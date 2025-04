Sale a la luz la inesperada propuesta que Mediaset le hizo a David Cantero, que este rechazó

Un mes después de que Mediaset comunicara, de forma totalmente inesperada, que concluía la etapa profesional de David Cantero en Informativos Telecinco después de casi 15 años en la cadena el pasado 6 de marzo, ahora ha salido a la luz la insólita propuesta que le hizo la cadena al presentador, que este rechazó.

Su salida fue tan repentina que David Cantero, de 64 años, no se pudo despedir de la audiencia. El último Informativo que presentó fue el pasado domingo 2 de marzo junto a su compañera y amiga, María Casado. Al día siguiente del comunicado de Mediaset, que destacaba su “brillante trayectoria”, dedicación y compromiso, le daba las gracias y le deseaba lo mejor; el presentador madrileño se pronunció sobre su salida en las redes sociales. “Digamos, que esa ha sido una separación de mutuo acuerdo, amistosa, acordada, durilla, claro, porque es dura, pero amable. No me he jubilado [...] Sencillamente he cambiado, he entrado en una nueva etapa, en una nueva fase de mi vida”. Y añadió: “Las cosas cambian, cambian las circunstancias, cambian las dinámicas empresariales, personales también... La tele no para de cambiar y, a veces, hay que tomar este tipo de decisiones que son difíciles pero bueno, se ha hecho de forma sensata y meditada por ambas partes”.

La insólita propuesta que Mediaset le hizo a David Cantero

Un mes después de la inesperada marcha de David Cantero, se ha conocido el verdadero motivo por el que abandonó Informativos Telecinco. Mediaset le propuso una bajada de sueldo y reducción de jornada para poder quedarse, algo que el presentador rechazó, según ‘Informalia’.

Mediaset quería abaratar algunos costes en los Informativos después de haber hecho invertido mucho dinero en hacerle un cambio de imagen. Se renovó el plató y la cadena fichó a Carlos Franganillo, tras la marcha de Pedro Piqueras, y contrató a María Casado. Tras estos cambios, Mediaset llevó a cabo ajustes presupuestarios y vio necesario adaptar su contrato.

La idea de Mediaset era seguir contando con David Cantero pero modificando su sueldo y condiciones. Reducirle el contrato, que trabajara solo sábado y domingo, y bajarle el sueldo; algo que el presentador no aceptó, por lo que la otra opción que quedaba sobre la mesa era llegar a un acuerdo para concluir su relación laboral, con la correspondiente indemnización de una forma amistosa. Por ello, es que la cadena y Cantero han incidido en todo momento en que fue una salida de mutuo acuerdo y amistosa.

En una entrevista, David Cantero ya dio algunas pistas de lo que había sucedido, dijo que explicó ya que “la empresa estaba buscando abaratar costes” y señaló que “una persona con menos experiencia es más barata y moldeable”.

Cantero explicó que ya no se sentía tan cómodo en Informativos Telecinco. “Llegó un momento que dije: ‘Tú quieres que me vaya y yo casi que también quiero irme’. Notas que algo pasa. Sentí que había alguien que quería quitarme de en medio. A veces las direcciones cambian y hay gente a la que le gustas más o menos”, manifestó. De no haber sido así, Cantero habría seguido “dos o tres años más” dando las noticias en Telecinco.

Tras su repentina salida de Informativos Telecinco, David Cantero está aprovechando para disfrutar de su tiempo de ocio y estar con su familia. Con su mujer Berta Caballero, que es diseñadora de interiores; y sus tres hijos.

David Cantero está casado con Berta en segundas nupcias y llevan más de 30 años casados. El matrimonio tiene dos hijos en común: Adriano (2004) y Alejandro (2006). Cantero también es padre de otro hijo, Álvaro (1990), fruto de su matrimonio con su primera mujer, Carmen Berro Medina, productora de Informativos de Canal Sur Televisión. El hijo mayor de David Cantero, Álvaro Berro también es periodista como su padre, vive en Savilla y trabaja como reportero para Mediaset, en ‘Noticias Cuatro’, presentado por Alba Lago. También ha hecho sus pinitos como modelo.