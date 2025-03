'Pasapalabra': Resuelto el misterio del eterno silencio de Roberto Leal antes de entregar el bote

'Pasapalabra' está a punto de dar el bote millonario. O al menos, eso parece. Manu lleva rozando el pleno en los últimos roscos, y el concursante madrileño lleva varias entregas quedándose a tan solo una palabra de llevarse el premio final.

Hay algo que hace Roberto Leal que mucha gente no entiende o no se explica. Antes de confirma si una palabra es válida o no, el presentador se toma varios segundos que se convierten en un silencio eterno. La modelo y actriz Ana Pedraza le confesaba en directo a Leal que pensaba que Manu había ganando el último Rosco.

Roberto Leal, ante la pregunta de la invitada, contaba los motivos reales que se esconden tras un infinito silencio que siempre genera máxima expectación entre la audiencia.

"¿Por qué haces tanto silencio?"

"Yo pensé que se lo había llevado por tu cara", comentaba la invitada Ana Pedraza. Roberto Leal respondía así: "La gente siempre dice: ¿Por qué haces tanto silencio? Tengo que estar seguro de que lo que ha dicho es o no es. Pongo la misma cara que cuando mis niños me traen las notas", comentaba entre risas el presentador.