'Masterchef Celebrity 5': del 'candy crush' de Celia Villalobos a la expulsión de Jesús Castro

Que 'Masterchef Celebrity 5' está dando mucho juego es algo que nadie puede discutir. El casting de este año ha sido muy acertado y los famosos provocan numerosos momentazos. Tras la expulsión de Melani Olivares las semana pasada, los concursantes han tenido que enfrentarse a un primer reto en el que además de trabajar por parejas, han tenido que explicar la receta a través de de dibujos.

Aunque la mayoría de los participantes lo ha llevado bastante bien, las críticas de los jueces han sido muy duras. "Era el plato más fácil y no se parece absolutamente a lo que habéis hecho", decía Pepe Rodríguez a Celia Villalobos y Jesús Castro.

Celia Villalobos recibe una 'pulla'

En la prueba de exteriores, el equipo del programa se desplazaba hasta el pantano de El Burguillo, en el Valle de Iruelas (Ávila). Allí tenían que elaborar dos menús de picnic en los que Albert y Vega, participantes de la séptima edición del junior, les ayudaban y les ponían en algún aprieto, sobre todo a Celia Villalobos.

"A mí me encanta la política", explicaba el joven a la malagueña. "¿Tú sabes que yo fui política muchos años?", respondía ella. "Yo respeto a los que tienen otra opinión aunque no sea la mía. Quiero dedicarme a ser diputado para hablar cosas en el Congreso", añadía el pequeño antes de darle un 'zasca'.

"Yo he estado de diputada 35 años, ¿y sabes cuándohe sido más feliz? Cuando he sido alcaldesa, porque la política es un servicio", sentenciaba mientras Lucía Dominguín le soltaba una pulla: "¿Qué vas a hacer en el Congreso, dormirte como los diputados?". "¡Los diputados no se duermen, guapi!", intentaba defenderse la expolítica del Partido Popular.

Pero por si no tenía suficiente, el pequeño chef, ya fuese incitado por los redactores o por su memoria, lanzaba un dardo que dejaba sin palabras a Villalobos: "Algunos sí... y algunos juegan al Candy-Crush...". (Hay que recordar que a ella la pillaron en mitad del Debate del estado de la Nación jugandomientras Mariano Rajoy daba un discurso).

"En la política pasa de todo. Hay gente que va para hacerse millonario, que son unos sinvergüenzas, hay los que van para salir en los periódicos y los que hemos estado en política en todos los partidos por el bien común y por trabajar", contestaba ella para defenderse.

Raquel Sánchez Silva, accidentada

La presentadora de 'Maestros de la costura' aparecía en las cocinas del talent culinario con los brazos vendados. ¿Por qué? En la prueba de exteriores de la semana pasada tuvo que realizar una tarta de queso que le provocó una doble rotura fibrilar. "Por bruta porque no calenté la mantequilla y lo hice a fuerza y me hice daño", aclaraba Raquel, que ha podido seguir cocinando sin problema "aunque con dolores".

Tras la prueba por equipos, Josie, Nicolás Coronado, Gonzalo Miró y Jesús Castro tenían que enfrentarse a la prueba de expulsión (las dos Raqueles conseguían librarse). Tras un reto muy ajustado en el que los jueces destacaban que ninguno de los cuatro lo había hecho tan mal como para irse, el actor Jesús Castro se convertía en el tercer eliminado.