TVE queda en ridículo con su IA y la mala traducción en el discurso de Richard Gere

Los Goya de este año, además de volver a estar politizado, ha sido señalada por los fallos técnicos a lo largo de la gala: a los múltiples cortes de sonido se le suma la mala traducción del discurso de Richard Gere, quien recogió el Goya Internacional. El actor dedicó unas palabras en Granada al "mundo español" y la importancia de "decir siempre la verdad", también ha hablado de la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump. Unas palabras que no todos habrán podido captar el mensaje, ya que la Inteligencia Artificial que utilizó TVE para traducir al estadounidense no ha dado los resultados esperados.

Muchos han mostrado su enfado en las redes sociales, manifestando que el texto en castellano iba desfasado respecto a Richard Gere y, encima, mal traducido. Los espectadores critican que se haya utilizado "una máquina", lo que le ha quitado humanidad a las palabras del actor estadounidense. Asimismo, lamentan que aquellos que no saben inglés no han podido entender la opinión de Gere sobre Trump o las bonitas palabras que dedicó a su mujer, Alejandra Silva.

"Estos premios a la trayectoria siempre me parecen un poco prematuros, porque me quedan muchas cosas por hacer, especialmente aquí, en España, que ahora es mi hogar. Aunque sé perfectamente por qué me han dado este premio, porque me he casado con esta hermosa mujer de Galicia", comentaba el protagonista de Pretty Woman.

Richard Gere ha recibido el Goya Internacional de la mano de su amigo Antonio Banderas, quien le ha dedicado unas palabras antes de entregarle el premio honorífico. Según el malagueño, Gere no ha sido valorado correctamente como actor en la industria "por ser muy guapo". A pesar de que el estadounidense tiene una larga lista de películas a su espalda, algunas muy populares como Hachiko. Siempre a tu lado, Chicago o Novia a la fuga, nunca ha sido nominado para un Oscar.