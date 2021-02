Pablo Motos abandona 'El hormiguero' por primera vez en quince años y este es el motivo

Por primera vez en quince años y tras 2261 programas, Pablo Motos no ha podido ejercer de presentador de 'El hormiguero' este lunes.

El motivo de su ausencia fue que tiene que estar confinado después de haber estado en contacto con una persona que ha dado positiva en coronavirus.

Nuria Roca fue la encargada de sustituirle y fue quien dio las explicaciones de por qué el presentador no estaba en el plató. "Pablo no presentará hoy el programa. Se encuentra perfectamente, pero ha estado en contacto directo con una persona positiva en covid-19 y por precaución lo hemos mandado para casa".

Después, la escritora y mujer de Juan del Val confesó los nervios que tenía: "Me ha dejado a mí este bonito regalo y no sabéis cómo voy de taquicardia".

La colaboradora tomó el mando y lo hizo muy bien. La ausencia de Motos no se ha notado en los datos de audiencia.

No sabemos aún si el contacto es positivo. Por precaución Pablo Motos ha preferido no estar hoy en el programa. Estamos a la espera de los resultados. Más información en el vídeo 👇🏻 #MalumaEHpic.twitter.com/M3sRiUl5v1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 1, 2021

'El hormiguero' necesita un soplo de aire fresco

El programa comenzó entrevistando a Maluma por videollamada. El cantante presentaba su nuevo disco '7DJ' (7 días en Jamaica) y la valenciana derrochó naturalidad y simpatía a pesar de los nervios. "Me late tanto el corazón que se me va a salir una teta", confesó entre risas tras despedir al cantante colombiano.

Sin embargo, actuó con templanza, la procesión la llevó por dentro. Quizás vienen tiempos de renovar al presentador ya de su puesto y que Nuria le sustituya más a menudo. 'El hormiguero' va necesitando un soplo de aire fresco y ella tiene muchas tablas como presentadora.

Además, con ella al frente del programa, no se producirían esas preguntas y comentarios machistas en los que suele caer Pablo Motos, que tantas veces le ha llevado a recibir un aluvión de críticas en las redes sociales o incluso de algún que otro invitado famoso.

[La actriz Maggie Civantos, ofendida por los comentarios machistas de Pablo Motos]

"Estoy perfectamente pero me rallo enseguida"

Pablo Motos tuvo que quedarse en casa por un motivo de fuerza mayor, por seguridad. Nunca antes había faltado a pesar de haber pasado por situaciones muy difíciles como fue cuando murió su madre o por cuestiones de salud como operaciones complicadas.

Tras acabar la entrevista con Maluma y dar paso a los colaboradores, conectaron con 'el jefe'.

"Estoy perfectamente. Estábamos preparándonos para el programa y me han llamado para decirme que había estado con un positivo. Pero estoy con más energía que nunca, lo que pasa es que me rallo enseguida", comenzó diciendo.

"Si sale negativa, mañana mismo vuelvo"

"Por si acaso, estoy oliendo cosas todo el rato, ¡y huelo de puta madre!", bromeó el valenciano. Después Motos explicó que se hizo un test de antígenos que había dado negativo. "Y nos han hecho la PCR y mañana sabré si soy o no positivo". Luego añadió: "Si sale negativa, mañana mismo vuelvo".

Este anuncio de que volviera tan rápido, provocó una gran polémica en las redes. Muchas personas están criticando que tendría que estar diez días confinado aunque diese negativo.

"Estoy muerto de envidia y de miedo"

Para finalizar, felicitó a Nuria Roca por su trabajo al frente de 'El hormiguero'. "Te agradezco de corazón que te hayas puesto a presentar, entrevistes a Maluma, aguantes al Monaguillo con una bici".

Después añadió: "El programa ha quedado sensacional,pero estoy aquí medio muerto de envidia, medio muerto de miedo. Hasta que no salga la PCR no sé si podré ir amaña o no, sino tendrás allí a Susanna Griso", señaló haciendo referencia a que la presentadora de 'Espejo público' es la invitada de este martes.

Para finalizar indicó: "Esta noche, por culpa de este incidente, que esperemos que no sea nada, la gente se pierde tu magia", comentó Motos, a lo que Nuria le contestó entre risas que "ahora soy 'presentatriz', eso, otro día".