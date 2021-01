El racismo, el machismo, el antianimalismo y el alcoholismo de 'Dumbo'

Contaba aquí la compañera Lupe Carrasco que los abonados a Disney en todo el mundo ya no tienen en su catálogo infantil películas como Dumbo, Peter Pan y Los Aristogatos. Esta noticia ha sorprendido a propios y extraños pero lo realmente asombroso es, en realidad, que los señores de la compañía norteamericana hayan tardado tantos años, en total ocho décadas, en darse cuenta del obvio racismo, tanto implícito como explícito, de algunas de sus películas. Ya era hora de que censurasen estas máquinas de crear racistas que han resultado tan nocivas para los espectadores.

El peor caso de los tres es, de largo, el de Dumbo. Esta película, amén de racista por motivos que ahora veremos, es obviamente antianimalista, notablemente machista y, sin duda alguna, supone una defensa del alcoholismo intolerable en pleno siglo XXI. Señores de Disney, ¿por qué han tardado tanto? ¿En serio necesitaban ochenta años para reparar en algo tan evidente e insultante? ¿Por qué no hicieron caso antes a las miles de protestas, algunas de ellas incluso multitudinarias, que pedían en las calles de medio mundo censurar la película de ese elefante orejudo y volador que tanto daño ha provocado en tantas mentes gregarias?

El atroz racismo de Dumbo está en los cuervos, por supuesto. No hay duda. Ese color. Esa manera de hablar. Ese perverso Jim Crow que recuerda los peores tiempos de la segregación racial en Estados Unidos. Algunos incluso se atreven a decir, valientes ignorantes, que ese nombre no era casual porque esta película se hizo precisamente con intenciones antirracistas. Sus defensores llegan a argumentar, malvados hasta la médula, porque no tienen otro nombre, que son precisamente los cuervos los únicos que ayudan al pequeño elefante. Qué majaderías. No han sabido ver la película.

La Asociación en defensa de los Paquidermos y las Paquidermas ha expresado su alegría por la censura de 'Dumbo' pero, al mismo tiempo, ha querido dejar claro que el maltrato al colectivo de los proboscidios tendría que haber sido la razón esgrimida por Disney para justificar tan acertada decisión

Una de las peores cosas de Dumbo es la imagen perversa que presenta de varios animales. Los peores parados son los elefantes. Bueno, no, las elefantas. Porque son ellas las que marginan al pequeño por su origen y por sus rasgos físicos. La Asociación en defensa de los Paquidermos y las Paquidermas ha expresado su alegría por la censura de Dumbo pero, al mismo tiempo, ha querido dejar claro que el maltrato al colectivo de los proboscidios tendría que haber sido la razón esgrimida por Disney para justificar tan acertada decisión. Porque, a juicio de esta reputada asociación, el racismo es obvio pero secundario en la película. Porque el antianimalismo y el machismo subyacentes en la cinta son mucho peores.

Además, por si no se habían dado cuenta hay que recordar que, y esto ya es el colmo del despropósito, la acción de Dumbo está ambientada en un circo. Terrible manera de perpetuar los estereotipos de humillación y maltrato a los cuadrúpedos. Con esa costumbre tan acendrada en Disney y otras empresas opresoras, en esta película a los animales se les humaniza y, por ello, se les despoja de sus verdaderas capacidades instintivas. Un atentado contra su dignidad de por sí maltratada.

Poco o nada importa que este clásico del cine muestre el amor eterno entre un niño y su madre, reflexione sobre la injusticia de cualquier bullying, envíe un mensaje a favor de la solidaridad entre diferentes o defienda el afán de superación de cualquier persona pese a sus dificultades. Es cristalino como el mar que esos elementos no son los que han encandilado al público durante todos estos años. Nada más lejos de la realidad.

Lo único increíble de entender es que los millones de personas que han visto 'Dumbo' durante todos estos años no se hayan convertido en seres racistas, machistas, antianimalistas y alcohólicos

Con todo, la peor secuencia de Dumbo es la de la borrachera. Ese desfile de elefantes rosas que ve el protagonista es una clarísima incitación al consumo desaforado de sustancias psicotrópicas. Un canto a la drogadicción en todas sus formas y una auténtica vergüenza que por supuesto ha generado numerosos traumas a lo largo y ancho del planeta durante demasiado tiempo.

Lo único increíble de entender, llegados a este punto, es que los millones de personas que han visto Dumbo durante todos estos años no se hayan convertido en seres racistas, machistas, antianimalistas y alcohólicos. Es incomprensible pensar que a tantas personas pueda emocionarles esta película. Pero así de extraño es este mundo. Qué maravilloso hubiera sido que esta censura de Disney hubiese llegado muchísimo tiempo antes. Nuestro mundo sería mejor. Y en la Asociación en defensa de los Paquidermos y las Paquidermas estarían más tranquilos, claro.