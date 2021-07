España, y en especial la comunidad LGTBI, está dolida por la muerte, ocurrida en la madrugada del sábado en La Coruña, de un joven de 24 años, vecino de Culleredo y que trabajaba como auxiliar de enfermería en la Fundación Padre Rubinos. El joven se llamaba Samuel y su muerte ha causado una fuerte indignación. Actualmente hay 13 personas detenidas, relacionadas con el caso.

Numerosos rostros conocidos se han pronunciado públicamente acerca de esta dramática muerte, y una de estas personalidades ha sido Nagore Robles, quien ha cargado directamente contra un partido político español y sus votantes.

Nagore Robles echa a sus seguidores de Vox: "¡Largo de aquí!"

La presentadora de Mediaset y pareja de Sandra Barneda, ha subido unos stories a su Instagram personal en los que se muestra especialmente dolida.

Casi llorando, y con una rabia inmensa por la injusticia sucedida, Nagore Robles ha dicho claramente que muertes como la de Samuel no se pueden consentir y que no quiere a nadie en su vida ni en sus redes sociales homófobo o que esté relacionado con Vox.

"Hoy me he levantado súper triste, súper mal, furiosa... ¿Cómo puede haber muerto asesinado a patadas, un niño, Samuel, que tiene nombre y tiene familia, por sentir, por amar, por vivir en libertad? ¿Qué mierda de país estamos dejando? ¿Cómo puede haber partidos políticos con mensajes tan peligrosos? No quiero ni un solo votando de Vox entre mis seguidores. ¡Largo de aquí!".

Feliz con Sandra Barneda

Nagore Robles se ha convertido en un icono de la comunidad LGTBI, sobre todo por su relación con Sandra Barneda.

Las presentadoras, que comenzaron a salir en el año 2016, están más unidas que nunca, e incluso buscan ser madres. Ambas acudieron a la clínica IVI de Barcelona el pasado mes de abril para poder cumplir su deseo, según Diez Minutos.

Siguiendo las recomendaciones médicas, se llegó al acuerdo de que Barneda sea quien aporte los óvulos y tras someterlos a la fecundación in vitro, sea Nagore la que geste el embrión, es decir, la que se quede embarazada de las dos.

Su amor surgió en un plató de televisión

La pareja comenzó su relación en el año 2016 pero no fue hasta junio de 2017 cuando Sandra Barneda confirmó el noviazgo.

Su bonita historia de amor comenzó cuando la catalana presentaba ‘El Debate’ de los domingos de la cuarta edición de 'GH VIP' y Nagore trabajaba como colaboradora. Desde entonces, nunca más volvieron a esconderse ni ocultar el amor que se profesan aunque en de septiembre de 2019 tuvieron una crisis que acabó en ruptura. "Enamorarme de ella es lo más fuerte que me ha pasado", reconoció Barneda con lágrimas en los ojos en el programa 'Planeta Calleja' cuando ya no estaban juntas.

Estas palabras sirvieron para que se produjera un acercamiento entre ellas y meses después se dieron una oportunidad y retomaron su relación. En febrero de 2020, fueron fotografiadas de nuevo juntas, besándose. Desde entonces, siguen juntas.

Barneda aún no se ha pronunciado sobre la muerte de Samuel, pero seguro que suscribe cada coma de su pareja.