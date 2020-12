Pablo Alborán sorprende a todos con su práctica sexual "a dos manos".

Pablo Alborán, de 31 años, se ha mostrado más desinhibido que nunca delante de las cámaras y ha desvelado una confesión sexual que le ha convertido en protagonista de las redes sociales.

El cantante malagueño fue entrevistado por David Broncano en el programa de 'La Resistencia' de Movistar+ ya que se encuentra de gira promocional de su último disco 'Vértigo'.

El presentador le hizo una de las preguntas que siempre hace a sus invitados que es sobre las relaciones sexuales que ha tenido el famoso de turno en el último mes. En su caso, Alborán confesó que "menos de las que le que querría porque últimamente entre las distancias, el trabajo... Menos de las que querría. Eso es un dato ya también".

Pero después vino la confesión sexual que está dando de qué hablar: "Pero luego están estas dos [manos] que son estupendas". Unas palabras que despertaron las risas y los aplausos del público y del propio presentador.

"¿Cómo que estas dos? ¿Estás tirando de paja con la mano mala?", le preguntaba Broncano sorprendido. "La mala por qué?", le respondía el cantante.

David volvía a insistir en el tema del onanismo: "¿Tú te haces pajas con la izquierda? Pero qué necesidad, ¡te puedes dislocar!". Pablo le explicaba: "Pero, ¿tú no juegas con la derecha y con la izquierda al tenis?". Ante la respuesta negativa del presentador, Alborán le recordó: "¿Y el revés?.

Broncano entonces decía que ahí sí usaba la mano izquierda. "Pues ya está, ya está. Un ratito, tío", desvelaba el artista.

Broncano habla del tamaño del miembro viril de Alborán

David bromeaba entonces: "¿Estás dando a entender que estás tirando de paja a dos manos? Porque es la mayor tirada de rollo que he escuchado", le preguntaba mientras ponía una mano encima de la otra, haciendo referencia a que entonces tenía un gran tamaño de miembro viril.

El presentador seguía bromeando con el tema: "Pues sí, la verdad es que la llamo Excálibur y me gusta... La tizona..", comentó provocando la risa de Alborán. "Bueno, estás contento en ambos sentidos, ¿no?", le preguntaba al cantante que no paraba de reírse. "Estoy muy feliz, sí".

Después Pablo se arrepentía de lo que había dicho: "Estoy pensando en mi madre… Cuando vea esto...". El presentador añadió: "Es la típica cosa que cuentas y tu madre nunca ha visualizado a su hijo en estas cosas...".

Sobre cuánto dinero gana

Alborán cantó en el programa pero no quiso pronunciarse sobre las polémicas declaraciones de Miguel Bosé con el coronavirus. También comentó que su cuenta pendiente aún es ganar un Grammy, a pesar de que ha estado nominado 20 veces.

David le hizo otra de las preguntas obligadas en el programa: el dinero que tiene en el banco. "Dato no voy a darte... suficiente. Muy mal, yo no veían preparado para esto. Soy un afortunado, pero no le doy valor a las cosas caras".

El presentador de 'La resistencia' le comentó que las búsquedas que más se hacen sobre él en Google son "canciones" y "novia". Sobre esto último bromeó diciendo: "No están los fans muy al tanto de la actualidad. Alguien no ha hecho los deberes".

Confesó que era homosexual en verano

El hecho de que Pablo Alborán haya hablado de sus relaciones íntimas ha sorprendido mucho ya que siempre se ha mantenido en un plano discreto. De hecho no fue hasta junio de este año 2020, cuando el cantante se atrevió a salir del armario y confesó que es homosexual, después de muchos rumores que giraban en torno a su sexualidad y de relacionarle con algunos rostros famosos como el bailarín Giuseppe Di Bella, el influencerPelayo Díaz o el cantante Ricky Martin.

El cantante lo explicó a través de un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram: "Ahora, desde ese amor que nos une, quisiera contaros algo muy personal. (…) Que soy homosexual. Que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa siempre he tenido la libertad de amar a quien he querido, siempre he estado acompañado a la hora de cumplir mis sueños", ha añadido.

Veremos a ver si el cantante sigue manteniéndose en esta línea, sacando su lado atrevido y tan natural que tiene y tan desconocido para el público y sus seguidores.