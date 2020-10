Por si el 2020 no podía ir peor, tendremos de nuevo a Cristina Pedroche dando las Campanadas de año nuevo (que perdonen a quien escribe sus fans), por sexto año consecutivo.

Lo lleva haciendo desde 2014 y, para ser justos, ver con qué nos sorprende Pedroche ya se ha convertido en una tradición navideña.

Aunque esta noche le genera grandes beneficios económicos y el regalo de seguir en el candelero, esta vez dudó de volver a presentar las Campanadas, o al menos eso dijo ella misma a través de sus redes sociales. Al final (spoiler), sí que las presentará.

Las dudas de Cristina Pedroche sobre dar o no las Campanadas este año

Cristina Pedroche dijo hace unos días que no sabía si dar o no las Campanadas como hace desde 2014: "Os quiero contar un poco cómo me siento. No sé si es porque se acerca mi cumpleaños y me pongo más nerviosa de lo normal, o porque estamos viviendo un año complicado, atípico, raro, un año malo. Se acercan las Campanadas. Me entran los nervios, los nervios de siempre, pero este año más, porque son nervios de inseguridad, miedos, es que no lo sé… Me siento rarísima", comenzó.

"Por un lado es un sueño y me parece lo más dar las Campanadas y despedir el año con todos vosotros, pero por otro lado, tengo dudas. Dudas porque hasta me planteo si tendría que dar las Campanadas. Pienso que podría ponerme un vestido más sobrio, pero dejaría de ser yo. Pero no quiero que alguno se sienta ofendido porque yo intente en ese momento celebrar la vida, seguir adelante. Estoy… tengo muchas dudas", dijo.

"Por otro lado pienso que si hay gente que se entretiene viéndome esa noche, criticándome o no criticándome pues ya he conseguido que alguien piense en otra cosa, pero está siendo un año muy duro para todos, os cuento estas dudas para ver qué opináis", preguntó a sus seguidores, quienes la animaron a dar el paso, de nuevo.

Al final, y tras las dudas, decidió que sí estaría en las Campanadas. Veremos con qué nos sorprende este año Pedroche. Apostamos por un pijama o algo de estar por casa, sexy. ¿Qué opinas de todo esto?