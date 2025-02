Las palabras de Manu que alimentan esta teoría sobre la entrega del bote en 'Pasapalabra'

El último programa de 'Pasapalabra' no fue uno más. Fue un programa que dejó un mensaje encriptado que muchos están empezando a descifrar. Y es que el joven concursante madrileño, Manu, confesó en el último programa cuáles son los motivos por los que todavía no ha ganado el bote a pesar de haberse quedado a tan solo 1 palabra en varias ocasiones: "No me lo he llevado para superar a Rafa", confesaba a Roberto Leal en último programa.

Tanto Manu como Rosa están a un paso de hacer historia en 'Pasapalabra'. Si aguantan hasta octubre para ganar el bote, conseguirán algo histórico: superar el bote millonario de Rafa Castaño, quien hasta hoy ostenta el premio de ser el concursante que ha ganado el premio más grande nunca antes repartido: 2.272.000 euros.

La teoría del bote

Manu está cuajando buenas actuaciones en los últimos roscos, lo que indica que el joven se encuentra afinando su puntería de cara a un posible bote en los próximos meses. Unas declaraciones que han alimentado la teoría de algunos fans que sostienen que el bote no será entregado todavía. ¿Cuándo será?