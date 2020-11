Ortega Smith arremete contra 'El País': "No son periodistas. Son propagandistas de la mentira"

Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, ha protagonizado un rifirrafe con el periodista de 'El País', Carlos Cué, mientras estaba siendo entrevistado en 'La hora de la 1' en TVE.

Cué le preguntó: "Usted que es abogado, ¿creen en la libertad de prensa, creen en el derecho a la información? ¿Creen en alguno de los elementos centrales de la democracia?".

El político de la formación liderada por Santiago Abascal respondía: "Precisamente porque creemos en la libertad de prensa, creemos en la libertad informativa, en la veracidad informativa, en la opinión contrastada, en la objetividad. No podemos aceptar que medios que se han convertido en panfletos propagandísticos…".

Entonces le interrumpía el periodista del periódico dirigido por Javier Moreno desde el pasado mes de junio. "En aras de la libertad de prensa, ¿prohíben la entrada de periodistas en ruedas de prensa? Es un poco extraño".

Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) a @carlosecue sobre la libertad de prensa: “Ustedes no son periodistas, son propagandistas de la mentira. Están al servicio de los lobbys.”#LaHoraOrtegaSmithpic.twitter.com/gDGcIDJTm3 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 26, 2020

"No informan objetivamente. Vox dice una cosa y cuentan lo contrario"

Javier le contestó arremetiendo contra el medio en el que trabaja: "Yo sé que como ha oído hablar de 'El País' usted me ha interrumpido pero retrocedo y vuelvo otra vez. Aquellos medios que se han convertido en panfletos informativos, panfletos de propaganda política, panfletos que no informan objetivamente, que Vox dice una cosa y cuentan exactamente lo contrario".

Continuó diciendo: "Están llegando a la aberración de entrecomillar a mi compañera Macarena Olona o al portavoz del congreso frases que no ha dicho. Por cierto, ya ha anunciado querellas contra eso, como la querella que les ganó Iván Espinosa y Rocío Monasterio al diario 'El País' por mentir con respecto a su casa".

Cué lo desmentía: "Es abogado y lo sabe, no le quería interrumpir pero si dice mentiras… Sabe cómo funciona el derecho de rectificación en España, no condenaron por mentir, simplemente los jueces otorgan el derecho de rectificación automática.

"Ustedes mienten. No son periodistas, son propagandistas"

Javier insistía en que "le obligaron a rectificar" y el periodista explicaba: "No obligan a rectificar, obligan a dar la versión del aludido. Si ustedes creen en el derecho a la información que hace que deberían hacer entrar en una rueda de prensa a periodistas, ¿por qué vetan a periodistas?".

El político de Vox respondía tajante: "Porque ustedes no son periodistas, son propagandistas, activistas políticos, propagandistas de la mentira. Ustedes mienten.Están al servicio de los lobby, de quienes le pagan. No tienen ningún interés. Hace años 'El País' contaba algo de información, ahora solo hace propaganda, mentira. Da igual que nosotros digamos blanco, ustedes publican negro. Siempre están rebuscando para intentar confundir. Llega un momento que nuestras ruedas de prensa…".

Javier fue interrumpido entonces por la presentadora Mónica López: "Yo preferiría un contestar y no un ataque personal".

"Su interés es mentir y tergiversar lo que decimos"

"Le voy a contestar [...] Cuando estemos en una sala de prensa dentro de nuestra sede, de nuestra casa o en un hotel que hayamos alquilado, no tenemos que dejar entrar a quienes son activistas de la propaganda, que no tienen ningún interés en informar sino en mentir y tergiversar lo que decimos. Por eso se lo digo, ahora bien, en los lugares públicos como es la sala de prensa del Congreso de los Diputados, su representante, su corresponsal está allí y puede hacer preguntas, así que no diga que les vetamos".

Cué le respondió: "Si no lo entienden con diez millones de euros de financiación pública" y añadió después: "El señor [Santiago] Abascal es un representante público todo el día. Su sueldo es público todo el día, recibe el dinero público todo el tiempo".

"Ustedes no son los dueños de los medios"

Ortega Smith insistía: "Pero es su casa, no le va a decir usted como tiene que funcionar". "Una rueda de prensa no es su casa", le respondía el periodista de 'El País'.

"Es una rueda de prensa en un hotel privado que hemos pagado nuestra sede", incidía Javier, a lo que Cué le volvía a indicar: "Es un representante de los ciudadanos, no es así".

El rifirrafe continuó y Ortega señaló: "En nuestra sede privada no va a entrar 'El País' ni ningún otro medio de comunicación que no venga a informar y que venga a mentir y hacer propaganda política. Que les quede claro que no son ustedes los dueños de los medios, que hay libertad, y como tenemos libertad, también tenemos libertar de decirles que sus mentiras y su propaganda se la cuentan a otros pero no vienen a nuestros actos a mentir ni a tergiversar. Que es lo único que hacen ustedes. No creen en la libertad de prensa ni en la verdad informativa".