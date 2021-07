Nagore Robles irrumpió por sorpresa en directo en el plató de 'Tierra de Nadie', presentador por Carlos Sobera, para aprovechar la presencia de Rocío Flores en plató y proponerla que participara en su programa 'Sobreviviré. Aftershow'. Un espacio que se emite tras 'Supervivientes' en Mitele Plus.

La presentadora y pareja de Sandra Barneda le pidió que fuera aunque sea solo cinco minutos y la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, para sorpresa de todos dijo que sí aceptaba, quizás al no esperarse la propuesta y sentirse entre la espada y la pared.

Las ilusiones se desvanecieron rápidamente ya que al poco tiempo la joven puso 'una excusa barata', quizás siguiendo los consejos de su padre, que del negocio de la tele sabe mucho.

"Voy a llamar a mis dos colaboradoras, por favor, Rocío y Carolina. Venid, venid, que empiezan a contar los cinco minutos", comenzó diciendo Nagore.

La respuesta de Rocío Flores a Nagore Robles: "Mañana tengo que dar el callo en Ana Rosa y no me puedo quedar"

Al ver que la intención de la joven era no levantarse, le dijo: "Cinco minutos, me lo has prometido. No será verdad Rocío, me has prometido cinco minutos y te vas a escaquear. Delante de todos los millones de españoles".

"Delante de todos, mañana tengo que dar el callo en Ana Rosa y no me puedo quedar", se excusó ella.

Tras dejarle tirada, Nagore le soltó un zasca en directo: "Al final voy a tener que dar la razón a la gente de las redes que decían que no va a ir Rocío. 'Rocío si no cobra no va'... Pues tenían razón, al final no viene".

Estaba sacando la cuenta para ver cuánto cobra ella por minuto porque le he pedido cinco minutos

La presentadora añadió: "Estaba sacando la cuenta para ver cuánto cobra ella por minuto porque le he pedido cinco minutos. Voy a sacar un bote para el próximo día a ver si me llega".

Unas palabras que han sido muy aplaudidas en las redes, ya que son muchos los usuarios que piensan lo mismo, que si no hay dinero no habla. Quizás esto podría ser también el motivo por el que al final no fuera ella a ver a la mujer de su padre, Olga Moreno, a Honduras, y sí haya ido su hermana Rosa a visitarla.

Al final van tener razón en las redes, como no cobra no viene...

A los pocos minutos de comenzar el programa 'Sobreviviré. Aftershow', Nagore ha vuelto a soltar otra indirecta sobre el tema. "Aquí vienen streamers buenos y malos, como Rocío Flores no es streamer pues no viene... Al final van tener razón en las redes, como no cobra no viene...".

Nagore siempre se ha mostrado del lado de Rocío Carrasco, debido a la amistad que le une con ella gracias a su pareja Sandra Barneda. Las dos estuvieron invitadas en la boda de Rociito con Fidel Albiac. A pesar de ello, quiso proponerla ir a su programa pero Ro lo rechazó.

Debido a la polémica suscitada y a que Nagore también ha recibido críticas de parte de defensores de Rocío Flores, ha escrito en su cuenta de Twitter: "De hacer circo de una familia, sois más entendid@s vosotr@s. Yo no he insultado a nadie, y mi intención era que lo pasara bien durante al menos 5 min. La que no quiera venir, esta en su derecho, pero dio su palabra; a partir de ahora ya se que no tiene palabra, no la tiene. Bdías"

Hace unos días Nagore se pronunció también sobre el comportamiento de Rocío Flores en 'Ya es mediodía'. "Preguntaron en mi programa si Rocío canta. Y claro que canta. Sí, sí. Canta en Ana Rosa", dijo en tono irónico.