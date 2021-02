Samantha Vallejo-Nágera, tachada de "homófoba" por un comentario a su hijo Roscón

Samantha Vallejo-Nágera, de 51 años, ha suscitado una gran polémica en las redes sociales por un comentario que le ha hecho a su hijo Roscón, de 13 años.

La chef y jurado del programa 'Masterchef' está recibiendo muchas críticas por parte de los usuarios, algunos incluso le han tachado de ser "homófoba".

La cocinera publicó este domingo un vídeo en el que sale haciendo tortitas con el pequeño. Mientras cocinan, suele ser habitual que hable con él de diferentes temas o responde a preguntas de sus seguidores.

En uno de los momentos, Samantha le pregunta a su hijo cómo habían celebrado el día de la paz en su colegio. Roscón cuenta que hicieron una fiesta y había bailado.

"Los chicos bailan con chicas"

Es entonces cuando la hermana de Nicolás Vallejo-Nágera -Colate, exmarido de Paulina Rubio-, le hace la siguiente pregunta: "¿Con quién bailabas tú, con una chica o con un chico?", a lo que su hijo respondió: "Con chicos".

"¿Con chicos?", repitió ella con gesto de rareza. Después le volvió a insistir: "Los chicos bailan con chicas" y cambió de tema para decir que Roscón ya había cumplido 13 años. "Ya no es un niño, es súper mayor y ya se comporta como un mayor...Di, me visto solo...".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐒𝐚𝗺𝐚𝐧𝐭𝐡𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞𝐣𝗼-𝐍𝐚𝐠𝐞𝐫𝐚 (@samyspain)

"Chicos, mi mamá está loquita, ¿verdad, chicos?"

Roscón hizo el gesto de llevarse los dedos a la sien, como queriendo decir que su madre está loca. Samantha le reprendió cuando le vio hacer esto: "No me gusta que digas que mamá está loca porque no está loca. No me gusta que lo digas, ¿vale?".

El pequeño dijo que vale pero cuando su madre se dio la vuelta hacia los fogones, repitió: "Chicos, mi mamá está loquita, ¿verdad, chicos?".

Críticas que ha recibido

Entre las críticas que ha recibido Samantha por el comentario a su hijo Roscón se pueden leer algunas como estas: "¿Los chicos bailan con chicas? SIGLO XXI!!!! Cada uno baila con quien le dé la gana", "Los chicos también bailan con chicos, vaya forma de pensar tienes, se te ha visto el plumero".

O ocmo estas otras: "Chicas y chicos, que baile con quien quiera!!!!", "Eso de que los chicos bailan con chicas te ha sobrado. Pueden bailar con quien quiera. Si así empezamos en casa a estereotipar flaco favor le haces a tu hijo" o "Los chicos bailan con quién quieran y sean feliz...".

Como no podía ser menos, la nieta del Mengele español, @SamySpain, ha heredado la homofobia de su abuelo y ahora pretende inculcársela a sus hijos. Desde luego, es una vergüenza que @MasterChef_es tolere esto pic.twitter.com/mxGp9Nb3fs — Zaro ۞ (@danielzaroe) January 31, 2021

Roscón dijo ser del F.C. Barcelona

Más tarde, leyó una de las preguntas de sus seguidores: "Los chicos bailan con chicas y chicos y las chicas también". Samantha respondió: "Vale, vale, muy bien", mientras que Roscón dice: "No, los chicos bailan conmigo". La chef señala: "Ah, solo los chicos contigo, ¡pero bueno!". El pequeño explicaba: "Porque yo bailo mejor".

Después Samantha le preguntó: "¿Tú con quién quieres bailar, con mamá. ¿Bailamos?". Madre e hijo bailan en el sitio el vals nupcial y después Roscón le dio un beso en la boca a su madre, como gesto cariñoso.

"No se puede ser del Barça en esta casa. Papá se va a enfadar"

Otra de las preguntas era, de qué equipo de fútbol es Roscón. "Del Barça", contestó él, a lo que su madre gritaba: "¿Quéeee, del Barça?? ¡Pero cómo vas a ser del Barça!", dijo llevándose las manos a la cara sorprendida.

"No se puede ser del Barça en esta casa. Peruuu [llamó a su marido]. Papá se va a enfadar. No me gusta nada que digas que eres del Barça. No es verdad, no eres del Barça, es mentira".

El hijo de Samantha quiere ser alcalde de mayor

Entre otras cosas, Roscón también dijo que tenía novia, que era su madre Samantha, algo que ella le corrigió. "No, Samantha es tu mamá, no es tu novia".

Después señaló que de mayor quería ser "alcalde de Pedraza", que es el municipio de Madrid donde vive la chef, con su marido, Peru Aznar, con el que lleva más de 17 años de relación, y sus cuatro hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐒𝐚𝗺𝐚𝐧𝐭𝐡𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞𝐣𝗼-𝐍𝐚𝐠𝐞𝐫𝐚 (@samyspain)

¿Por qué el hijo de Samantha se llama Roscón?

Cuando Samantha estaba embarazada de su tercer hijo patricio, Patrick, las contracciones empezaron el día de Reyes en medio de una cata de roscones, en Pedraza, su pueblo.

Al llegar al hospital con su marido llegó al mundo el pequeño. "Venía con sorpresa, ya que tenía síndrome de Down y no lo sabíamos", escribió la cocinera en su blog.

De ahí surgió el apodo cariñoso de Roscón, con el que le conocen en casa y en la cuenta de Instagram de su madre, donde su naturalidad y simpatía le ha convertido en un verdadero fenómeno.

La chef siempre ha hablado con sinceridad, reconociendo que tras el parto, no fue fácil recibir la noticia de la enfermedad de su hijo. "Se me cayó el mundo encima", señaló en su blog.

Sin embargo, pese a las dificultades, ha explicado: "Años después os puedo asegurar que ha sido la única y la última mala noticia que me ha dado este niño en su vida", admite.