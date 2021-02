Risto Mejide le ha ofrecido trabajo en su programa 'Todo es mentira' al guionista Bernat Barrachina, uno de los responsables del polémico rótulo que apareció en 'La hora de La 1', el programa de TVE presentado por Mónica López.

El rótulo comparaba que la princesa Leonor de Borbón se marchará a estudiar Bachillerato a Gales (Reino Unido) con la 'huída' de su abuelo, el rey Juan Carlos I, a Abu Dabi tras los escándalos en los que se vio envuelto. "Leonor se va de España, como su abuelo", se pudo leer en televisión.

Rápidamente, comenzó una lluvia de críticas contra la cadena pública por permitir este tipo de ataques a gratuitos a la monarquía. Minutos después de la metedura de pata, RTVE envió un comunicado en el que la administradora de RTVE, Rosa María Mateo, lamentó “el grave error” y anunció “medidas inmediatas” para que los responsables de la “equivocación” fueran relevados de sus puestos.

Barrachina: "Me han despedido, como al abuelo de Leonor"

Por su parte, Barrachina se ha tomado con humor su despido de RTVE y ha publicado un mensaje en las redes sociales. "Me han despedido, como al abuelo de Leonor", ha escrito.

Junto a estas palabras ha compartido un vídeo del monarca emérito de cuando pidió perdón en el hospital tras ser operado de la cadera, la cual se rompió mientras cazaba elefantes en Botsuana. "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir".

Me han despedido, como al abuelo de Leonor pic.twitter.com/UxHgW9eUfV — Bernat Barrachina (@bernibarrachina) February 11, 2021

Risto Mejide: "En este programa queremos gente como tú"

Tras lo sucedido este miércoles en TVE y tras la decisión de TVE, Risto Mejide comenzó exponiendo lo ocurrido y señaló: "¿Qué ha hecho la televisión pública, la que pagamos todos? Poner este rótulo", mostrando el polémico faldón en pantalla.

Después continuó diciendo entre risas: "No sabemos quién ha hecho ese rótulo, pero sí sabemos que Rosa María Mateo ha ordenado el relevo de su responsable".

Luego, Risto invitó a trabajar a Barrachina en su programa de Cuatro. "Yo tengo un mensaje para él. Te queremos como guionista. En este programa queremos gente como tú", señaló Risto.

🎙️Queremos pedir disculpas por el rótulo aparecido ayer en 'La Hora de la 1' durante el último tramo del programa.



RTVE lamenta profundamente lo ocurrido y mantiene su compromiso con las instituciones del Estado.#LaHoraDeLa1 pic.twitter.com/rptmrq4dH2 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) February 11, 2021

Quién es Bernat Barrachina y vínculo con el PSC

Bernat Barrachina Hernández, de 35 años, fue jefe de prensa del Ayuntamiento de Badalona con el PSC cuando estaba como alcalde Àlex Pastor, que tuvo que dimitir en abril por conducir borracho y agredir a un agente de los Mossos saltándose las restricciones del confinamiento a causa del coronavirus.

Al ser despedido del Ayuntamiento de Badalona, Enric Hernàndez, responsable de TVE, lo contrató como guionista del programa 'La hora de la 1' de TVE en septiembre de 2020, tal y como el propio Barrachina anunció a través de Twitter.

Según aparece en su currículum, Barrachina está graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Comenzó en televisión como coordinador de guion en el programa 'Guerra de sesos', de Telecinco y La Siete. Después participó en la radio, como guionista y colaborador en el programa 'Lo mejor que te puede pasar', de Melodía FM.

Además fue subdirector del programa 'Otra movida', para Neox y del programa 'Tonterías las justas', de Cuatro. También fue guionista del programa 'El Hormiguero' cuando se emitía en esa misma cadena. Por último, apunta que fue co-director y creador del programa 'Así nos va', de La Sexta, entre otros proyectos.