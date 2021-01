La bandera, Obregón, Pedroche, Nacho Cano y 'Cachitos' en la Nochevieja más polémica

Como era de esperar, los españoles no me hicieron caso. Los toques de queda provocaron que la gente se quedase en su casa y, fuera por ausencias familiares o porque ya no soportaban hablar con sus cuñados, encendiera la televisión para sumergirse en el particular universo televisivo de esta Nochevieja. Polémica, mucha polémica que, por supuesto, a las 00.15 ya estaba comentando con mi querida amiga enfurecida.

-Muy buenas, feliz año.

-Igualmente, querida. Pero me temo que llamas para hablar de otras cosas...

-Hombre, querido, es que no me jodas, cómo es este país, ahora resulta que a mucha gente, por supuesto a la de izquierdas, le molesta que en la Puerta del Sol se proyecte la bandera de nuestro país que se supone nos une a todos. Estamos locos.

-Tienes razón, lo estamos, pero eso no es nuevo como bien sabes. Que la enseña de un país se vea no debería ser noticia, pero así somos, toda la vida a garrotazos.

-Bueno, en Televisión Española ni se ha visto la bandera porque la balaustrada estaba llena de flores. Habría que saber si las flores estaban antes o las pusieron para taparla.

-Todo es posible, amiga, todo.

-En fin, lo mejor ha sido el discurso de Ana Obregón. Esa frase ya es historia de la tele. No se me quita de la cabeza. "Aún siendo una madre que ha perdido a un hijo quiero mandar un mensaje de esperanza".

-Este tema me produce dudas. Por un lado, es cierto que sus palabras han sido bellas, sin duda lo mejor de esta Nochevieja televisiva, y no me quiero ni imaginar el fortísimo sufrimiento que habrá pasado. Pero también creo atisbar que quizás TVE volvió a contratarla precisamente para generar audiencia aprovechando su tragedia... No sé.

-Con todo, su discurso ha sido precioso.

-Totalmente de acuerdo. Insisto: lo mejor de la noche.

Se hizo el silencio por un momento. Porque los dos sabíamos que llegaba el momento de hablar de algo que no merece la pena.

-¿Y el vestido de Pedroche que te ha parecido?

-Me ha parecido la misma cosa anodina de siempre. Sigo sin verle la gracia ni el interés a esto. Televisivamente no me aporta nada. Este año ha tocado un edredón y un minivestido que parece imitar una mascarilla. Pues muy bien. Eso sí, desde el punto de vista de la moda entiendo que haya mucha gente a la que le interese.

-Ya veo que no te motiva el tema.

-Para nada. Prefiero hablar de la bella interpretación de Nacho Cano y compañía antes de las campanadas.

-¿Te refieres a esa bella interpretación que en muchos canales no se ha podido ni ver según estoy leyendo en Twitter?

-A eso mismo. Un bonito homenaje que solo pudo verse íntegramente en Telemadrid. Lo que nos lleva, de nuevo, a concluir que este país no tiene arreglo, querida amiga. Es de locos. ¡Si todo bicho viviente conoce esa canción y se emociona con ella! ¡Y este año más, por motivos obvios! Pero nada, en TVE ni pudo verse. Vaya servicio público. Eso sí, indigna pero no sorprende.

-Por cierto, por seguir con las polémicas, recomendaste que viéramos a José Mota en La 1 y/o Cachitos en La 2. Lo primero muy bien, pero lo segundo está generando muchos comentarios...

-Realmente escribí que lo mejor era no poner la tele esta Nochevieja porque las cadenas parecen renunciar a hacer algo interesante, pero sí, creo que esos dos programas eran de lo mejor del menú. Y lo sigo creyendo, aunque no los he visto enteros. Por pura comparación. Mota nunca falla. Y Cachitos al menos arriesga con un humor ácido. Lo de "Loco Vox" es divertidísimo, le pese a quien le pese. Es cierto que ideológicamente está claro de qué pie cojean, pero lo que vi me sigue pareciendo divertido. Y, repito, ese programa es bastante mejor que el resto.

-Sí, también es verdad. De las galas posteriores mejor no hablamos, porque vaya tela...

-Inabordables. Absolutamente prescindibles. Sin sentido alguno.

-Otra vez feliz 2021. A ver si este año hay menos garrotazos y menos división y menos crispación. En la tele y fuera de ella.

-Igualmente. Y veo complicado tu deseo. Te dejo. Estoy de vacaciones, pero me toca escribir de esto.