Olga Moreno se encuentra en la recta final de 'Supervivientes 2021'. Esta semana es crucial para ella, está nominada y este jueves se juega la expulsión contra sus compañeros Tom Brusse y Alejandro Albalá, por lo que este lunes le tocó hacer un alegato para quedarse en el concurso.

La mujer de Antonio David Flores se mostró muy nerviosa ante las cámaras y comenzó diciendo: "Me da vergüenza porque no sé hablar a cámara, soy muy cortada y me da mucha vergüenza, de verdad. Me da pánico", manifestó con la voz entrecortada y visiblemente nerviosa.

Después, Olga miró a cámara y pronunció un discurso en el que se le ha visto muy emocionada y se le llegaron a saltar las lágrimas. “Antes quiero dar las gracias a toda la audiencia por dejarme llegar hasta aquí. Yo creía que no iba a durar ni tres semanas, llevo ya cerca de las 15 semanas. Estoy muy feliz, tengo mucha fuerza y he vuelto a mi niñez. La verdad que me hacía falta”.

Olga Moreno hace su alegato para que no la echen el jueves Mediaset

Olga Moreno: "Dar las gracias a los altos cargos que ya saben por qué"

La mujer de Antonio David recordó sus duros inicios en el concurso. “Entré un poco mal, no quiero llorar más, quiero estar muy contenta”, señaló con la voz entrecortada, aludiendo a que aterrizó en Honduras cuando acababa de comenzar a emitirse el documental de Rocío Carrasco.

Solo le pidió una cosa a los espectadores: "Le pido a la audiencia que por lo menos que me dejen llegar a con los finalistas hasta la final. Es lo único que pido".

Después quiso dar las gracias a todos los que hacen posible el programa y pronunció las palabras que han provocado una gran polémica en las redes sociales: "Dar las gracias a todo el equipo y gracias a los altos cargos que ya saben por qué".

Olga Moreno da las gracias a los altos cargos Mediaset

Las palabras de Olga Moreno han incrementado las acusaciones de tono y favoritismo hacia ella

La reacción no se ha hecho esperar y son muchos los que se preguntan qué ha querido decir con estas palabras que no han hecho sino incrementar las críticas y protestas que ya se venían haciendo desde hace tiempo de que Olga era una "enchufada" y se hacía tongo a su favor para que saliera ganadora de las pruebas.

Algunos espectadores han comentado en las redes que este favoritismo hacia ella es debido al interés que tiene Telecinco en que siga permaneciendo en el concurso para seguir alimentando toda la polémica que ha causado el documental de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Sin embargo, otras personas solo han visto en estas palabras el agradecimiento de la concursante a la organización.

Este jueves será definitivo para Ola Moreno que desde el principio de su aventura en Honduras se ha visto expuesta a una guerra entre sus seguidores y detractores.

Habrá que esperar a la gala para ver si Olga Moreno cuenta con el respaldo de la audiencia ya que lleva sin estar nominada desde la primera semana de concurso.