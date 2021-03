Melani Olivares, de 48 años, acudió como entrevistada a 'Sábado Deluxe' para hablar de cómo le había afectado la pandemia del coronavirus a nivel profesional y personal, ya que es madre de tres hijos.

La actriz llegó a confesar que había tenido que pedir ayuda y dinero a amigos y compañeros de profesión debido a la mala situación que ha atravesado el mundo de la cultura. Sin embargo, para sorpresa de todos, incluido del propio Jorge Javier Vázquez, acabó confesando que es bisexual un tema que salió de forma casual y del que ella habló con total naturalidad y haciendo alarde de su buen sentido del humor.

El tema surgió a raíz de un vídeo que emitieron en el programa, que ella había publicado previamente en Instagram en el que preguntaba a su hija pequeña si tenía novio o novia. Ella explicó que "la libertad está en poder elegir". Entonces el presentador le preguntaba: "En tu casa no existen los géneros", a lo que ella respondió: "No, nos gusta todo y más ahora. Estoy on fire".

Jorge Javier se mostró sorprendido: "¿Pero lo dices de verdad? ¿Nunca te había pasado?". La actriz, que trabajó en la serie de 'Aída', desveló: "No me ves mucho más feliz. De toda la vida me gustan los hombres y y las mujeres".

Jorge Javier Vázquez y Melani Olivares en 'Sábado Deluxe'.

Melani Olivares confiesa su bisexualidad

El presentador seguía asombrado por la confesión de Melani: "Pero esto, ¿no te lo habíamos preguntado en ninguna entrevista? Como siempre te veíamos con hombres... ¿O sea, que eres bisexual?". Ella trató de responde con toda naturalidad: "No, es que no sé.... Esto suena como muy moderno, luego me reñirán... Me gusta la gente y yo de repente tengo conexión con una tía y me encanta...".

"¿Y últimamente te estás acostando con mujeres?", quiso saber Jorge Javier. "Sí, pero desde que tenía 25 o 30 años". El presentador exclamaba entre risas: "¡Qué moderna!" y ella respondió riéndose: "Me lo dices tú, ¿no?".

"He tenido relaciones con mujeres de tiempo, largas"

"Yo creía que esto solo le pasaba a Chelo. ¿Pero no has tenido novias?", preguntó él. "He tenido relaciones con mujeres", confesó Melani.

"Pero tú lo haces más por vicio", apostilló Jorge Javier. "Hombre, por vicio también", señaló ella entre risas, para añadir: "He tenido relaciones con mujeres de tiempo, largas...".

El catalán manifestó riéndose: "Pues yo nunca lo he escuchado. Nunca me han dicho pues ha tenido novia porque de novios si te puedo decir tres. Alguno ha venido incluso a la tele contigo".

Después le preguntó: "¿Y ahora por qué en este momento de tu vida dices: 'lo cuento'?". Melani respondió con total naturalidad: "Porque me lo acabas de preguntar", dijo provocando las risas de nuevo.

Melani Olivares confiesa que es bisexual (Mediaset).

"¿Estoy quedando muy antiguo con estas preguntas?"

"¿Y antes nadie te lo había preguntado?", dijo sorprendido el presentador. Ella explicó: "No, tampoco es que yo vaya contando con quien me acuesto. ¿Tu sí?".

La actriz le preguntó entonces por su participación en el programa 'Mujeres y hombres y viceversa', donde es tronista VIP. "¿Tú te vas al trono, no? Eso me interesa mogollón. No habrá nada ahí para mi , no? ¿Nos hacemos un trono conjunto?", le preguntó entre risas.

"¿Estoy quedando muy antiguo con estas preguntas?", quiso saber el catalán. "No pero me parece sorprendente que te sorprenda", señaló ella.

Melani: "Por qué coger el 50% si puedo tener el 100"

Entonces Jorge explicó: "¡Qué me va a parecer sorprendente si antes estábamos hablando de los tríos y yo te he dicho que mucho mejor orgías, que los tríos ya se van quedando cortos. Entonces me has dicho: 'yo últimamente ya a todo'. No sé si me estabas probando a ver si me escandalizaba pero me parece raro que en otras entrevistas no haya salido el tema porque aquí siempre hablamos de sexo".

El presentador de 'Sálvame' le preguntó: "¿Por qué ahora estás más por el disfrute o el goce total?", a lo que ella le respondió con su buen sentido del humor: "Por qué coger el 50% si puedo tener el 100".

El catalán le explicó el motivo por el que él creía que la gente estaba disfrutando más ahora el día a día. "Yo te digo por qué, porque la pandemia nos ha colocado a todos en un lugar de 'esto se puede acabar en cualquier momento, vamos a disfrutar como nos de la gana'".

"Me estás dejando helada"

Sin embargo, ella no compartía esta opinión: "Yo lo he hecho siempre. Siempre he disfrutado mucho, como me ha dado la gana y con quien me ha dado la gana, con quien ha querido, sin forzar".

Jorge Javier no cabía en su asombro con lo que estaba descubriendo de Melani: "Fíjate, hija, me estás dejando... Me estás dejando helada. ¿Y ahora qué tienes novio o novia?".

"Ahora tengo novio y novia, estoy en el poliamor. La pareja convencional me aburre mucho"

Melani desveló: "Los dos. Ahora estoy en el poliamor. Voy picardeando. Tengo una novia y un novio. Los dos lo saben, ellos tienen más, lo llevan bien. Es que yo no quiero una pareja convencional, yo ya no puedo con eso, me aburre mucho. A mí no me han durado nunca más de tres años". La actriz aprovechó para saludar a una de sus exparejas , el actor Jorge Bosch, y a su chica, con los que había estado el día antes.

Después Jorge le lanzó otra pregunta: "¿Cuándo tenías 25 años eras posesiva en el terreno sexual, que estuviera solo contigo y ha sido con los años que te has ido quitando eso?". Olivares respondió afirmativamente: "Sí porque yo no puedo mantener eso mucho tiempo. Entonces como no puedo sostenerlo tampoco puedo exigirlo al otro cuando no se lo puedo dar tampoco".

Melani explicó después: "Es que no tengo una relación que sea de súper mega amor, de compromiso, son relaciones con las que me llevo súper bien y que además de vez en cuando pues...".

"No se conocen, ni saben quienes son, hija mía, eres una profesional", exclamó Jorge Javier, provocando las risas de ambos.