Lucía Dominguín, expulsada por segunda vez de 'Masterchef Celebrity 5'

En el programa anterior de 'Masterchef Celebrity', Juanjo Ballesta, que era uno de los grandes favoritos de esta quinta edición, se convirtió en el expulsado. Además, Lucía Dominguín fue la aspirante repescada tras una prueba en la que Raquel Sánchez Silva y Laura Sánchez también destacaron en sus cocinados.

Cada vez se nota más que las cosas se ponen más difíciles en el 'talent' culinario de Televisión Española. De hecho, la tensión entre los aspirantes cada vez es mayor y muchas veces tienen encontronazos como el de Celia Villalobos y 'La terremoto' la semana pasada en el que ambas no dudaron en decirse lo que piensan la una de la otra.

Para la primera prueba de la noche, 'los celebrities' han tenido que robar ingredientes a sus compañeros y cocinar con lo poco que les hayan dejado. Además, Santiago Segura, exparticipante de la tercera edición, ha acudido al plató con su característico humor ácido para hacer de rabiar a su amigo Florentino Fernández y demostrarle que él fue mejor participante.

Pepe Rodríguez regaña a Flo

Además de la visita del actor, director y productor de 'Torrente', Jesús Vidal y El Langui, presentadores de 'Donde viajan dos', el programa de RTVE donde la gastronomía también juega un papel fundamental, han visitado las cocinas de 'Masterchef' para apoyar a los concursantes.

Una vez comenzada la prueba, parecía que la guerra entre la expolítica y la actriz había acabado la semana pasa con un abrazo, pero lo cierto es que ha continuado por parte de Villalobos, que ha robado cuatro ingredientes a su compañera: "¿Qué tipo de paz esta?", ha preguntado 'La terremoto', a lo que Celia ha contestado, "la que hay ahora mismo, dame la mano mi amor", un gesto del que su compañera no se ha fiado. Pero no ha sido el único disgusto del reto, los robos también han hecho que Gonzalo Miró tuviera que esperar en la galería por no poder cocinar, ya que todos los aspirantes le han dejado sin alimentos.

"Hija dolores no te pongas así. Hay que robar con calidad, ¿tú robarías en una multimarca de lujo sí? ¿Tu robarías en un almacén que ni fu ni fa? No" https://t.co/5KB3O2GWnE#MCCelebritypic.twitter.com/BFgnu9nsna — MasterChef (@MasterChef_es) November 10, 2020

En el mismo reto, Pepe Rodríguez ha regañado a Flo por un gesto bastante poco higiénico en las cocinas. Raquel Meñoro, que fue la mejor en el programa anterior, ha tenido el privilegio de dar o quedarse una cesta con alimentos básicos, por lo que el humorista se ha subido a la encimera para llamar su atención y que se lo diera a él. "Poner los pies encima de la cocina es poco higiénico", ha dicho Santiago Segura, a lo que el chef ha añadido regañándole: "¡Flo, por favor, bájate de la cocina!".

Una vez han terminado, los 'celebrities' han viajado hasta Ribadesella, rodeados de mar y de naturaleza, con la visita de Pedro y Marcos Morán, del restaurante Casa Gerardo con una estrella Michelin. Los chefs, padre e hijo, han diseñado dos menús con marisco y pescado a la parrilla como productos estrella para que los aspirantes los elaboraran mientras que Saúl Craviotto, ganador de la segunda edición de 'Masterchef Celebrity', ha regresado para echarles un mano.

El desastre de la prueba de exteriores ha provocado que, aunque Ainhoa Arteta ha sido la ganadora y ha podido mandar dinero a una ONG, los nueves aspirantes hayan tenido que ir al reto de eliminación. Todos ellos han conseguido el delantal negro y han tenido que enfrentarse a una receta de cordero lechal en la que lo tenían que cocinar con alimentos de color negro como hormigas, morcilla o tinta de calamar.

En ese momento, Gonzalo Miró, que tenía el pin de la inmunidad, lo ha utilizado y se ha salvado de la expulsión, asegurándose una semana más en el programa. "Ha sido una decisión importante que no se puede tomar a lo loco. Ha habido otras veces que me he visto con más confianza que hoy y tengo la sensación de que los jueces me tienen bastantes ganas", ha dicho el presentador. Para ayudar al resto de sus compañeros, Teresa, segunda clasificada de la séptima edición de 'MasterChef' ha aparecido para aconsejarles porque ella cocinó en su día cordero a baja temperatura.

Lucía Dominguín, expulsada de nuevo

En su primera expulsión, la empresaria fue eliminada junto a Perico Delgado, pero la semana pasada el 'talent' decidió repescarla. Aun así, solo un programa más ha durado cocinando en las cocinas de 'Masterchef: "Lo peor es que el acompañamiento no le viene nada bien. Está todo soso, pasado y grasiento. Cuando pruebes las cosas, aumenta el doble los aliños porque no sabe a nada", ha dicho Pepe Rodríguez.

Junto a ella, Celia Villalobos y Raquel Meroño han sido los peores de la prueba, pero finalmente la empresaria ha sido la expulsada, por segunda vez, de las cocinas de TVE. "Mira que tienes mano, pero eres mejor en equipo que en solitario", ha dicho el juez al despedirla. "Lo sé, pero es que me pongo muy nerviosa", ha respondido ella, quien además ha confesado que se lo esperaba.