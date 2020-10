Los mejores estrenos de series en octubre en Netflix, HBO, Amazon Prime y Movistar+

Una de las principales formas de distraerse y adentrarse a distintas realidades es a través de series. En los últimos meses, la pandemia del coronavirus ha impulsado a millones de usuarios alrededor del mundo a estar pendientes de los estrenos de las distintas plataformas digitales de 'streaming' como Netflix, HBO o Amazon Prime.

Ahora, con la llegada del otoño y el mes de octubre, los servicios de vídeo y series han preparado sus apuestas para seguir ganando adeptos y presentan los estrenos de series, así como de nuevas temporadas de ficciones muy esperadas.

Entre los estrenos destacados de Netflix en octubre están 'Buenos días Verónica', 'Carmen Sandiego', 'La peor bruja', 'Emily in Paris' o 'La maldición de Bly Manor', entre otros. Por su parte, HBO llega con la décima temporada de 'The Walking Dead', 'The Undoing' o la ficción 'Beartown'. Asimismo, Amazon estrena el remake de 'Utopia' y la comedia de terror 'Truth Seekers'.

Mejores estrenos de series de octubre

Entre las series se encuentran historias de misterio, suspense, terror, amor y terror.

'Other Parents' (temporadas 1 y 2): en HBO el 1 de octubre

El formato de falso documental visto en series tan populares como 'Modern Family' vuelve con 'Other Parents'. En esta ficción alemana de HBO un grupo de padres se reúne para poner en marcha una guardería, contando a la cámara sus experiencias.

'Buenos días, Verónica': en Netflix el 1 de octubre

También desde el día 1 se puede ver 'Buenos días, Verónica' en Netflix, una ficción de suspense en la que una policía trata de atrapar a un depredador que actúa en webs de citas y descubre un perturbador secreto.

'Warrior' (temporada 2): el 3 de octubre en HBO

Esta serie emitió su primer capítulo el 5 de abril de 2019, este 3 de octubre estrena su segunda temporada. Warrior se basa en un momento después de la Guerra Civil, en la que un joven prodigio en las artes marciales recién llegado de China termina involucrado en las disputas entre las familias líderes del crimen organizado chino conocidas como las Tongs, en Chinatown.

'The Walking Dead' (temporada 10): el 8 de octubre en HBO

La pandemia del coronavirus causó que este clásico llegara a HBO en el momento en el que estaba planificado. La serie que anunció que llegaría a su final después de terminar la temporada 11, reaparecerá en HBO el 8 de octubre. 'TWD' ha sido el núcleo de otros programas. Actualmente, cuenta con la serie 'Fear The Waling Dead' y con 'The Walking Dead: World Beyond'. 'The Walking Dead' narra la vida de unos personajes que buscan un lugar seguro tras un apocalipsis zombie.

'La maldición de Bly Manor': el 9 de octubre en Netflix

Después del éxito que tuvo 'La maldición de Hill House', sus creadores lanzan este 9 de octubre la primera temporada de 'La maldición de Bly Manor', un drama de terror sobrenatural, la cual se basa en la novela de terror de 1898 'The Turn of the Screw' de Henry James.

'Alguien tiene que morir': el 16 de octubre en Netflix

El día 16 llega a Netflix la española 'Alguien tiene que morir'. Esta ficción de Manolo Caro que cuenta con Carmen Maura, Ester Expósito y Ernesto Alterio, entre tantos, se ambienta en los años 50 y cuenta cómo una familia pide a su hijo, que vive en México, que les presente a su novia. Para sorpresa de todos, aparece con un bailarín.

'Antidisturbios': 16 de octubre en Movistar+

El día 16 también se podrá ver el esperado estreno de 'Antidisturbios' en Movistar+. La serie española de Rodrigo Sorogoyen sobre un grupo de policías que es acusado de un homicidio.

'Beartown': 18 de octubre en HBO

El equipo de hockey sobre hielo de unos jóvenes es la última esperanza de un pueblo, Beartown. Sobre sus hombros recae una responsabilidad. Esta pesada carga se convierte en el catalizador de un acto violento que dejará a una joven traumatizada.

'The Undoing': 26 de octubre en HBO

A finales de octubre se verá una de las miniseries más esperadas. 'The Undoing', basada en la novela 'You Should Have Known', narra la vida de una terapeuta de éxito, interpretada por Nicole Kidman, que justo antes de publicar un libro, todo da un vuelco por una muerte violenta y una cadena de terribles revelaciones.

'Utopia': 30 de octubre en Amazon Prime Video

El 30 de este mes se estrena una nueva versión de la serie de 2013 'Utopia', que entonces se podía ver en HBO. El remake rescata la historia sobre una pandemia apocalíptica y se verá en Amazon Prime Video.

'Truth Seekers': el 30 de octubre en Amazon Prime Video

También el día 30 de este mes y también en Amazon se verá una ficción perfecta para Halloween. 'Truth Seekers' cuenta, a través de una comedia de terror, la historia de un equipo de investigadores de sucesos paranormales.