Parada estalla contra Chelo García-Cortés en ‘Y ahora Sonsoles’ por sus memorias con Bárbara Rey

En el programa 'Y ahora Sonsoles', José Manuel Parada protagonizó un tenso momento al criticar duramente a su expareja, Chelo García-Cortés, tras conocer detalles de las memorias de esta última. El periodista, invitado al plató de Antena 3, no ocultó su indignación ante el relato que García-Cortés incluyó en su autobiografía sobre una supuesta “noche de amor” con Bárbara Rey, un episodio que, según Parada, no se ajusta a la realidad.

“En la ‘noche de amor’ con Bárbara Rey éramos cinco, no tres”, afirmó Parada, desmontando la versión de Chelo y asegurando que él también estuvo presente junto a otras dos personas.

El comunicador, visiblemente molesto, reprochó a su ex que publicara detalles de su vida privada sin su consentimiento: “Como mínimo podrías pedirme permiso para hablar de mí”. Según fuentes oficiales de Antena 3, Parada recalcó que “lo que viví con Bárbara y Chelo no es como lo cuentan”, tachando el relato de “un guion precioso” que no refleja los hechos.

Lo que más le dolió

El enfrentamiento, emitido en el programa presentado por Sonsoles Ónega, reavivó la polémica sobre la relación de 11 años entre Parada y García-Cortés, marcada por altibajos mediáticos. “Lo que más me dolió es que fuera a entrevistas a contar una infidelidad que no existió”, añadió, negando las acusaciones de su expareja. El tertuliano también aclaró que no revelará más nombres implicados, aunque descartó rumores sobre figuras de “alta autoridad”.

El episodio de 'Y ahora Sonsoles' generó gran repercusión en redes sociales, consolidándose como un momento clave de la televisión del corazón en 2025, mientras las memorias de Chelo siguen dando que hablar.