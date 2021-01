Sandra Pica deja a Tom tras decir que tiene a Melyssa en su corazón y verles tontear

'La isla de las tentaciones 3' está que arde. Después de que se filtrara el vídeo sexual de Marina con Isaac (Lobo) y las infidelidades de Manuel con Fiama y de Lola con Carlos teniendo sexo en la piscina, el debate nos ha dejado otra gran historia protagonizada por Tom Brusse, su exnovia Melyssa Pinto y su novia Sandra Pica.

Tom y Melyssa se reencontraron después de cuatro meses sin verse y los dos estaban muy nerviosos. El empresario francés la alabó diciendo que estaba muy elegante y después aprovechó para pedirle perdón por el daño que le había hecho tras ponerle los cuernos con Sandra en la edición anterior en la que entraron como pareja.

Sin embargo, lo que más llamó la atención a Sandra Barneda, los colaboradores del programa y a los espectadores fue el cruce de miradas cómplices y las sonrisas que se intercambiaron durante toda la noche. Está claro que aún sigue habiendo sentimientos o tensión sexual no resuelta.

Lógicamente, la novia de Tom, Sandra Pica también se dio cuenta de todo y se armó la revolución hasta el punto de que rompió con el empresario francés en directo al ver que le había faltado al respeto.

"He perdonado a Tom sobre todo por mí aunque hay un resquemor"

Melyssa comenzó diciendo que le había costado superar lo que pasó en la anterior edición cuando vio y padeció la infidelidad de Tom con Sandra, y que aunque tiene "algún recuerdo, está superado". "Solo intento recordar lo positivo porque lo negativo me lo ha hecho pasar muy mal, lo que sentí me destrozó por dentro en intento no pensar en ello".

La joven de Gerona confesó: "Han sido momentos muy duros. Cuando quieres a una persona, no haces lo que él hizo. Así que hiciera lo que hiciera o actuara como actuara, eso iba a acabar pasando y no es mi culpa. Lo único que me molesta es que no haya reconocido la verdad. Le ha faltado ser honesto y decir que lo hizo porque le apeteció y no negar las cosas o esa falta de empatía de alguien que pasó de amarme a odiarme de un momento a otro. Para mí fue una decepción que me desequilibró emocionalmente".

Melyssa explicó después que había perdonado a Tom "sobre todo por mí, no por él, porque a mí no me gusta tener odio y rencor en mi corazón pero evidentemente hay un resquemor, me ha hecho mucho daño y no puedo perdonarle al cien por ciento. Creo que es algo que el tiempo perdonará".

Melyssa: "No estoy enamorada de Tom. Sería un poco masoquista por mi parte" #TentacionesDBT1https://t.co/aRYuaXgbVmpic.twitter.com/yZscKNSctV — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 25, 2021

Sandra Pica: "Estoy cansada de este tema. Para mí es el pasado"

La exconcursante de 'LIDLT 2' desveló que lo ocurrido le afectó tanto "que no puedo dar el cariño al cien por cien. He perdido mucho del amor que llevaba dentro y ya no soy tan inocente".

Después, fue cuando Tom entró en el plató y comenzó ese tonteo públicamente. Tras pedirle perdón y asegurar que en su corazón seguía teniendo a Melyssa, entró Sandra Pica en directo por videollamada para mostrar su malestar.

"Esperaba otra reacción. No entiendo eso, es una cosa que me ha molestado. Estoy cansada de este tema. Para mí es el pasado si para ellos dos no, pues que cada uno haga su vida porque estoy cansada", les reprochó tras ver que aún tras ver que aún no habían pasado página.

Sandra, de Tom: "Sigo sin entender qué le pasa a este chico en la cabeza" #TentacionesDBT1https://t.co/aRYuaXgbVmpic.twitter.com/w7YLiXOoEg — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 26, 2021

Sandra rompe con Tom: "Estoy esperando a que llegue para largarme a mi casa. Se acabó"

Terelu Campos develó entonces que "en la publicidad, ha habido unas miradas entre ellos de tal manera que se miran y no sé por qué se hacen gracia".

Aunque Tom trataba de justificarse diciendo que "cuando me pongo nervioso, me río", esto desató la ira en Sandra a la que no logró convencer su novio. "Lo habéis visto todos como yo. ¿Se me veía sorprendida? Estoy esperando a que llegue para largarme a mi casa porque otra cosa no puedo hacer. Se acabó", sentenció.

Tom pide perdón a Melyssa: "No te lo merecías" #TentacionesDBT1https://t.co/aRYuaXgbVmpic.twitter.com/2YyqZZ9weQ — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 25, 2021

Cruce de acusaciones entre Sandra y Melyssa

Melyssa explicó que se había reído porque Suso le había dicho que ya tenía las maletas fuera de casa. "Le he dicho pues no parece que tengas la cara de tan preocupado y me he reído y él también se ha reído".

"Tú te has alegrado, se te ha visto en la cara", le reprochó Sandra. "Para mí, tú eres igual de importante que lo fui yo en la isla, por lo tanto no te debo nada", dijo Melyssa.

"Yo tampoco te debo nada pero para no deber nada, tanto que decías que no ibas a hablar y ahora coges y te sientas", le increpó la novia de Tom, a lo que la ex de este respondió: "De mi vida no hago un show igual que tú, que vienes a la tele todo el rato. Y prácticamente no he venido ninguna vez. He venido hoy porque me siento preparada y me da la gana de venir, cariño, y no tengo nada mas que hablar contigo".

"Me hubiese gustado que me respetara. Me mientes"

Cuando le preguntaron a Sandra si iba a echar a Tom de casa, esta respondió: "No la que se va soy yo. La casa es de los dos". Tom le preguntó: "¿Pero qué he hecho de malo? La única cosa que dije es que a Melyssa la tengo en el corazón porque la he querido".

Sandra le echó en cara: "Me hubiese gustado que me respetara" y le increpó: "¿Tú eso lo dices en casa? Porque para nada dices lo mismo, o sea, me mientes".

"Tom me dice que Melyssa no es importante en su vida y que no siente nada"

Tom se defendía: "Pero si nunca hablamos de Melyssa porque siempre te agobia esa persona. No podemos hablar de este tema. Nunca lo hablamos". Sandra trataba de parar el tema: "Eso es algo que vamos a hablar tú y yo. No lo tiene que saber todo el mundo".

Luego contó lo que Tom le suele decir de Melyssa. "Me dice que para él no es nadie, que no es importante en su vida, que no siente nada hacia ella. O sea, algo totalmente distinto". Además añadía que las miradas que se habían echado para ella "ha sido algo muy duro".

Sandra a su novio Tom: "¿Qué le pasa a este chico en la cabeza?"

Sandra arremetía contra Tom: "Que llore porque yo he llorado muchísimo y estoy harta. Solo he pedido respeto porque me lo merezco, me lo he ganado. Hemos cogido un piso juntos y luego que reaccione así, sigo sin entender qué le pasa a este chico en la cabeza".

"Estoy cansada. Yo hoy esperaba algo muy distinto de él, que me demostrara realmente que eso que él me dice es su pasado, que no es nadie para él, que fuese así y todos habéis visto que no ha sido así. Es que no soy la única que lo está pensando", señaló enfadada.

Tom se justificó diciendo: "No he dicho que quería volver con Melyssa, no he dicho nada, solo que la tenía en mi corazón". Melyssa entonces daba su versión: "Yo tampoco he dicho que quería volver con él, que es que estáis obviando que yo existo y yo no he dicho que quiera volver con nadie. Yo he venido aquí un rato a charlar, que os estáis haciendo unas películas...".

Sandra: "Tampoco hay que pedir perdón 80 veces"

El francés seguía explicándose y tratando de calmar a su novia. "La he hecho sufrir muchísimo a Melyssa pero estoy contigo Sandra, no estoy con ella. Solo he dicho que la tenía en mi corazón". La novia de Tom no atendía a razones: "Me da igual, te he pedido respeto".

Terelu le increpó que estaba teniendo una actitud infantil y Barneda le preguntó si entendía que Tom le pidiera perdón por el daño que hizo a Melyssa. "Parte del perdón por el daño lo puedo entender aunque ya le pidió perdón en su momento y tampoco hay que pedir perdón 80 veces, con una creo que basta, me parece de educación y que realmente para ella fue un momento duro, eso sí te lo compro, pero que diga que la tiene en su corazón, además sabiendo lo que yo he pasado...".

Luego continuó explicando: "Todos visteis en 'La casa fuerte' lo que yo lloré cuando él me llamó como a ella, sigo sin entender que se atreva a decir según qué cosas porque al final el que está en casa conmigo es él".

"No soy una persona importante en la vida de Tom. Se olvida de mí"

Tras ello, Sandra le preguntó a Melyssa que en qué lugar estaba Tom, a lo que ella respondió: "A ver para mí fue una persona importante pero yo no estoy en el mismo lugar que él porque él me hizo daño. Por lo tanto, el sentimiento no es el mismo. Ojalá algún día lo sea y le pueda recordar con cariño pero sí que es verdad que a mí me ha costado más por lo que me ha hecho".

Suso volvía a defender a Sandra y lo mal que lo está pasando. "Yo sí entiendo a Sandra. Después del Deluxe que escuchamos, después de que ha dicho que en la cama ha pensando muchas veces en Melyssa en vez de en Sandra, ahora ves que en la publicidad hay un tonteo, Tom dice que tiene en el corazón a Melyssa... Sandra, a día de hoy, ¿das por finalizada la relación con Tom'".

"Lo que estoy viendo es que no ha olvidado ese pasado"

"Ahora mismo, en caliente, ¿qué te voy a decir, que no? Sí me siento mal, realmente siento que para él no soy una persona importante en su vida, que se olvida de mí".

Nagore trataba de hacerla pensar: "Claro, por eso eres su novia y se va a vivir contigo...". Sandra respondió: "Eso es lo que no entiendo por qué hace esas cosas, porque ahora lo que yo estoy viendo es que no ha olvidado ese pasado".

"Tú lo que quieres es que se lleven fatal, pues hija, apechuga como lo hizo Melyssa"

La pareja de Sandra Barneda añadió: "Es que tú comparas que confunda tu nombre con el de su pareja durante tanto tiempo con que ella ha visto imágenes de vosotros dos siendo su pareja, teniendo relaciones sexuales... Creo que él ya te ha elegido hace tiempo. Se ha ido a vivir contigo y te está demostrando que te quiere. Ahora tú lo que quieres es que se lleven fatal. Pues hija, apechuga con esto que ella ha apechugado con otras cosas".

Sandra negó que esa fuera su intención: "Yo no quiero eso, quiero respeto hacia mí, por lo que he pasado, por lo que ha dicho Suso, por el polígrafo, que Kiko Matamoros sabe cuál fue mi reacción al enterarme de todo porque en el pasado me demostró que me quería pero cuando veo estas cosas, veo que no puedes querer a una persona. ¿Tienes olvidado el pasado, Tom?".

Tom: "A mi me gustaría que Sandra se quitara el trauma de Melyssa y yo llevarme bien con ella"

El francés respondió: "A mí lo que me gustaría es que te quites el trauma de Melyssa y a mí lo que me gustaría es llevarme bien con ella. Yo siempre con mis ex y hasta el día de hoy, sigo hablando con ellas. Tengo una amistad con todas mis ex y se por qué aquí no, porque fue mi culpa el daño que le hice pero me gustaría hablar con ella o tener una amistad".

Mientras Sandra decía que ella nunca le había dicho que se llevasen mal, Barneda despidió el programa diciendo: "Sandra, es algo que tenéis que solucionar esta noche. Se ha abierto un melón o ya estaba abierto. Es algo que resolveréis en vuestra intimidad".