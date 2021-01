Paz Padilla echa a su hija Anna Ferrer de casa (y este es el motivo)

Paz Padilla, de 51 años, ha dicho por fin adiós al año 2020, el más difícil de su vida. En febrero del año pasado perdió a su madre Dolores Díaz (Lola) y meses después, en julio, se producía la muerte de su marido Antonio Juan Vidal, a los 53 años de edad, a causa del cáncer. Unas semanas después, fallecía su suegra, Ana Isabel Agarrado.

Estas Navidades están siendo de lo más agridulces para la presentadora de 'Sálvame' y actriz de 'La que se avecina'. Son complicadas y tristes por los seres queridos que no están pero a su vez esta es una de las épocas que más le gusta y con la que más disfruta hasta tal punto que ha llegado a echar a su hija Anna Ferrer de su espectacular casa de más de 1.800 metros cuadrados en la víspera de la noche de Reyes.

"Ya vienen los Reyes. Este año me planteé si hacer lo de todos los años, si tenía ánimo para decorar los regalos... Y la verdad es que lo voy a hacer porque a Anna le hace mucha ilusión, además tengo tres sobrinos pequeños y porque es una tradición que mi madre siempre nos hacía. Daba igual como estuviera ella, si estaba o no estaba triste. Ella hacía que cada Noche de Reyes fuese una fiesta. Así que estoy preparando las cosas, espero sorprender", ha contado emocionada.

La influencer ha contado lo sucedido a través de Instagram. "Desterrada. Mi madre me ha dicho que no puedo volver hasta por la noche. Así que, ¿alguien me acoge? Es lo que hay".

¿Por qué Paz Padilla ha echado a su hija?

El motivo no es otro que el poder preparar al detalle la llegada de los Reyes Magos a su chalet. La presentadora no escatima a la hora de decorar su casa, algo que le ha llevado a ser objeto de críticas debido a lo espléndida que suele ser con los regalos y lo ostentosa que es, para algunos, con la decoración.

Por su parte, Padilla ha explicado: "Otra vez me he metido en un liazo gordo y esta vez tengo que coser a máquina", ha contado echándose las manos a la cabeza.

Después ha continuado explicando, adelantándose a las críticas que sabe que va a recibir un año más: "Así que estoy preparando las cosas. No puedo adelantar nada pero espero sorprender. Y como sabéis todos los años hago lo mismo. No es que haya una gran cantidad de regalos, es que me dejan aquí ellos sus regalos y yo los envuelvo. Ponen el nombre y yo los envuelvo. Y para poder hacer la forma utilizo cajas, porque si no se hacen cajas no puedo darle forma bien".

Después ha continuado explicando: "Entonces puede que en una caja haya unos calcetines, o una bufanda, o un gorro, o un reloj, o una sudadera o lo que sea. Así que todo va en cajas y a mí me encanta que sean cajas grandes, por lo que quizás cojo la caja de un microondas y luego lo que hay dentro es un par de zapatos. Pero es la única manera de poder lucirlo. Ahora, eso sí. De papel gasto lo más grande. A ver si os gusta", se ha justificado.

Siempre recibe críticas en Navidad por ser demasiado ostentosa

Desde hace varios años, a la presentadora siempre le caen críticas por lo ostentosa que es. En 2016, cargaron contra ella por felicitar las Navidades junto a su asistenta Anastasia, en una imagen en la que salían Paz y su hija, mientras la empleada del hogar les servía café.

En 2018, le cayeron las críticas por regalarle a su madre un billete de 500 eurosy por ser tan ostentosa con la decoración y los regalos, lo mismo que le ha sucedido en años posteriores.

