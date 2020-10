Las mejores series de miedo y terror para ver este Halloween

"Vamos a jugar a un juego…", se escuchaba en 'Saw', una de las sagas de películas de terror y gore más 'creepy' del cine. El miedo está más que asentado en este año 2020, en el que la realidad ha superado a la ficción y las medidas de confinamiento han provocado que se busquen alternativas para tratar de desconectar.

Este 31 de octubre será un Halloween distinto. Sin fiestas, la 'noche de los muertos' no se celebrará como otros años. Sin embargo, es una ocasión ideal para coger palomitas, manta y encender la televisión.

Las películas y series de miedo son un elemento habitual en las noches de Halloween y este año más que nunca. Además, hay opciones de todo tipo: terror psicológico, suspense, thriller, sustos e, incluso, comedia.

Mejores series para ver en Halloween

La crisis del coronavirus ha provocado que la mayoría de rodajes de ficciones hayan tenido que ser paralizados. Además, muchos estrenos que pretendían lanzarse este 2020, se han aplazado para el próximo año.

No obstante, sí que hay plataformas de 'streaming' como Netflix, HBO y Amazon Prime Video que han mantenido las fechas de sus estrenos y han optado por lanzar ficciones de terror este año. Pero, ¿cuáles son las mejores series de miedo de 2020 para ver este Halloween? Esto dice la web especializada 'Rotten Tomatoes':

'The Third Day': HBO

Desde el pasado día 14 de septiembre, se puede ver en HBO la serie 'The Third Day' ('El tercer día'), protagonizada por Jude Law y Naomi Harris. Aunque a priori no parece una ficción de terror como tal y se englobaba más en la temática de misterio y drama, lo cierto es que la trama gira hacia el miedo.

En este caso, la ficción sumerge al espectador en un nuevo tipo de terror y el denominado horror folk. Esta miniserie de seis episodios está dividida en tres partes: 'Verano', 'Otoño' e 'Invierno'. La serie narra los viajes individuales de un hombre y una mujer que llegan a una isla misteriosa en diferentes momentos.

Valoración de 'Rotten Tomatoes': 75% .

. Plataforma donde ver 'The Third Day': HBO.

'Ju-On: orígenes': Netflix

Los actores Yoshiyoshi Arakawa, Yuina Kuroshima y Ririka lideran el reparto de esta escalofriante ficción de terror japonesa, especialistas en este género.

Las serie, que se estrenó el 3 de julio, narra la historia de un experto en sucesos paranormales que busca incansablemente una casa maldita donde una madre y su hijo vivieron algo horrible hace mucho tiempo.

Valoración de 'Rotten Tomatoes': 85% .

. Plataforma donde ver 'Ju-On: orígenes': Netflix.

'La maldición de Bly Manor': Netflix

Después del éxito que tuvo 'La maldición de Hill House' (otra de las recomendadas para esta ocasión y para los amantes del terror), sus creadores lanzaron el pasado 9 de octubre la primera temporada de 'La maldición de Bly Manor'.

En este caso, la ficción es un drama de terror sobrenatural, la cual se basa en la novela de terror de 1898'The Turn of the Screw' de Henry James. Además, es una de las que mejor valoración obtiene de 'Rotten Tomatoes'.

Valoración de 'Rotten Tomatoes': 86%.

Plataforma donde ver 'La maldición de Bly Manor': Netflix.

'Vampires': Netflix

'Vampires' ('Vampiros'), es una serie francesa de terror sobrenatural. La trama gira en torno a Doina, una vampiresa que suprime sus tendencias vampíricas tomando pastillas.

Se estrenó el 20 de marzo en Netflix y, aunque a priori parece que su argumento se acerca más a la comedia, lo cierto es que se engloba dentro del género del terror y el drama y 'Rotten Tomatoes' le pone muy buena valoración.

Valoración de 'Rotten Tomatoes': 89% .

. Plataforma donde ver 'Vampires': Netflix.

'Lovecraft Country': HBO

HBO lidera prácticamente la lista de mejores series de terror de este año. Para 'Rotten Tomatoes', la ficción 'Lovecraft Country' es imprescindible para los amantes del horror. Esta ficción de drama y terror está basada en la novela homónima de 2016 de Matt Ruff.

Desarrollada por Misha Green y protagonizada por Jurnee Smollett y Jonathan Majors, se estrenó el 16 de agosto está ambientada en los EEUU de 1950. Trata sobre un viaje por carretera en busca de un padre desaparecido, en el que comienza una lucha por sobrevivir y superar los terrores racistas de la población blanca, así como salvarse de monstruos terroríficos.

Valoración de 'Rotten Tomatoes': 90% .

. Plataforma donde ver 'Lovecraft Country': HBO.

'The Outsider': HBO

A principios de este año, en concreto el 12 de enero, se lanzó en HBO una de las series de terror mejor valoradas por la web especializada, 'The Outsider'.

'The Outsider' es una miniserie estadounidense de 10 episodios en la que se entremezclan el drama sobrenatural y el terror. Está basada en la novela homónima de Stephen King.

Valoración de 'Rotten Tomatoes': 91% .

. Plataforma donde ver 'The Outsider': HBO.

'Dark': Netflix

La serie de drama sobrenatural y ciencia ficción 'Dark', de Netflix, estrenó de su tercera y última temporada el pasado 27 de junio. Una mezcla de ciencia ficción, thriller y drama la han convertido en una de las ficciones más aclamadas de la plataforma de 'streaming'.

El argumento de 'Dark', que emitió su primer episodio en diciembre de 2017, trata la historia de cómo tras la desaparición de un niño, cuatro familias desesperadas tratan de entender lo ocurrido a medida que van desvelando un retorcido misterio que abarca tres décadas.

Valoración de 'Rotten Tomatoes': 95% .

. Plataforma donde ver 'Dark': Netflix.

'Truth Seekers': Amazon Prime Video

Entre las últimas cintas estrenadas, este viernes 30 de octubre se ha estrenado una ficción perfecta para ver este Halloween porque, ¿quién dijo que la comedia está reñida con el terror?. 'Truth Seekers' cuenta, a través de una comedia de terror, la historia de un equipo de investigadores de sucesos paranormales.

A medida que vigilan iglesias embrujadas, búnkeres subterráneos y hospitales abandonados con su variedad de artilugios caseros de detección de fantasmas, sus experiencias sobrenaturales se vuelven más frecuentes, más aterradoras e, incluso, mortales.

Plataforma donde ver 'Truth Seekers': Amazon Prime Video.

'Utopia': Amazon Prime Video

También el 30 de octubre se ha estrenado una nueva versión de la serie de 2013 'Utopia', que entonces se podía ver en HBO. El 'remake' rescata la historia sobre una pandemia apocalíptica y se puede en Amazon Prime Video.

Igual que la ficción original, esta gira en torno a un grupo de amigos que descubren en una novela gráfica llamada 'Utopia' secretos que podrían conducir al fin del mundo. Entre las revelación, los jóvenes descubren que podrían producirse enfermedades pandémicas por un virus. Muy adecuada para los tiempos que corren.

Plataforma donde ver 'Utopia': Amazon Prime Video.