del poder') a la mano derecha de Bush, Dick Cheney, que logró un poder casi ilimitado. En ella también se recoge lo que narra '537 votos', cómo un caótico recuento de votantes terminó con la victoria de Bush con tan solo esos sufragios de margen.

La cinta con el polémico proceso se estrenó el pasado 23 de octubre, a menos de dos semanas de las elecciones del 3 de noviembre que enfrentan a Donald Trump y Joe Biden, quienes están centrando en Florida buena parte de sus esfuerzo en la etapa final de la campaña. ¿Podría repetirse este caso, como dice su director, Billy Corben? ¿Fue un fraude?

Plataforma: HBO .

. Duración: 1 hora y 49 minutos.

'The Loudest Voice', el poder de la televisión

Manipulación, sensacionalismo, negocios y abusos de poder. El séptimo arte está indagando en historias realmente controvertidas de instituciones y personalidades cuya influencia abarca límites inalcanzables para la mayoría de la población. Después de películas como 'Spotlight' o 'Brexit' llegó en 2019 a la pequeña pantalla la historia del hombre más poderoso de la televisión, Roger Ailes, su éxito y su posterior caída a lo más profundo.

La miniserie de Showtime estrenada en Movistar+, 'The loudest voice', cuenta en siete capítulos de una hora la historia de uno de los magnates más poderosos de los medios de comunicación, un líder del Partido Republicano encubierto que proporcionó su respaldo a personalidades como Richard Nixon, Ronald Ragan, George Bush o Donald Trump siendo, además, consultor de medios para los mismos.

No solo eso, narra cómo este hombre que conoció el poder sobre prácticamente toda la opinión pública, fue destapado como uno de los acosadores sexuales más repugnantes de los medios de comunicación. ¿Qué papel pueden llegar a jugar los medios en unas elecciones?

Número de capítulos : 7.

: 7. Duración de los episodios: 60 minutos.

de los episodios: 60 minutos. Plataforma: distribuida por Showtime (se puede ver en Movistar+).

'The Comey Rule' o cómo puede influir la decisión del FBI

La miniserie de televisión 'The Comey Rule' ('La Ley Comey') adapta las memorias del exdirector de la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de EEUU, el FBI, James Comey. 'A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership' se publicó en abril de 2018.

En ella, se cuenta, entre otras cosas, el enfrentamiento entre Comey y Donald Trump y cómo se desarrollaron las elecciones de 2016, en las que hasta en tres ocasiones el FBI tuvo que tomar decisiones trascendentales que marcarían el trascurso de la historia.

La serie, de Showtime -habitual en este tipo de contenidos-, se puede ver en Movistar+ desde el pasado 20 de octubre, lo que implica que se estrenó tan solo dos semanas antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

Número de capítulos : 4.

: 4. Duración de los episodios: 40-50 minutos.

de los episodios: 40-50 minutos. Plataforma: distribuida por Showtime, se puede ver en Movistar+.

'Years and Years', ¿imposible?

Una de las grandes apuestas de HBO de 2019 que pasó un poco desapercibida. Con Emma Thompson a la cabeza del reparto, 'Years and years'llegó en mayo del pasado año para mostrar una situación a priori inverosímil, en la que todas las tragedias podían llegar juntas.

Lo cierto es que el primer capítulo es una obra maestra, es un episodio que incomoda y que altera al espectador con situaciones límites que parece que no ocurrirán nunca. Sin embargo, está mucho más cerca de la realidad de lo que puede parecer al principio. En esta ficción es protagonista una cruda campaña electoral en la que los populismos alcanzan niveles insospechados. Más que oportuna para este momento, ¿no?

Número de capítulos : 6.

: 6. Duración de los episodios: 60 minutos.

de los episodios: 60 minutos. Plataforma: HBO.

'Impeachment', el escándalo sexual de Bill Clinton

En agosto de 2019 se hizo público que el escándalo sexual Lewinsky será contado a través de una ficción. Fox ha logrado que la propia Monica Lewinsky, exbecaria de la Casa Blanca con el expresidente norteamericano Bill Clinton, acceda a contar su historia en televisión. Lo hará como productora de la serie y será interpretada por la actriz californiana Beanie Feldstein.

Sin embargo, lo que prometía ser una de las 'armas electorales' contra los demócratas en estas elecciones, ya que iba a estrenarse justo antes de los comicios, parece que ya no será así y el estreno se aplaza.

No será una serie individual, sino que formará parte de la aclamada 'American Crime Story', en una nueva entrega monotemática, mediante el título 'Impeachment'. Esta contará la historia de Lewinsky desde su propia perspectiva y la supuesta relación que mantuvo con el entonces presidente Bill Clinton, acusado de mantener relaciones sexuales con la entonces becaria de la Casa Blanca por lo que fue sometido a un juicio político.

'Jeffrey Eipstein', ¿personalidades salpicadas?

"El desacreditado financiero Jeffrey Epstein ha muerto. ¿Se ha suicidado? ¿Le han asesinado?". Así comienza las serie documental de Netflix que narra el éxito y la caída del multimillonario que tejió una red de explotación sexual de menores aprovechando su riqueza y poder: 'Filthy Rich' ('Asquerosamente rico').

'Filthy Rich' ('Asquerosamente rico', en español) desvela la estructura piramidal de abusos sexuales a menores que creó el empresario multimillonario a través de las historias de las presuntas víctimas de la misma. Epstein utilizó su poder y su influencia en las grandes esferas de EEUU para crear un imperio terrorífico.

No solo eso, en este caso se ven salpicadas varias personalidades de la élite de Estados Unidos, como Donald Trump. Esta serie-documental se estrenó el pasado 27 de mayo, a seis meses de las elecciones. ¿Casualidad?

Número de capítulos : 4.

: 4. Duración de los episodios: 55–57 minutos.

de los episodios: 55–57 minutos. Plataforma: Netflix.

'Borat 2'

El pasado 22 de octubre, cuando ya no quedaban ni 15 días para los comicios, uno de los rostros más queridos a la par que odiados del cine, 'Borat', regresaba con su segunda parte, 'siguiente película documental' ('Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, en inglés, mejor conocida como 'Borat 2').

Esta es una película estadounidense de comedia en estilo falso documental, escrita y protagonizada por Sacha Baron Cohen en su papel del periodista kazajo Borat Sagdiyev. Estrenada en Amazon Prime Video fue lanzado, sin ningún resquicio de dudas para tratar de sacar los colores al candidato republicano.

En concreto, en el filme aparecen políticos estadounidenses como Mike Pence (vicepresidente de Donald Trump) y Rudy Giuliani (ex alcalde de Nueva York y abogado del magnate), quienes fueron grabados sin saber que las imágenes serían utilizadas para una película. Un filme que es, sin dar más rodeos, una sátira irreverente y pícara que ataca y se mofa de Donald Trump.

'El juicio de los 7 de Chicago' y la brutalidad policial

Aaron Sorkin dirige 'El juicio de los 7 de Chicago', que puede verse en Netflix desde el pasado 16 de octubre. Con un reparto plagado de rostros conocidos como los de Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Mark Rylance o Michael Keaton, el filme relata los eventos sucedidos en 1968, cuando lo que pretendía ser una protesta pacífica en la Convención Nacional Demócrata de Estados Unidos contra la guerra de Vietnam acabó en un choque violento contra las fuerzas de seguridad.

Los organizadores de la protesta fueron acusados de conspirar para incitar disturbios, y el juicio que afrontaron fue uno de los más importantes de la historia. Los 'Chicago Seven' al principio eran ocho, pero Fred Hampton fue asesinado por la policía en mitad del juicio.

Esta historia llegó a la pequeña pantalla poco más de dos semanas antes de las elecciones en EEUU, en un momento y un año marcados por el las reivindicaciones y protestas contra la brutalidad policial y el racismo en el país norteamericano, el llamado 'Black Lives Matter' ('Las vidas negras importan'). ¿Se ha aprovechado el movimiento o es una reflexión más necesaria que nunca?

Plataforma: Netflix .

. Duración: 2 horas y 10 minutos.

'Queridos blancos', racismo en las élites

'Queridos blancos' es una serie de Netflix del año 2016. Sin embargo, es otra de las ficciones del gigante audiovisual que aborda el racismo estructural en el país norteamericano, en este caso, en la élite y círculos progresistas como es el caso de la universidad. El tráiler fue criticado, muchos aseguraban que sería una ficción racista con los blancos.

Sin embargo, la serie remarca cómo el racismo se puede instalar en una sociedad desarrollada y progresista, desde las más insignificantes acciones del día a día.

Número de temporadas : 3.

: 3. Número de capítulos por temporada : 10.

: 10. Duración de los episodios: 30 minutos.

de los episodios: 30 minutos. Plataforma: Netflix.

Brexit: una campaña inmoral

Además de estas, hay otra cinta imprescindible para comprender cómo se gesta una campaña política. 'Brexit: The Uncivil War', cuenta qué hubo detrás del triunfo del divorcio de Reino Unido de la Unión Europea. A pesar de que está relacionado con la política británica y no la estadounidenses, es importante conocer los entresijos de una campaña salvaje, ilegal e inmoral.

Más de 33 millones de personas votaron el pasado 23 de junio de 2016 sobre el futuro de Reino Unido. Casi 17 millones y medio lo hicieron a favor de la salida, poco más de 16 lo hicieron en contra. Este drama basado en hechos reales y con un magistral Benedict Cumberbatch como Dominic Cummings, cuenta con entrevistas a personas que estuvieron allí aunque, como cualquier película, cuenta con dramatización.

La primera película sobre el Brexit desgrana cada detalle de la verdadera historia sobre quién estuvo detrás en las semanas previas al referéndum británico. Se estrenó tan solo un mes antes de que el Brexit se materializase en la realidad, por ello, algunos consideraban que podría contener atisbos de manipulación.

Plataforma: HBO .

. Duración: 1 hora y 35 minutos.

