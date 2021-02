Paz Padilla: el proyecto que la hace llorar por estar vinculado a su difunto marido

Paz Padilla es un ejemplo a seguir, al menos en lo que a superar el duelo se refiere. La presentadora de Telecinco sufrió la muerte de su marido en julio del pasado año, y desde entonces ha llorado su pérdida pero ha sabido continuar con una sonrisa.

El dolor, no obstante, ha tenido que salir, y lo ha hecho en forma de libro, titulado 'El humor de vivir' y que saldrá a la venta en abril.

Paz Padilla estrena proyecto, vinculado a su marido

Antonio Juan Vidal falleció el pasado mes de julio a los 53 años tras una feroz batalla contra un tumor cerebral. Su muerte ya estaba anunciada y Paz muy concienciada. A pesar de eso, fue un proceso de duelo muy duro para la presentadora, que ha decidido narrar su historia con el empresario en el libro, que, por cierto, ya es número 1 de ventas sin siquiera haber salido al mercado.

"Tengo sentimientos encontrados. Acostarme con la noticia de que el libro que he escrito, 'El humor de mi vida', sea ya el número 1 en venta cuando no está el libro a la venta, la verdad que tengo unos sentimientos muy extraños. Por un lado digo jo, ¡qué bien!, que este libro pueda ayudar a la gente, que la gente necesite leer mi experiencia o conocer un poco mi historia... pero por otro lado digo, tener que haber llegado a este libro porque me haya sucedido esto y que Antonio haya tenido que...”, ha dicho en 'Sálvame' entre lágrimas, sin poder verbalizar la palabra "morir".

"Me ha hecho reaccionar. Me decía siéntete feliz porque te guía el amor. Y es verdad. En todo este proceso lo único que me guía es el amor y eso es lo que espero que leáis en el libro, que lo importante es el amor y queel dolor y la tristeza hay que superarla por amor, por la persona que se va”, ha dicho, rota pero a la vez entera.

Una fiesta en la playa

En verano, en una playa de Zahara de los Atunes, Paz Padilla dijo adiós a su historia de amor con Antonio Vidal, con sus familiares y amigos más cercanos.

Fue una despedida a la americana, con música, comida y baile. Una emocionante despedida iluminada con la puesta de sol y con una mezcla de tristeza y agradecimiento, como le ha sucedido también con el libro.

Un bonito mensaje tras el entierro

Antes de la fiesta, y horas después de celebrarse el entierro, la comunicadora y humorista publicó un post con una foto en blanco y negro en la que aparece la pareja abrazada y desnuda.

"Siempre estaremos fundidos en uno. Espérame, que todavía nos queda una tercera oportunidad. Avanza", escribió en el post. Un mensaje, sin duda, romántico y lleno de dolor y esperanza.

"Una tercera oportunidad"

Paz utilizó las palabras "tercera oportunidad" porque Antonio Juan fue el primer novio de Paz. Sin embargo, cortaron cuando ella se mudó a Madrid y retomaron su relación veinte años después. Se casaron en 2016, en la India.

Durante los años que Paz y su difunto estuvieron separados, la presentadora estuvo con Albert Ferrer, con quien se casó en 1998 y tuvo a su única hija, Anna. El matrimonio duró cinco años y la separación fue muy dura para la presentadora.

Una enfermedad que ya avisaba

Lydia Lozano reveló la pareja ya parecía conocer que a Vidal le quedaba poco de vida, tal y como contó en el programa Socialité. La periodista contó que tanto Paz Padilla estaba "preparada" para lo que iba a ocurrir, y que por ello se afanaron en cuidarse y quererse mucho los últimos seis meses. "Este tiempo fue maravilloso entre ellos".

Hace un año trascendió que el estado de salud del abogado y funcionario andaluz era preocupante. Fue ingresado de urgencia en la UCI tras sufrir un cólico nefrítico, que provocó la cancelación de algunas obras de teatro de su ya viuda.

Desde aquí le mandamos mucho amor a Paz Padilla, quien es, sin duda, un ejemplo de cómo afrontar la muerte de una forma sana. ¿No crees?