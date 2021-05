Melyssa Pinto, que este martes cumplió 30 años, se está posicionando cada día más como la ganadora de 'Supervivientes 2021'.

La concursante ha experimentado un cambio radical. A los pocos días de comenzar el reality sufrió un tremendo bajón y solo pensaba en abandonar el concurso al encontrarse débil y no estar capacitada para seguir.

Sin embargo, resurgió para sorpresa de todos y comenzó a dar lo mejor de sí misma. Es una de las participantes que más pruebas está ganando, incluso para una gran parte de la audiencia, Melyssa fue la ganadora de la prueba de 'la noria salvaje' en la que se enfrentó a Olga Moreno.

La victoria de la mujer de Antonio David Flores causó una gran polémica y muchos espectadores acusaron de "tongo" al programa en las redes sociales por convertirla en líder ya que esta tocó el agua y al verlo, Melyssa se soltó creyendo que su compañera ya había perdido.

El hecho de que varios televidentes consideren que la dirección del reality esté tratando de favorecer a Olga, está causando que haya más detractores contra ella y que haya más gente apoyando a Melyssa.

Esto no debería ser descalificación? Le ha dado hasta a Melyssa #SVGala5 pic.twitter.com/owv37alqk7 — OPINION BOY 💫 (@opinionista8) May 6, 2021

Melyssa Pinto se postula como favorita y ganadora de 'Supervivientes 2021'

La joven nacida en Girona no solo destaca por las pruebas que gana sino también por el buen corazón que está demostrando tener.

Cada día está mostrando sus mejores cualidades entre las que destaca su bondad y empatía como pudimos ver este martes cuando presenció cómo Sandra Pica dejó a su exnovio, Tom Brusse, con el que entró en 'La isla de las tentaciones' como pareja y salieron sin serlo tras la infidelidad del francés con Sandra.

Melyssa Pinto consuela a Tom Brusse después de que Sandra le hay dejado Mediaset

Melyssa ha demostrado haber dejado atrás todo el dolor y sufrimiento que Tom le hizo pasar en 'LIDLT 3'. Aunque al principio tuvieron algún roce, después los dos se han apoyado mutuamente.

La joven le ha consolado en sus momentos más bajos, como cuando celebraron en Honduras el día de la madre, algo que provocó las lágrimas de Tom ya que su madre murió cuando él tenía 18 años.

Sandra rompe con Tom mientras suenen rumores de infidelidad de esta con Julen

Sin embargo, el momento más surrealista y que ha encumbrado a Melyssa como favorita y ganadora fue el que se vivió este martes cuando Sandra Pica apareció en Honduras para dejar a su novio Brusse en directo. Una decisión que viene envuelta en rumores de infidelidad de ella con Julen, tronista de 'Mujeres y hombres y vivecersa' y exnovio de Violeta Mangriñán.

Según comentó Pilar Yuste en televisión, el joven le habría dado un ultimátum a Sandra para que dejara a Tom si quería que estuvieran juntos. Incluso varios colaboradores han asegurado que ya habrían tenido relaciones. Sin embargo, Pica señaló que solo es un amigo y que no le ha puesto los cuernos a Tom.

Primero, la 'tentadora' se vio con Melyssa y le contó que había ido allí para romper con Tom. La reacción de Pinto fue total y se convirtió en viral. Su cara era un poema al ver la que se le venía encima a su exnovio.

La reacción de Melyssa al papelón de Sandra ya es historia de supervivientes 🤣 #TierraDeNadie5



pic.twitter.com/G09T8AuPZ5 — Vaquerizo (@vaquefake_) May 11, 2021

Melyssa da una lección por su reacción

"Cuando Tom se fue nuestra relación había mejorado, lo pasé mal las primeras semanas. Me he dado cuenta de que quiero mucho a Tom pero no estoy enamorada a día de hoy. Le prometí que si pasaba iba a ser clara con él y me parecía muy cobarde que saliera y se lo encuentre", le explicó Sandra a la concursante.

Después, Pinto fue la encargada de trasladarle el mensaje a Tom. Una escena surrealista ya que tuvo que explicarle que Sandra ya no está enamorada de él y que es más feliz sin él y sin la presión mediática.

Melyssa no sabía por dónde empezar y trató de animarle: "Lo siento mucho lo que te voy a decir, te va a doler. Es irónico que sea yo y el día de mi cumpleaños. Sandra se ha dado cuenta que tras días sin verte no está enamorada y está mejor sin ti", le dijo.

El momento surrealista de Melyssa con su tarta ante la escena de la ruptura

Tom se quedó abatido, sorprendido y llorando. "La quiero mucho, no quiero perderla, quiero estar con ella... Cómo me puede dejar y estoy aquí, no me espera a que vuelva. Estamos a 10.000 kilómetros, echo de menos a toda mi familia, pasando hambre, sin hablar conmigo. Cómo lo voy a superar estando solo, no tengo a nadie", manifestó entre lágrimas.

El francés se puso tan mal que Sandra apareció en escena para explicarle los motivos de su ruptura en persona. Mientras, Melyssa protagonizó un divertido momento, que está siendo muy comentado en las redes, en el que se la ve moviéndose de un lado a otro con su caja de la tarda en mano, que le acababa de regalar el programa, sin saber dónde colocarse.

ESTOY EN BUCLE CON ESTE VIDEO JJAJAJAJA POR FAVOR MELYSSA #TierraDeNadie5 pic.twitter.com/tJgrqP2XH7 — blanca || (@niallhbwhite) May 11, 2021

Tom Brusse rompe a llorar y le declara su amor a Sandra

Tom le confesó desconsolado a Sandra: "Aquí me he dado cuenta que estoy loco por ti y que lo único que quiero es estar contigo. No te imaginas lo duro que es estar aquí sin comer ni dormir bien y encima vienes aquí para dejarme. Me quiero ir", señaló roto de dolor y echándole en cara que le haya destrozado dejándole mientras está tratando de 'sobrevivir' en el concurso.

"Cómo me has hecho esto estando aquí", le reprochó. Sin embargo, la decisión de Sandra no tenía marcha atrás, estaba totalmente decidida.

Al desaparecer la novia de Tom, Pinto acudió a consolar a su expareja, que no paraba de llorar. Mostrando así, lo buena que es, algo que ha conquistado a los espectadores, ya que lejos de alegrarse después del año que le hicieron los dos, demostró no tener ningún rencor ni ganas de venganza.

Como Tom se quedó tan mal y la pareja tenía aún una conversación pendiente más profunda, el programa les propuso pasar la noche juntos para aclarar todo y los dos aceptaron.