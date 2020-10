Hay una cosa que María Patiño no soporta, sólo una: que jueguen con su trabajo. La periodista, de 49 años, se toma muy en serio su labor en la prensa rosa y no soporta que a las personas que ningunean la profesión, ya que, al final, es como cualquier otra si se sabe hacer bien y con dignidad.

Pues bien, por todo esto ha estallado en los últimos días. Patiño presenta 'Socialité', su programa propio, desde abril de 2017 con gran éxito de audiencia. Este ha sido su mayor triunfo profesional en los últimos años, es como su cobijo, su empresa, su equipo, su casa.

Un hogar que se ha visto perturbado el pasado fin de semana con la entrada en escena de los directores de La Fábrica de la Tele, productora de 'Socialité' y 'Sálvame'. Los mandamás han decidido quitar a María Patiño de presentadora de su propio programa el sábado y poner, en su lugar, a Chelo García Cortés. Y esto no le ha hecho gracia a Patiño, que amenaza con irse.

María Patiño amenaza con abandonar Mediaset (y va en serio)

Mientras que Chelo García Cortés estaba presentando 'Socialité', María Patiño entró por teléfono, en directo: "Yo revisto del color que a mí me gusta lo que me duele. Hoy he hecho todo lo que no puedo hacer. Lo que me molesta es que me ninguneen, que se burlen de mí. Me molesta que no me den valor, que se me castigue, pero para ti esto es un juego. He pasado tantas cosas en mi vida que esto va a quedarse en una anécdota", dijo, desde el gimnasio.

Si no tener sentido del humor implica no poder estar en Mediaset, que tomen la decisión que tomen que yo me iré dignamente

Aunque intenta tomárselo con cierto humor, lo cierto es que que jueguen con su trabajo no le hace ni pizca de gracia: "Me considero la más payasa del mundo, me he descojonado de mí misma pero no me gusta que un amigo me ningunee cuando yo jamás lo he hecho. Yo esperaba que mi compañera Chelo me hubiese defendido", aseguró, en alusión a los comentarios de Jorge Javier Vázquez, que dijo que el enfado de Patiño por este hecho era de exagerada.

Así, en su conversación con Chelo, María Patiño también dijo que aunque sabe que Jorge Javier no tiene un mal fondo, hay bromas que molestan: "Cada programa que he hecho en mi vida para mí ha sido lo más importante. Yo sé que él no tiene un fondo mal, que se siente orgulloso de mí,pero hay veces que, cuando nos conocemos, sabemos cuáles son nuestros puntos débiles".

Y finalizó con un contundente mensaje: "Si no tener sentido del humor implica no poder estar en Mediaset, que tomen la decisión que tomen que yo me iré dignamente. Pero voy a seguir protestando y defendiéndome de lo que considere oportuno. Si no se me va a permitir, me quedo en casa», expresaba.

En fin, veremos cómo va esto. Patiño ha hecho bien en plantarse, ¿no crees?