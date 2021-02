Pablo Motos se puso romántico el pasado martes cuando entrevistó a la actriz Vicky Luengo y desveló cuál es el secreto de su matrimonio con su mujer Laura Llopis tras 27 años de relación.

La intérprete de series como ‘Madres’ y ‘Antidisturbios’ fue a hablar de su último trabajo en el teatro, ‘Principiantes: de qué hablamos cuando hablamos de amor’, fue entonces cuando le preguntó al presentador de ‘El hormiguero’: “¿Qué es el amor para ti?”.

Motos se sinceraba: “Para mí… Mi mujer lo dice de una forma que parece simple, pero no es nada simple. Para mí el amor es saber que me puedo ir contigo a cualquier parte y saber que en todos los sitios estoy cómoda”.

Después continuó diciendo: “A uno le gustaría que las frases que le impactan fueran de Rabindranath Tagore. De ahí para arriba… pero a veces lo que te impacta es una frase de ‘Médico de familia'”.

Motos recuerda unas palabras de Rocío Jurado

Fue entonces cuando el presentador recordó unas palabras que pronunció la desaparecida Rocío Jurado. “Me gustó mucho una cosa que dijo Rocío Jurado. Dijo que el amor es ayudar a alguien a ser lo que tiene que ser”.

Por su parte, Luego señaló qué es para ella el amor. “Para mí amar es dejar ser. Es dejar al otro la libertad de ser lo que quiera ser”.

"A mi mujer le digo: vete con tus amigas a ponerme a parir. Es sano"

Motos aseguraba entonces: “Una cosa es el amor a corto plazo, que es el ‘tachán, que te ha pasado el tren’. Y otra el amor cuando ha pasado el tiempo. Al final se basa mucho en la libertad del otro, en dejarle al otro que tenga sitios donde tú no puedes ir. A mi mujer le digo: vete con tus amigas a ponerme a parir. ¡Es sano!”, bromeó.

La actriz matizó: “Que ella elija lo que quiera, pero que elija lo que quiera ser. El amor es otra cosa y se expresa viviendo. El amor es vivir… ¡Podríamos estar tres horas!”.

Vicky desveló después algo que no soporta y que es motivo de descartar a una pareja. “Una persona que escribe con faltas de ortografía me genera un poco de rechazo. Me repelé muchísimo. Lo que más me pone es la inteligencia, y admirar a la otra persona”.

Los extraños 'trucos' de Pablo para ligar

Por su parte, Motos explicó que él se fijaba en “cómo será enfadada la persona que tengo delante. Y si la veo enfadada y no me gusta como la veo enfadada en mi mente me echa para atrás. ¡Mi mente es una locura!”.

Luego confesó: “Hace 27 años estoy con mi mujer, pero a la hora de ligar siempre me imaginaba a las chicas qué ponía en su frente. Yo leía una frase en sus frentes como ‘te voy a hacer feliz’ o ‘te voy a hacer la vida imposible’. Claro, según mi percepción absolutamente falsa de una persona a la que acabo de conocer. Pero hay veces que veía comportamientos y en su frente ponía cosas como ‘te haría la vida imposible’ y ya era como que no…”.

La clave del éxito de su matrimonio

Pablo también desveló cuál es la clave del éxito para que una relación o matrimonio perdure en el tiempo. “Admirar a la otra persona en lo básico, no hay ninguna relación que dure más que la admiración. La ves hablando con otra persona y te gusta. La admiración mola mucho”. Un aspecto, con el que también estaba de acuerdo la actriz invitada al programa.

Pablo Motos conoció a su mujer en Valencia trabajando en Onda Cero. “Nos conocimos en la radio, en Valencia, yo estaba de presentador y ella en producción”, contó hace tiempo.

La historia de amor de Pablo Motos y Laura Llopis

Después explicaba cómo se enamoró de Llopis: “A mí me gustaba, pero ella pasaba. El desprecio más grande se queda en nada comparado con el de ella. Yo la veía tan guapa, y pensaba: '¿te vas a morir sin haberla besado?', y un día me lancé”.

Laura es la coordinadora de guiones en ‘El Hormiguero’, en el programa también trabajan las dos hijas que tiene Llopis, fruto de otra relación anterior.

El matrimonio disfruta de su amor y del éxito en una espectacular casa que él compró en el año 2016 en el barrio Salamanca. Un piso de más de 3.300 metros cuadrados que podría haber costado entre uno y un millón y medio de euros.

Entre sus vecinos se encuentran muchos famosos, políticos y empresarios como Felipe González, Luis Bárcenas o Carmen Martínez Bordiú; y la vivienda está rodeada de las firmas de lujo más conocidas.

El presentador es uno de los mejores pagados de televisión, gana aproximadamente unos 4 millones de euros anuales.