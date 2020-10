La pulla de Rafa Nadal a David Broncano que está siendo muy comentada.

Rafa Nadal fue entrevistado este martes por David Broncano en ‘La resistencia’, en Movistar+. Esta vez el invitado no estuvo en el plató sino que fue el humorista el que se desplazó hasta Manacor (Mallorca) donde el campeón de tenis tiene su academia.

El presentador y el tenista jugaron un partido de tenis. En uno de los momentos, el tenista le tiró unas pullas al cómico, que tiene una gran predilección por Roger Federer, “tu ídolo”, le dijo. “Sea lo que sea [el resultado] te agradezco este rato, puede ser de los mejores momentos de mi vida”, confesó el gallego.

Como era de esperar, Broncano acabó perdiendo el encuentro frente al campeón de tenis. Entonces tiró la raqueta al suelo.“Qué actitud más deplorable. Mal perdedor”, bromeó el tenista, para después confesar: “Ha sido un partido bien luchado. Creo que tienes buen potencial".

Broncano: "No soy tú pero manejo pasta"

Al final acordaron que el jugador le daría clases de tenis, aunque le advirtió “pero soy caro”, le dijo en tono de humor.

“No soy tú pero manejo pasta. Yo me gastaría un buen dinero en clases contigo, si me dices 500 euros la hora”, respondió rápido el presentador. Ambos quedaron en que lo harían y el dinero se donaría a una causa benéfica. "Dos horas de clase contigo y lo donamos. Perfecto", negociaron.

“Federer nunca me ha hablado de ti. No sé si sabe quién eres”

Broncano fue alojado en la academia del tenista y contó que había dormido en la Suite Rafa. “Hombre, no te vamos a poner en la de Federer”, le respondió Rafa.

El presentador de ‘La resistencia’ continuó diciendo: “He dormido en la suite Rafa, con una foto tuya celebrando un punto y he soñado contigo". Después señalaba que se había dado cuenta de que “al lado está la suite Federer", sobre el que dijo: “Nos llevamos muy bien, no tengo ningún problema. Hablamos mucho”.

Entonces el presentador quiso saber si alguna vez Roger Federer le había hablado de él: “¿Te ha hablado de mi alguna vez?”, a lo que el tenista le respondía con una pulla que está siendo muy comentada por haber herido e orgullo de Broncano.: “No sé si sabe quién eres.Ya se que le hiciste la entrevista pero yo creo que no se acuerda de ti”, le respondió.

“Ahí surgió una cierta amistad. ¿Qué dices? Pregúntale por mí”, le pidió el humorista para ver si este se acordaba de él. Nadal le respondía: “Tengo que llamarle después y le voy a preguntar”.

Después, Broncano le preguntó por Gerard Piqué, ya que el futbolista del F.C. Barcelona organiza la Copa del Mundo de Tenis, o nueva Copa Davis, algo que a Nadal le parece muy bien. “Soy totalmente contrario a lo que dicen otros. Tengo el máximo agradecimiento porque alguien de fuera de nuestro mundo quiera invertir en nuestro deporte. Es positivo sin ninguna duda”.

🎾@RafaelNadal: “Piqué ha conseguido dinamizar y cambiar la competición. Es una puñetera pasada conseguir llegar a acuerdos con todos para que sea una realidad. . Es de máximo agradecimiento que alguien de fuera del mundo del tenis quiera invertir en nuestro deporte." pic.twitter.com/XooHKDt58w — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 27, 2020

Sobre las trece veces que ha ganado Roland Garros

Luego David le preguntó al mallorquín por las trece veces que ha ganado Roland Garros, lo que supone su 20º título de ‘Grand Slam’. “Es la hostia, ganar 13 es una puta locura”, expresaba el cómico, a lo que el deportista le decía: “La verdad que sí, para mi también lo es. Es una locura, una barbaridad. Se tienen que dar un cúmulo de circunstancias brutales para que esto ocurra y ha ido ocurriendo. Mira que no me gusta hablar de ello pero es una pasada, sí”, señaló Rafael Nadal.

Durante la entrevista, el tenista hizo otras confesiones como que “jamás ha hecho pesas”, a pesar del bíceps que tiene, y recordó sus inicios, cuando entrenaba en las canchas municipales de su ciudad. “Si venía alguien que tenía reservada la pista, lógicamente me echaban”, recordaba.

Prefiere conducir el Kia antes que el Aston Martin porque es mucho más cómodo

También hablaron de la flota de coches deportivos que tiene Nadal. “Yo te doy las llaves porque los tengo ahí, parados.Te lo prometo. Hace seis mese que no cojo ningún coche. No sé si se ponen en marcha”.

Broncano le respondía: “Dame las llaves que ya te lo pongo yo en marcha. No me digas estas cosas de cachondeoque lo hago de verdad. Dame las llaves del coche que me voy a la rotonda esa grande de la entrada que me la hago a puro trompo”.

El presentador le preguntaba: “¿Tú conduces el Kia antes que el Lamborghini?". “No tengo ningún Lamborghini yo”, decía el tenista. “Bueno alguno que tengas, ¿el Kia antes que el Aston Martin?”. Nadal respondió con honestidad: “Te lo juro. Es que a día de hoyes mucho más cómodo”.

“Cuando era jovencito iba combinando, pero hace seis meses que no cojo ninguno. Solo de vez en cuando y para ponerlo en marcha. Hay alguno que no sé si se pone en marcha”, señalaba. Broncano le replicaba ágil: “Pues déjamelos a mi y te quemo las ruedas”. Nadal le decía entonces: “El blanco ese (definido por Broncano como "el más guapo de todos") no lo vas a poder poner en marcha”.

Le robó la chaqueta a Hugo Silva y ahora va a por el coche de @RafaelNadal#LaResistenciapic.twitter.com/CIPvhwOzKw — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 28, 2020