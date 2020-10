Pedro Cavadas arremete contra el Gobierno: "Ha habido situaciones de risa porque son unos esperpentos"

El cirujano valenciano, Pedro Cavadas, visitó el programa de 'El hormiguero' de Antena 3 este jueves. Una vez más se volvió a mostrar crítico con la actuación tardía del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la pandemia del coronavirus y también arremetió contra el epidemiólogo Fernando Simón. "Quien estaba al cargo lo ha hecho muy mal", comenzó diciendo.

El médico fue uno de los primeros en España en advertir del peligro y letalidad de la covid-19 en enero pero le tacharon de alarmista y no le hicieron caso. "Es claro y patente que, con perdón, China es un país que no tiene nada de transparencia. Y no tengo nada contra China. Tengo dos hijas chinas que se estarán riendo de mí. Pero es un país que las noticias que salen con aquellas que quiere el gobierno que salgan y, además, salen bien maquilladitas. Y cuando las noticias salen con olor a alarmas, significa que... no hace falta ser muy listo para darse cuenta. Era evidente", le contó a Pablo Motos.

Estaban a por setas"

El presentador le preguntó en que si era evidente para él, por qué no vieron venir la letalidad del virus. "No me creo que algo tan claro y patente no lo viera nadie. No me creo que no lo vieran. Tú puedes ver un Rolex y si estás a setas no lo coges pero el Rolex está ahí y tú lo has visto y sabes que es un Rolex pero como estas a setas...". Para Cavadas, El Gobierno de Pedro Sánchez estaba a por setas o no quería estar al Rolex.

Pedro siguió insistiendo en que no se cree al Gobierno: "Es imposible que no se dieran cuenta, yo no me lo creería. No me tengo por tonto pero tampoco por el más listo del mundo pero es que era evidente. A ver, llamita de fuego, viento que va para allá, bidones de gasolina. Si tienes una llamita pequeña, pegas un escupitajo y la apagas si lo haces hoy pero como nos esperemos un poco, el viento va para allá y aquello es inflamable y esto es fuego. Se va a liar la de dios y en cuanto se inicie el fuego, ¿cómo lo va a pagar usted?, y entonces ya vas muy por detrás y es lo que ha ocurrido".

"No tengo filias ni fobias políticas pero que no jueguen con mis impuestos"

Pedro ha seguido criticando todo lo que ha ocurrido: "Ha habido un montón de situaciones que serían risibles, como los tebeos de de Paco Ibáñez, de Mortadelo y Filemón, para morirse de risa porque son unos esperpentos. Sería así si no fuera de lo que va: de sufrimiento, muerte y ruina económica. Al fin y al cabo esas tres se llevan muy bien, porque se van potenciando unas a otras y un cuarto factor, todo el mundo quiere jugar con lo que quiera, pero hostia, es que están jugando con mis impuestos". Con estas declaraciones aludía a la mentira del Gobierno cuando dijo que había un comité de expertos que luego admitieron que nunca existió.

Después ha continuado diciendo: "Si se pagan impuestos yo quiero que se gestionen para el bien común. Si es así, aceptado, pero si llegamos al punto de que las mascarillas no son necesarias y luego sí eran necesarias pero es que no había. No quiero personalizar porque probablemente cualquiera lo habría hecho aproximadamente igual. No tengo filias políticas, tengo fobias respecto a formas de gestionar pero filias y fobias políticas no tengo muchas, no me importa. Yo quiero gestores de mis impuestos. Todo lo demás es darle puro oído.

El médico ha recalcado las incongruencias del Gobierno y los bandazos que se están dando cada dos por tres. "Se dice una cosa, a los dos minutos la contraria, 30 segundos después la contraria de la contraria. Llegan a acortarse los plazos hasta el punto de que se dice lo contrario y lo diametralmente opuesto no muy seguido, sino simultáneamente, como el gato de Schrödinger, que estaba vivo y muerto a la vez". "Luego todo es mentira pero no pasa nada", apostilló.

Después ha continuado diciendo: "No pasaría de ser una comedia de ahora te junto ahora no te junto, ahora te cambio un cromo por otro, si no estuviéramos en las que estamos. Cuando hay una catástrofe de verdad, que vengan gestores".

"No puede ser que seamos los peores en la primera ola y en la segunda"

"En este país hay talento. Y estoy convencido de que hay profesionales con talento suficiente como para poder gestionar una situación crítica. No digo solucionarla, porque por desgracia en el año 2020 hay cosas que no tienen solución. Pero no le puedo decir hoy una cosa, mañana otra, pasado mañana la contraria, luego todo era mentira pero no pasa nada", ha expuesto el doctor Cavadas.

"No puede ser que seamos los peores en la primera ola y en la segunda. Si estamos así de mal es que algo se ha hecho muy mal", al tiempo que ironizaba sobre la campaña de Pedro Sánchez en la que decía que Saldremos más fuertes: "No sé quién ha salido más fuerte. ¿El señor Amazon?".

"No conozco a Fernando Simón, ni quiero"

El médico también se ha mostrado crítico con Fernando Simón. "La realidad es la que es. Si se hubieran hecho las cosas muy bien... A ver, no sé quién lo ha controlado, pero quien lo haya hecho lo ha hecho muy mal. ¿Por qué? Porque el resultado es muy malo. Entonces, si el resultado es malo es que quien estaba al cargo lo ha hecho muy mal. ¿Quién estaba al cargo? No lo sé. Si alguien me dice que es una persona con nombre y apellidos quien estaba al cargo, pues el resultado no ha sido muy bueno", ha indicado.

Después añadió sobre el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón: "No le conozco, ni ganas, pero es claro que la gestión de la pandemia en España no ha sido buena".

Al menos cuatro años para la llegada de la vacuna

Sobre la llegada de una vacuna contra el coronavirus, el doctor ha dicho que es "metafísicamente imposible que una vacuna testada no tarde varios años. No es una cuestión de meses si no de un par de años y cuatro para que llegue a una parte suficiente de la población mundial".

Preguntado por Pablo Motos sobre si le pondría a sus hijas la vacuna que debería salir en diciembre o enero, el cirujano se ha mostrado escéptico. "¿Cuál de ellas? ¿La sputnik o cuál?. El problema de las vacunas es complejo. El tío que anuncia los inicios de los estudios de una medicación lo hace porque los países empiezan a hacer millones de pedidos con trillones de dólares. ¿Entonces cuál de todas las vacunas nos creemos?".

Continuó diciendo: "De momento ninguna es eficaz, es decir, segura y útil. ¿Si se lo pondría a mis hijas? Ellas son duras como piedras. Se las pondría pero aceptando un riesgo. El coronavirus no me matará, pero lo hará una encefalitis y les dará razones a los antivacunas. El problema de las vacunas es complejo, convergen demasiados intereses demasiado potentes y volátiles y hasta dentro de un par de años no se va a aclarar".

Dos años para que quitarse la mascarilla sea opcional

Pedro Cavadas ha hablado de cuándo dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla. "Me gustaría pensar que en un par de años quitarse la mascarilla pueda ser opcional".

El doctor ha lamentado que España se encuentre entre "los peores países del mundo respecto a la pandemia pese a contar con un sistema sanitario muy bien financiado".

Así fue la entrevista de Pedro Cavadas que está siendo muy aplaudida en redes. A modo de anécdota, el motivo por el que el doctor apareció con un dedo vendado, se debía a la herida que le había causado un mordisco de la serpiente pitónque tiene como mascota.