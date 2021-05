Risto Mejide ha provocado una gran polémica por el discurso que pronunció este martes en el programa 'Todo es mentira', de Cuatro', en el que ha tachado a Pablo Iglesias de ser el culpable de la crisis de inmigrantes en Ceuta después de que el exlíder de Podemos pidiera la celebración de un referéndum para "la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

Unos 8.000 inmigrantes han cruzado desde Marruecos hacia Ceuta en las últimas 48 horas, entre ellos unos 1.500 menores. 4.000 migrantes han sido devueltos a su país.

El presentador de televisión comenzó analizando la situación con estas palabras: "Hoy es más importante que nunca tratar de ser honestos, en un día quizás con la peor crisis diplomática, política, territorial y humanitaria que hemos vivido jamás".

El marido de Laura Escanes continuó diciendo: "Lo que hay aquí detrás es un chantaje de una nación a otra: Es 'O me haces caso, o te abro la verja'. Es así de sencillo y de crudo porque estamos hablando de vidas humanas, porque nos estamos aprovechando, o se están aprovechando mejor dicho, de la necesidad y la desesperación de la gente que solo pretende mejorar su vida".

Después, el publicista acusó al que era líder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno de esta crisis migratoria: "Y si nos remontamos un poco más, lo que hay detrás de ese chantaje es una chapuza diplomática y política que hay que denunciar porque si estamos en estas es por la incompetencia de algunos, de nuevo ", expresó molesto.

Risto Mejide culpa a Pablo Iglesias de la crisis migratoria en Ceuta por pedir un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Que alguien le explique a este iletrado que el referéndum saharaui es un mandato de la ONU desde 1991. pic.twitter.com/AHmP69P5Vh — PabloMM (@pablom_m) May 18, 2021

Risto Mejide: "¿Qué pensaríais si un vicepresidente de Francia o de Portugal exigiese un referéndum para Cataluña?"

Risto Mejide volvió a arremeter contra Pablo Iglesias: "Lo vamos a denunciar con todas las letras. No nos duele nada decirlo ¿Qué pensaríais si un vicepresidente de Francia o de Portugal exigiese un referéndum para Cataluña?".

Estas palabras las pronunció mientras en pantalla se mostraba una captura de un mensaje de Twitter que Pablo Iglesias compartió el pasado 15 de noviembre de 2020 en Twitter. El expolítico citó unas palabras del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 13 de enero de 1995. "...Reitera su empeño en que se celebre, sin más demora, un referéndum libre, limpio e imparcial para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental", rezaba el tuit.

El presentador de 'Todo es mentira' decía entonces: "Ahí lo tenéis. Eso es lo que pidió Pablo Iglesias para el Sáhara".

Risto, al que le acaban de cancelar el programa 'Top Star', finalizó diciendo: "Estaremos de acuerdo o no en que eso precede o no precede, pero hablamos de un vicepresidente en ese momento. Esta injerencia hizo saltar por los aires la Cumbre España-Marruecos que estaba prevista para finales del año pasado y que aún hoy no tiene fecha".

Su discurso ha suscitado una gran polémica y está recibiendo muchas críticas por culpar a Pablo Iglesias.

La ultraderecha vuelve a manipular la realidad para avivar el odio del racismo, de la xenofobia y de la homofobia. Risto Mejide odia a Pablo Iglesias porque le va el sueldo en ello. pic.twitter.com/F4JDZcIXG9 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) May 18, 2021

Verás cuando Risto se entere que el referéndum saharaui es un mandato de la ONU y no un capricho de Pablo Iglesias… 🙄🙄🙄pic.twitter.com/TCLt3VD2OA — Protestona ۞ (@protestona1) May 18, 2021