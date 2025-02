Montoya, el fenómeno de ‘La isla de las tentaciones’ que triunfa en EE.UU: futbolista, cantante y con pasado televisivo

El fenómeno Montoya no deja de crecer, incluso a nivel internacional, donde ha aterrizado directamente en Estados Unidos. Hace unas horas, era la veterana actriz y presentadora Whoopi Goldberg quien emitía en su programa de la ABC ‘The View’ el video viral de la reacción del concursante de ‘La isla de las tentaciones’ a la infidelidad de su pareja. Un vídeo que en los últimos días han visto millones de personas en todo el mundo, y que ha convertido a su protagonista en toda una estrella.

“Vean este gran momento de un reality de televisión en España. Uno de los participantes ve a su novia teniendo relaciones sexuales con otro chico en un vídeo” explica la presentadora para dar paso al momento más viral de ‘La isla de las tentaciones’. Una escena en la que Montoya ve cómo su novia Anita intima con Manuel, uno de los solteros del programa, antes de salir corriendo por la playa al grito de “me has destrozado por dentro” mientras Sandra Barneda le replica: “¡Montoya, por favor! ¡Montoya vuelve!”.

Un momento que, según los expertos, ya forma parte de la historia de la televisión y que ha convertido al programa en líder indiscutible de audiencia. Sin ir más lejos, el pasado lunes 10 de febrero, ‘La isla de las tentaciones’ anotó, gracias al fenómeno Montoya, su mejor dato de audiencia con un 21,4% y 1.641.000 espectadores, superando a Pablo Motos y David Broncano.

Convertido en el gran protagonista de ‘La isla de las tentaciones’ y en artífice del arrollador éxito de la octava edición, todo el mundo se pregunta quién es Montoya, el joven sevillano que llegó a República Dominicana de la mano de su pareja, Anita Williams, y que se ha convertido en un fenómeno internacional.

Así es Montoya, el concursante de ‘La isla de las tentaciones’: cantante, futbolista y pasado televisivo

Fue el pasado 6 de enero cuando Telecinco estrenó la octava edición de ‘La isla de las tentaciones’, uno de sus realities más seguidos y del que ya todo el mundo habla. Y es que, seguidor o no del espacio, probablemente no haya nadie que no sepa quién es Montoya, todo un fenómeno en las redes sociales de todo el mundo.

José Carlos Montoya nació en Utrera, Sevilla, el 22 de julio de 1993, por lo que tiene 31 años. En su adolescencia inició una carrera como futbolista, disputando partidos en Primera, Segunda y Tercera del fútbol andaluz, tanto en el equipo El tinte de Utrera como en el Club Deportivo Coronil.

Orgulloso de su pueblo natal, Montoya tuvo un breve contacto con el mundo de la política local cuando se presentó a las elecciones municipales como integrante del partido Utrera+, con el que ocupó el quinto lugar en las listas.

Procedente de una saga flamenca, la música es la gran pasión de Montoya, y su gran sueño. En su carrera como cantante se le conoce con el nombre artístico de DMontoya y cuenta con varios sencillos a su nombre, entre ellos, ‘Vaya tela con la Manuela’ o ‘Cochina, la chica pija’. Unos trabajos que incluso ha promocionado en conocidos programas de televisión como ‘Sálvame’ o ‘El Chiringuito de Jugones’.

Y es que, aunque la mayoría de los espectadores no conocían a Montoya antes de ‘La isla de las tentaciones’, lo cierto es que el sevillano ha participado en varios programas de televisión. Así, intentó conquistar a la tronista Carmen Saavedra en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y buscó el amor en el reality británico ‘The Languaje of Love’.

También pudimos verle en ‘El Conquistador, el programa de aventura extrema de RTVE en el que en 2023 conoció a Anita, su pareja en ‘La isla de las tentaciones’.

En el casting del reality de Televisión Española, Montoya habló de su pasión por la música, “cantar alegra los corazones y eso es lo que a mí me gusta”, de su trabajo como conserje en un hotel, y de su afición por el deporte: “Hago pádel, nado y voy al gimnasio”.