'Masterchef Celebrity': de la mayoría absoluta de Celia Villalobos al secreto amoroso de Gonzalo Miró

'Masterchef Celebrity' expulsaba por segunda vez a Lucía Dominguín el pasado lunes 10 de noviembre. La empresaria había sido repescada en el programa anterior, pero no logró superar el nivel que tienen sus compañeros y solo aguantó una gala más en el 'talent' culinario de Televisión Española.

Tras su eliminación, los fogones de 'Masterchef' se han encendido para una prueba en la que los famosos han tenido que cocinar una serie de ingredientes que han conseguido jugando a un bingo muy especial. Boris Izaguirre, finalista de la cuarta edición del programa, ha sido el encargado de sacar las bolas del bombo y, para sorpresa de todos, Celia Villalobos ha sido quien ha cantado línea y bingo, teniendo la ventaja de poder entrar al mercado del plató cuantas veces quisiera.

Lo contentica que está Celia Villalobos con su bingo #MCCelebritypic.twitter.com/stegoeTnJA — MasterChef (@MasterChef_es) November 17, 2020

La lista de exparejas de Gonzalo Miró

Florentino Fernández, Josie, Raquel Meroño, Ainhoa Arteta, Nicolás Coronado, Gonzalo Miró, Celia Villalobos y la Terremoto han tenido que cocinar con lo que han podido para unos comensales de lujo: sus amigos más cercanos, quienes han tenido que valorar todos los platos sin saber de quién era cada uno y entre los que se encontraban Asier Etxeandia, Sara Escudero, Máxim Huerta o Feldene.

Antes de terminar sus elaboraciones, Gonzalo Miró ha demostrado que tiene muy mal carácter. Y es que el presentador ha intentado hacer unas esferificaciones de granada que no la logrado terminar, algo que le ha puesto de muy mal humor. De hecho, el joven ha hecho bastantes aspavientos con las manos tirando algo al suelo.

Además, Boris, que junto a su marido es muy amigo del periodista, ha hecho un repaso por todas las mujeres que han pasado por la vida del joven, sorprendiendo al jurado del programa. "Cuando yo le conocí estaba saliendo con Natalia Verbeke, que fue horrible porque le dejó por fax. Después con Eugenia Martínez de Irujo, que tuvo muchos problemas con su madre. Amaia Montero y Malú, antes de Albert Rivera. Pero quien le gustó mucho a él fue Loles Léon, que es su madrina, pero el la veía con otros ojos y su madre le tuvo que decir que no se podía", ha revelado el escritor.

Uno de los momentos más significativos ha sido la votación de los comensales, quienes por mayoría absoluta han elegido a la expolítica del Partido Popular como la mejor de la noche, dándole el delantal dorado con el que se asegura una semana más en el programa por muy mal que lo hiciera en las siguientes pruebas. En esos instantes, Villalobos se ha fundido en caluroso abrazo con Huerta. "Dos exministros en 'Masterchef', esto es historia", ha dicho Flo.

En la prueba por equipos, en la que los aspirantes han viajado a Barcelona para cocinar divididos por equipos. Allí, los celetrities han tenido que enfrentarse a un reto muy exigente: la elaboración de dos menús diseñados por los chefs del prestigioso restaurante 'Disfrutar': Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch, algunos de los cocineros más creativos del mundo.

Tras la elaboración de los platos, el equipo rojo, formado por Gonzalo, Josie, Terremoto y Nicolás, ha sido el peor y ha tenido que ir a la prueba de eliminación, a pesar de que ambos grupos lo han hecho muy bien y han sido felicitados por los jueces. "Hay alguien que lo hace muy bien, aprende y da gusto cocinar con ella y esa es Raquel Meroño", ha explicado Jordi Cruz remarcando que había sido la mejor. Además, quien estaba muy feliz de haber ganado y pasar una semana más en las cocinas del programa era Florentino, que mandaba un mensaje a su amigo Santiago Segura: "Ya te he superado, si me echan en el siguiente me da igual. Estoy contento".

Gonzalo Miró, noveno expulsado

"Hemos venido a competir", ha dicho el presentador al empezar la prueba mientras sus compañeros le recordaban que en el anterior programas no participó ni en la primera ni en la última prueba de la noche. "Ten mucho cuidado porque tus compañeros tienen mucha experiencia en el foso", le ha advertido Pepe.

Entonces los cuatro delantales negros se han enfrentado a una prueba en la que debían realizar bombones y trufas caseras y en la que Lolita Flores ha acudido como invitada. "A mí me llamáis para darles órdenes y verlo desde fuera, pero para cocinar y sufrir ahí detrás no", ha confesado la cantante sobre su posible participación en 'Masterchef'.

Tras perder su pin de la inmunidad, despedimos con mucha tristeza a Gonzalo Miró. ¡Eres muy grande aspirante! https://t.co/5KB3O2GWnEpic.twitter.com/7weDpULRsH — MasterChef (@MasterChef_es) November 18, 2020

Tras las buenas valoraciones de sus compañeros, la cara de Lolita lo decía todo al ver los dulces del presentador. "No tienen sabor, no te has currado el relleno y tenía demasiado, el sellado está mal... hay muchos errores", ha dicho Samantha. Así, Gonzaló Miró se ha convertido en el noveno expulsado del programa tan solo una semana después de haber dejado su pin de la inmunidad.