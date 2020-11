Los mejores estrenos de series en noviembre en Netflix, HBO y Movistar+

La intensidad informativa protagoniza cada día los informativos, los periódicos y las emisoras de radio. El coronavirus, las medidas restrictivas y las disputas políticas casi no dejan margen para desconectar. Sin embargo, llega noviembre y, con el bajón de las temperaturas, ¿qué mejor que abstraerse con estrenos y nuevas temporadas de series en las principales plataformas de 'streaming'?

Los servicios de vídeo y series han visto cómo sus datos han mejorado gracias a las medidas de confinamiento, los 'toques de queda' y las restricciones de movilidad, aunque ahora comienza a recuperar cifras habituales, lejos de los récords cosechados en los primeros meses del año.

El último en informar sobre sus resultados del tercer trimestre ha sido Netflix, que el pasado miércoles comunicaron que ganó un 18,8% más, pero se frenó su crecimiento de abonados, logrando 2,2 millones de suscriptores de julio y septiembre, lo que supone el dato trimestral más bajo desde 2016.

No obstante, los estrenos continúan, tanto de nuevas series como de nuevas temporadas y, las plataformas Movistar+, Netflix, HBO y Amazon Prime Video siguen tratando de ganar adeptos con series de toda índole.

Mejores estrenos de series de noviembre

Entre los estrenos de noviembre hay series de política, fantásticas, de comedia, sátira y humor absurdo, de amor e, incluso, para los amantes del terror, de sucesos paranormales.

'Roadkill' (Movistar+): 2 de noviembre

El 2 de noviembre, este lunes, llega a Movistar+ una de las series más esperadas, con uno de los rostros más queridos de la televisión. 'Roadkill' es un thriller de cuatro episodios de una hora de duración que explora la relación entre la moral personal y el poder político en pleno auge de los populismos.

Se trata de una serie con sello británico, que cuenta con Hugh Laurie ('House'), que retoma su acento británico natal en esta ficción que supone su reencuentro con el creador David Hare (dos nominaciones al Oscar por 'Las horas' y 'El lector').

Laurie da vida a Peter Laurence, un hombre que ocupa un alto cargo en el gobierno conservador del Reino Unido. Cuando comienzan a aparecer historias comprometedoras, Peter, con una vergonzante falta de culpabilidad o remordimiento, echa a caminar magistralmente por la cuerda floja que separa la ruina de la gloria.

'Amor y anarquía' (Netflix): 4 de noviembre

Una asesora casada y un joven informático protagonizan un juego de seducción que desafía las normas sociales y que los lleva a replantearse por completo sus vidas. La serie, creada por Lisa Langseth y que se podrá ver a partir del 4 de noviembre en Netflix, la protagonizan Ida Engvoll, Björn Mosten y Carla Sehn.

"Si la vida es dura, déjate llevar, encuéntrate", reza el tráiler de esta ficción sueca excéntrica, romántica y emotiva que parece que no dejará a nadie indiferente.

'Paranormal' (Netflix): 5 de noviembre

Ahmed Amin, Razane Jammal y Ayah Samaham lideran el reparto de la serie egipcia fantástica de miedo, escalofriante y en la que se cuenta la historia de un hematólogo escéptico.

Tras verse involucrado en unos sucesos inexplicables, se convierte, muy a su pesar, en el experto de referencia para casos paranormales.

'Nasdrovia' (Movistar+): 6 de noviembre

'Nasdrovia' es una ficción creada por Sergio Sarria ('El intermedio', 'Capítulo 0'), Miguel Esteban ('El Vecino', 'Capítulo 0') y Luismi Pérez ('El Intermedio', Capítulo 0') y dirigida por Marc Vigil ('El ministerio del tiempo', 'Vis a Vis'). En ella, se cuenta, a través de la comedia, la crisis de los 40 que atraviesan una mujer y su socio y exmarido, cuando ella, aburrida de defender a corruptos, se da cuenta de que esa no es la vida que quiere.

En seis capítulos, la cinta narra cómo estos dos abogados acabarán enfrentándose a la mafia rusa y reencontrándose a sí mismos en su huida de la monotonía. La ficción la protagonizan Leonor Watling y Hugo Silva y está basada en la novela del propio Sarria, 'El hombre que odiaba a Paulo Coelho' (La Esfera de los Libros, 2016).

'Moonbase' (Movistar+): 9 de noviembre

'Moonbase 8' es una comedia de seis episodios de media hora, en la que la sátira y el humor absurdo son protagonistas de una historia ambientada en un simulador lunar de la NASA en el desierto de Arizona.

Skip (Fred Armisen), Rook (Tim Heidecker) y su líder Cap (John C. Reilly) son tres astronautas que viven aislados en el simulador y, desde allí, trabajan para lograr el nivel de cualificación óptimo que les permita emprender su primera misión a la Luna.

'Industry' (HBO): 10 de noviembre

Otra de las apuestas de HBO para este mes es 'Industry', una serie creada por los debutantes Mickey Down y Konrad Kay, en la que en ocho episodios cuenta la historia de un grupo de jóvenes recién licenciados que compiten por un número limitado de puestos de trabajo indefinidos en un banco internacional líder en Londres.

Protagonizada por Myha'la Herrold, Marisa Abela, Harry Lawtey y David Jonsson, entre otros, la ficción ofrece una visión privilegiada de la caja negra de las altas finanzas a través de los ojos de jóvenes graduados impulsados por la ambición, el romance y las drogas. En ella se tratan temas como el género, la raza y las clases.

'Los favoritos de Midas' (Netflix): 13 de noviembre

Mateo Gil y Miguel Barros son los creadores de una de los series españolas más esperadas de este año. 'Los favoritos de Midas', protagonizada por Luis Tosar, Marta Belmonte y Guillermo Toledo, se podrá ver en Netflix a partir del 13 de noviembre.

Esta historia de suspense, inspirada en el relato corto de Jack London, se centra en la vida de un empresario que es víctima de un chantaje. Si no paga una elevada suma de dinero, irán matando a personas al azar.

'The Blacklist' - temporada 8 (Movistar+/Netflix): 14 de noviembre

Un día después, el 14 de noviembre, llega a Movistar la octava temporada de 'The Blacklist', una versión más "oscura y dramática", según los creadores.

En la octava entrega del thriller de acción protagonizado por James Spader -ganador de tres premios Emmy-, Liz (Megan Boone) ha decidido depositar definitivamente su lealtad en su madre, Katarina Rostova (Laila Robins), y aliarse con ella para hacer frente a la amenaza que le supone la directiva Townsend.

'The Crown' - temporada 4 (Netflix): 15 de noviembre

Olivia Colman, Helena Bonham Carter y Tobias Menzies lideran el reparto de 'The Crown', la serie creada por Peter Morgan que llega el próximo 15 de noviembre a Netflix con su cuarta temporada.

Este drama recoge las rivalidades políticas y los romances acaecidos durante el reinado de Isabel II, así como de los eventos que moldearían la segunda mitad del siglo XX. No se debe olvidar que se trata de una ficción, en la que sobresale el entretenimiento. Sin embargo, los hechos que se narran son perfectamente reales, muy apropiada para los tiempos que corren.

'La materia oscura' - temporada 2 (HBO): 17 de noviembre

La segunda temporada de 'La materia oscura' se podrá ver en HBO desde el día 17. La segunda entrega comienza cuando Lord Asriel abre un puente hacia un nuevo mundo.

En una extraña y misteriosa ciudad abandonada, conoce a Will, un chico de este mundo que también huye de un pasado turbulento. Su camino se frustra constantemente cuando una guerra comienza a gestarse a su alrededor.

'The Flight Attendant' (HBO): 27 de noviembre

La actriz Kaley Cuoco ('The Big Bang Theory') regresa a la pequeña pantalla con la serie 'The Flight Attendant', en la que muestra cómo una vida entera puede cambiar en una noche.

A través de ocho capítulos, que irán estrenándose paulatinamente -el final será el 17 de diciembre-, se cuenta la historia de una asistente de vuelo que se despierta en el hotel equivocado, en la cama equivocada, con un hombre muerto, y sin idea de lo que sucedió.

'30 monedas' (HBO): 29 de noviembre

Álex de la Iglesia aterriza en HBO para estrenar '30 monedas', una serie fantástica en la que el espectador se sumerge en la historia del padre Vergara, un exorcista, boxeador y exconvicto exiliado por el Vaticano que se encuentra en una parroquia de un pueblo remoto de España.

Uno de los puntos fuertes de la ficción es su reparto. Eduard Fernández ('Mientras dure la guerra', 'El hombre de las mil caras', 'La hija del ladrón'), Miguel Ángel Silvestre ('Sense8', 'Velvet', 'En el corredor de la muerte') y Megan Montaner ('Sin identidad', 'La caza de Monteperdido') contarán como a Vergara le relacionan con una serie de sucesos paranormales y el ingenuo alcalde y una inquieta veterinaria tratarán de desvelar los secretos de su pasado y el significado de la antigua moneda que Vergara mantiene oculta.

Poco a poco, se encontrarán inmersos en una conspiración global: la batalla por el control de las treinta monedas por las que el apóstol Judas Iscariote traicionó a Jesús de Nazaret.

'Baghdad Central' (Movistar+): 30 noviembre

'Baghdad Central' es una miniserie de seis episodios que traslada a la pantalla el éxito editorial del norteamericano Elliot Colla. A través de un thriller policíaco, la historia se ambienta en las ruinas de una ciudad derrotada, Bagdad, y que brinda un punto de vista distinto sobre una historia que creemos conocer.

Stephen Butchard ('The Last Kingdom', 'House of Saddam') firma el guion de esta serie que derriba estereotipos y explora las consecuencias de la ocupación militar de Irak desde la mirada de aquellos que fueron 'salvados' del régimen autoritario derrocado.

