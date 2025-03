Roberto Leal sorprende al matricularse en la universidad: ¿Qué estudios va a cursar el presentador?

Desde hace años, Pasapalabra se posiciona como uno de los formatos y programas estrella de Antena 3. El programa de Roberto Leal reúne a miles de telespectadores cada noche con el fin de entretenerlos, siempre con invitados especiales y dos concursantes que, día a día, luchan por ganar la prueba de El Rosco y hacerse con el bote, que aumenta 6.000 euros diariamente. Así, su presentador se ha convertido en una de las caras más reconocidas y queridas de la cadena de televisión, y ahora da un giro a su carrera profesional al comenzar a estudiar una nueva carrera universitaria.

Hasta el momento, lo cierto es que hay pocas cosas que se le resistan al sevillano, que además de presentar Pasapalabra, realiza el mismo papel en el programa El Desafío, donde distintas personalidades luchan semana a semana por superar retos tan dispares como la apnea, obtener la mejor calificación del jurado y poder realizar importantes donaciones a la ONG que ellos mismos elijan. Además de esto, Leal sabe rapear, es amante del ‘running’, y ahora comienza a estudiar una nueva carrera universitaria.

¿Qué estudia Roberto Leal?

El presentador ha hecho el anuncio en el podcast ‘Mochila al pasado’, donde ha hablado de una de sus mayores pasiones: aprender, descubrir cosas nuevas, sobre todo en el ámbito de la historia. Por ello, ha decidido estudiar -a la vez que continúa con su habitual trabajo como presentador- la carrera de Historia del Arte en la universidad a distancia. “Bueno, ya no es por sacarme la carrera, que el título al fin y al cabo es lo de menos, pero sí por obligarme de alguna forma a estudiar cosas que dejé atrás”.

Asimismo, el profesional de la televisión y el entretenimiento habla de ciertos problemas que está teniendo durante todo este proceso, como la falta y necesidad de mayor organización frente a sus exámenes. “La verdad que lo estoy haciendo regular porque me tendría que haber organizado ya por los exámenes y tal, pero le he pegado una patadita para adelante porque no me da la vida”, explica. Además, habla de la reacción de su esposa y su opinión sobre ello. “Mi mujer me dice 'qué orgullosa estoy de ti' y claro, pienso, 'a ver cómo no me voy a presentar ahora y me van a mandar a septiembre”, añade.

Finalmente, es importante recalcar que nada de esto interfiere en su trabajo como presentador, aunque su oficio sí ha interferido de cierta manera en la toma de decisión del sevillano. “Al estar en Pasapalabra mucha gente presupone que tienes que saber de todo y no tienes por qué, bueno, pero yo digo, bueno, me voy a ilustrar”, explica. “Me gusta sobre todo porque me gusta y porque me entretiene y bueno, creo que al final no deja de ser algo diferente a lo que haces en tu día a día», detallaba en el podcast.