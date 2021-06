Pilar Rubio, de 43 años, ha recibido un aluvión de críticas en las redes sociales por la performance de luces negras y colores flúor que hizo este miércoles en 'El hormiguero', programa que contó con Los Javis, Javier Ambrossi y Javier Calvo, como entrevistados.

Lo que pretendía ser un baile sensual no acabó siendo tal ya que los movimientos de la colaboradora y mujer de Sergio Ramos, no le acompañaban.

Pilar apareció con una peluca color rosa y un batín a juego, lo que le llevó a que la compararan con Stephanie, la protagonista de la serie infantil Lazy Town.

Después comenzó su número. Aunque hubo mucha intención por parte de Pilar, no consiguió su cometido.

Aunque en la web de Antena 3 lo han definido como "espectacular performance" que ha sido "pura sensualidad" y "ha sabido cómo elevar la temperatura del plató", la realidad fue otra a juzgar por todos los comentarios que han dejado en las redes sociales.

Los usuarios critican que Pilar Rubio no sabe bailar

Pilar anunció que iba a ser "espectáculo de luz negra en el que se me puede intuir".

A continuación, ya sin la bata y con las luces apagadas, bailó con un bikini flúor al ritmo de 'Get Up Punk! 0200 Hours' de General Patton & The X-Ecutioners.

Después se fue quitando la ropa lentamente. Primero el sujetador, mientras cogía una silla y trataba de moverse con sensualidad y después acabó quitándose la parte de abajo.

Aunque ha recibido elogios, han sido muchas más las críticas que ha recibido. En la mayoría se tacha a Pilar de no saber bailar bien o de "dar vergüenza" con este show.

Esta mujer haces muchas cosas bien pero lo de bailar no es lo suyo. Está bien que Pablo Motos se lleve bien con Sergio y Pilar, pero hay que decirle que ha tenido noches mejores. 😖😖😖 — Javier Ruiz (@javiru74) June 10, 2021

Viendo a Pilar Rubio en el hormiguero hacer el panoli antes de que empiece Mask Singer #MaskSinger3 pic.twitter.com/AzTcsqASVJ — La Loca de los Gatos (@Lalocadelosmisi) June 9, 2021

Que vergüenza ajena me esta dando Pilar Rubio... (as usual) #javiseh — Madreaprendiz (@madreaprendiz) June 9, 2021

Pilar Rubio es un bombón desde cualquier ángulo que la veas, no entiendo como hay gente que la critica — Paola. (@Paaolaacevedo) June 10, 2021

Madre mía el nivel. Un programa que ven niños, sexualizando a la mujer para no variar. No aprendemos. — Thegirl28 (@Girlnumber28) June 10, 2021

Siempre me he preguntado que pinta pilar rubio en el hormiguero, que aporta… sigo preguntándomelo #JavisEH — beautybyb 👭🏻🌈🌈🌈🦉 (@beautybyb5) June 9, 2021

#JavisEH pero que actuación de pilar rubio ha sido esta porfavor 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 si hasta yo bailo mejor xdddd — Lydia Garrigós (@lydiagarry16) June 9, 2021

Ojo, que no digo que esta chica no tenga sus méritos, sus estudios y demás, pero lo que sale demostrando en televisión da VERGÜENZA — Dixon. (@julia_sp9) June 9, 2021