Carmina Barrios sobre Paco León: "Mi hijo no me pagó nada cuando rodamos la primera película"

Carmina Barrios se hizo famosa gracias a su hijo. Paco León invirtió mucho tiempo y sudor en su primera película, 'Carmina o revienta'. Conocido por su papel del Luisma en 'Aída', cumplió su sueño y gracias a su madre y a su hermana pudo convertirse en uno de los directores noveles más importantes de nuestro país.

Ahora, la matriarca del clan, porque María León también es una de las actrices más valoradas, ha visitado 'Mi casa es la tuya' para revelar algunos de los secretos más íntimos de la familia. "La ilusión de mi padre hubiese sido que yo fuera monja. ¿Yo, monja? ¡Ja!”, ha comenzado muy divertida la andaluza. ç

Carmina Barrios se cagó de verdad

La madre de Paco León ha confesado que su hijo realizó su primera película, en la que ella era la absoluta protagonista, con muy poco presupuesto y que ella no vio ni un duro: "En la segunda sí, pero en la primera no cobré nada", ha confesado la mujer, que se convirtió en actriz con 60 años.

Además, muchos de los pasajes del primer filmejunto a su hijo fueron realidad, como por ejemplo el día en el que, sin querer, "se cagó en el coche con su hijo Alejandro". Este tipo de anécdotas las utilizó Paco para su película, y es que, muchas veces la realidad supera la ficción: "Pero es que en la película me cagué de verdad, mi hijo dijo que no quería pedos de bote, que quería que me cagara de verdad y me pusieron un edema", ha confesado.

Carmina cuenta que Paco no le pagó en la primera de las películas que hicieron juntos 😳 https://t.co/Zd6hjTNfG5#MiCasaCarminapic.twitter.com/eZdyXZxNwY — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) October 23, 2020

La familia León Barrios se crió en un bloque de pisos de un barrio sevillano en los que las vecinas eran como hermanas. Un día, Carmina decidió ir a casa de 'la tata', como llamaba a una de sus vecinas, a "tomarse un cafelito y hablar de sus cosas". Paco y su hermano Alejandro, lejos de quedarse conformes en casa y jugar tranquilamente, empezaron a llamar al timbre de la vecina pidiéndole atención a su madre porque "se estaban aburriendo". Tras varios intentos por tener un rato para ella, ella perdió la paciencia y les propuso a sus hijos un juego "muy entretenido" y que seguro aún recuerdan: "Me bajé las bragas y les dijeque me contaran los pelos del coño, y desde entonces ya no me volvieron a decir que se aburrían", ha relatado.

Y no solo eso, la actriz María León, de pequeña, era algo "porculera" y tenía por costumbre inventar excusas para retrasar la salida hacia el colegio por las mañanas. En una ocasión, se puso tan pesada con su peinado que su madre y ella terminaron discutiendo. María, muy insensata por su parte, le gritó a Carmina "que no la hubiese parido", a lo que la matriarca contestó muy firme: "Pues lo mismo que te he parido te tiro por el váter, así que le metí la cabeza en el urinario y tiré de la cisterna", ha relatado riendo.

Carmina y su apretón en la peluquería 💇🏼‍♀️🚽😂 https://t.co/Zd6hjTNfG5#MiCasaCarminapic.twitter.com/ElbkJmQdeK — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) October 23, 2020

Una peluquería llena de mierda