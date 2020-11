Norma Duval reaparece radiante en 'Mask singer'

'Mask singer: adivina quién canta' confirmó el miércoles pasado que era el formato estrella de la televisión en 2020. De hecho, 3.172.000 espectadores vieron Antena 3, venciendo sin problemas al regreso de 'La que se avecina'. Tras la revelación en su estreno de la máscara del León, Georgina Rodríguez estaba bajo el traje del felino, el mítico presentador Pepe Navarro fue quien contó con menos apoyo en el programa anterior y, por ende, el que tuvo que quitarse el disfraz de Pulpo.

Así, Javier Ambrossi, Javier Calvo, Malú y José Mota, han tenido que volver a poner toda su atención a las actuaciones de los concursantes para intentar adivinar quién se escondía tras las máscaras en los duelos de esta gala. Además, el programa de esta noche ha contado con un artista invitado, Mariquita, quien solo ha cantado hoy y ha revelado su identidad.

Mónica Carrilo, invitada de la noche

La noche ha comenzado con un duelo a tres entre Monstruo, Pavo real y Unicornio. "Es una cantante profesional, lo tengo claro", ha dicho Malú sobre la actuación del animal con las plumas bonitas. Además, el programa ha revelado una pista clave del personaje, quien está "muy relacionado con Zaragoza". "¿Será Eva Amaral?", se ha preguntado Mota a lo que el resto ha añadido que podría ser Ruth Lorenzo o Gemma Mengual.

El siguiente en cantar ha sido la criatura naranja de varios ojos, máscara a la que los jueces identificaban con Santiago Segura, Fran Perea o Alejandro Sanz. Pero entonces, Malú soltaba su teoría, con la que están de acuerdo las redes sociales: Fernando Tejero. La última en actuar en ese 'truelo', como han bautizado en 'Mask singer', Unicornio ha dado la pista de que "gracias a su madre está aquí", por lo que sería posible que fuese la hija de Ágatha Ruíz de la Prada, Cosima Ramírez. ¿Qué han pensado los investigadores? Han dicho Victoria Abril, Tita Cervera, Ángela Molina o María Esteve.

Tras la votación del público y jueces en plató, Unicornio ha sido el que menos apoyo ha recibido y ha tenido que ir a la batalla final. "Puede ocurrir de todo y hay que estar preparados. Pase lo que pase voy a ser siempre feliz", ha dicho el animal mitológico. Entonces ha llegado el turno de la artista sorpresa invitada: Mariquita.

"Marquita llegando a tierra. Perdón por estas pintas, pero la actualidad manda. No me falta fuerza para luchar contra los pulgones, pero mi mente es mi mejor arma. Me defiendo de los cuentos chinos. ¡Para cuentos los míos! Mi madre se llama María Martínez. Cuando salga a cantar tendré a uno de mis amigos delante, Mota, tranquilo no contaré nada de lo que pasó en Nochevieja", ha dicho en su vídeo de presentación.

Entonces, el insecto ha cantado 'Someone like you' de Adele y tras los pensamientos de los investigadores se ha revelado su identidad: Mónica Carrillo. "Es la primera vez que canto en público. La gente que me conoce está diriciendo que qué hago aquí. No me lo creo ni yo. Desde aquí pido perdón a Adele por haber hecho su canción", ha dicho la presentadora tras quitarse la máscara.

Norma Duval, expulsada de la noche

Para el último duelo de la noche, Catrina y Girasol se han enfrentado para convencer a todos de que eran los mejores e intentar salvarse una semana más. Mientras que de ella han continuado diciendo que era Shaila Durcal, de él los investigadores han dicho, como la semana pasada, que es el cantante internacional Albano. Una vez hecho el recuento de votos, la flor ha sido quien se ha salvado, mandando a la calavera al asalto final.

Unicornio Vs. Catrina se han jugado su puesto, pero solo uno de los personajes podrá salvarse. En esta ocasión, los jueces y el público han tenido que votar por la que más ganas tenían de desenmascarar, eligiendo al animal mitólogico para que se quitara el traje. Para asombro de todos, la artista española Norma Duval se escondía bajo