Rocío Carrasco reapareció este miércoles en directo en televisión tras la emisión de todos los capítulos de su documental: 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

La hija de Rocío Jurado entró muy emocionada en el plató después de que Blas Cantó interpretara 'Como una ola'. También actuaron en esta noche otros dos cantantes de Eurovisión, el representante de Suiza, Gjon's Tears que interpretó su 'Tout l'Univers'. Por su parte, Barbara Pravi, la representante de Francia con 'Voilà' ,no pudo acudir por enfermedad y estuvo a través de videollamada.

Fue una noche muy emotiva y especial para Rociito que se mostró muy agradecida y feliz por todo el apoyo que ha recibido desde que comenzó la docuserie, no solo de amigos y familiares, sino también de políticos, periodistas y asociaciones. La ministra de Igualdad, Irene Montero, volvió a intervenir en el programa para mostrarle su apoyo.

📺 El mensaje de apoyo y agradecimiento de la ministra de Igualdad, @IreneMontero, a Rocío Carrasco. #RocíoSeguirViva pic.twitter.com/5l5nWa6KBz — PODEMOS (@PODEMOS) June 2, 2021

Rocío Carrasco "Vamos a pedir la reapertura del caso con los nuevos testimonios"

Rocío desveló que va a seguir luchando contra su exmarido, Antonio David Flores, padre de sus dos hijos Rocío y David. "Vamos a pedir la reapertura del caso con los nuevos testimonios que han salido estas semanas, muchos de ellos no se utilizaron en su día o no existían", desveló.

Después explicó que el relatar todo el infierno que ha sufrido, le ha ayudado mucho. "He recordado muchísimas cosas narrando este documental, hay cosas que mi mente había borrado o simplificado, hay episodios que son peores de lo que yo narré y que me han recordado ahora personas que estaban presentes. Lo contaré en sala judicial y con la persona que estaba delante, que me llamó y me dijo: 'Qué generosa has sido, has omitido lo peor'",

El 23 de diciembre de 2016 Carrasco presentó en los Juzgados de Plaza de Castilla una denuncia contra Antonio David Flores por lesiones psicológicas. No le denunció por malos tratos ni por violencia de género, como muchos dijeron, y fue el Juzgado de Plaza de Castilla el que se inhibió en favor del Juzgado de la Mujer (de violencia de género) de Alcobendas al considerar que "esas lesiones me las ocasiona una persona que ha estado casada conmigo", explicó ella misma en uno de los primeros capítulos.

Rocío Carrasco va a pedir que se reabra el caso contra Antonio David Flores Mediaset

"Los hechos no han prescrito. Yo confío en la Justicia pero tiene que cambiar. Tengo la esperanza de encontrar un fiscal que me oiga

Rocío aclaró que los hechos no han prescrito, a pesar de que comenzaron hace ya más de 20 años, ya que se han seguido produciendo hasta la actualidad. "No se espera que acaben estos hechos, no han terminado, por lo que no ha prescrito. Nos queda tanto por cambiar, yo confío en la Justicia pero tiene que cambiar", señaló.

Unas palabras con las que parece querer poner de relieve que la Justicia no la escuchó en su día y no la llamó a declarar en sala judicial, por lo que el caso se archivó y no hubo condena para Antonio David por falta de pruebas que ahora sí tendría y podría aportar como nuevas.

"Tengo la esperanza de encontrar un fiscal que me oiga. Que quieran escucharme es lo único que ansío", señaló.

El que Antonio David no haya demandado a Rocío Carrasco, dice mucho

Cuanto menos es curioso el silencio absoluto que está manteniendo Antonio David Flores, ya no porque dejara de ser colaborador de 'Sálvame' sino porque no haya tomado medidas legales contra Rociito si, como él señaló, está todo guionizado y no es verdad, y en su lugar, a quien ha llevado a los tribunales haya sido a la productora, a la que ha demandado.

En el programa de ayer, se volvió a hablar del tema del suicidio. Carlota Corredera llegó a decirle que si se hubiera llegado a producir, hubieran culpado de ello a Fidel Albiac.

Rocío indicó: "La única persona que es responsable de mi estado emocional y de lo que estuve a punto de hacer se llama Antonio David Flores. No hay absolutamente nadie ni ninguna circunstancia aledaña para que eso suceda. Es solo y únicamente responsabilidad de este ser", dijo tajante y pronunciando por primera vez el nombre completo de su exmarido, al que en el documental se ha referido siempre como "el ser" o "el padre impío".

Rocío Carrasco se despide del programa fundiéndose en un emotivo abrazo con la directora de la docuserie @anaisabelpeces #RocioSeguirViva pic.twitter.com/bTNdpD1hIl — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 3, 2021

Si se hubiese quitado la vida, habrían culpado a Fidel Albiac

"Si hubiese muerto entonces se habría contado la historia de otra manera y habría sido la injusticia más grande que se hubiese hecho en este país porque él no se lo merece", decía haciendo referencia a su marido Fidel.

Respecto a sus hijos, Rocío y David Flores, Carrasco señala que no sabe si su testimonio ha propiciado un acercamiento a ellos o no pero explicó por qué no les había contado nada de esto antes. "Si les hubiese contado la verdad se habrían dado cuenta desde muy pequeños de la clase de padre que tienen y no quería hacerles daño".

Por último, hizo un llamamiento para luchar contra la violencia de género: "Hay tantas cosas que hay que cambiar. Nos queda tanto por cambiar y tanto por descubrir y tanto por hacer y por concienciar a la Justicia de este país en la cuál, vuelvo a repetir, que confío. Pero creo con todo el respeto del mundo que tiene que cambiar muchas cosas".