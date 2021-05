Rocío Flores ha vuelto a enviarle un mensaje a su madre Rocío Carrasco desde 'El programa de Ana Rosa' después de que esta tachara a Olga Moreno de "sinvergüenza" y "provocadora". Incluso Rociito llegó a confesar que estuvo a punto de llegar a las manos con ella en los juzgados la última vez que se vieron.

Aunque ha señalado que lleva varias semanas sin ver el documental: 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', sí es conocedora de las declaraciones que ha hecho y de las críticas que ha vertido su madre contra Olga, mujer de Antonio David Flores, en el capítulo 10.

Joaquín Prat le ha comenzado preguntado a Ro: "Las cosas que ha contado tu madre en la docuserie, ¿reconoces a Olga en esa descripción o descripciones que hace tu madre acerca de ella?".

La joven ha respondido: "Llevo dos o tres semanas que no veo la docuserie, pero sí que me han llegado ciertas cosas. No reflejo para nada a Olga en cómo se refiere a ella, incluso creo que debería estarle bastante agradecida a Olga Moreno por habernos cuidado".

Además, Rocío Flores ha querido aclarar unas palabras que pronunció el otro día en la que entre lágrimas confesaba que no le hacía bien que la mujer de su padre estuviera hablando de ciertas cosas, como de su madre y de su familia, mientras se encuentra en Honduras participando en 'Supervivientes'.

Rocío Flores, sobre Olga Moreno: "Me ha tratado como si fuera su hija"

Unas declaraciones con las que se interpretó que la hija de Rociito estaba molesta por el comportamiento de la concursante, pero según ha señalado, no fue así. "Yo espero que todo esto no pase factura a Olga. La única palabra que tengo hacía ella es agradecimiento, me ha tratado como si fuera su hija. No estoy molesta con ella, creo que no quedaron claras mis palabras".

Continuó diciendo: "Lo que le digo a Carlos es que no me hace bien que hable de su vida, no estoy molesta con ella por hablar, el daño no me lo hace ella, sino lo que pasa fuera".

Rocío Flores responde a los ataques de su madre contra Olga Moreno Mediaset

Ella está haciendo un pedazo de concurso

"A mi no me hace bien verla en ese momento con el dolor con el que la veo, pero tampoco la situación que tengo yo fuera. Olga hablará de lo que crea, pero yo lo digo por ella, por su propia salud mental. Se ha ido con una mochila muy heavy", ha explicado.

Luego ha terminado alabando el concurso que está haciendo Olga, a pesar de que su actitud está siendo muy diferente a la que ella tuvo cuando estuvo en 'Supervivientes'. "Olga relata lo que nosotros hemos vivido. Si ella considera contarlo, que lo haga. Mi mecanismo de defensa cuando yo fui a ‘Supervivientes’ era no hablar y disfrutar de la experiencia y olvidarme de todo lo de fuera. Ella está haciendo un pedazo de concurso".

-Rocío Carrasco: “Rocío Flores le decía a su hermano que me dijera, que yo iba a llorar lágrimas de sangre y hasta que no me metiera en la cárcel no iba a parar” (Episodio 10)



Qué duro es escuchar esto de tu propia hija #RocioVerdad10 pic.twitter.com/rxelofmXvh — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 12, 2021

Rocío Carrasco cargó duramente contra Olga Moreno: "Es una sinvergüenza"

En la emisión del último capítulo que se emitió el miércoles, Rocío Carrasco cargó con dureza contra Olga: "Es otra sinvergüenza… al final conviviendo con quien vive, pues mucho menos, no te puedes esperar. Es una cómplice de Antonio David Flores, total y absolutamente".

"Es cómplice y en muchas ocasiones ha sido imprescindible para que se me ocasione el daño que se me ha hecho, cosa que al igual yo no he hecho con el padre, no lo he hecho con ella. Nadie me puede decir que yo haya dicho nada de esta chica. No he dicho nada de esta chica. No tiene vergüenza, llevo años sin decirlo", indicó. en el documental.

"Cuando mi hija era todavía adolescente había épocas muy largas durante la cual que cuando le tocaban los 15 días con el padre, Olga tiraba millas para Sevilla, porque no tenía buena relación con Rocío. Eso lo vivía yo. ¿Que le ha venido bien ser la madre coraje que ha salvado a dos niños de su madre? Le ha venido perfectamente, porque le ha reportado beneficio económico, sin más. Totalmente, Olga pone en contra de mí a mi hija", dijo tajantemente.