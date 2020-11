'Masterchef Celebrity 5': El mal perder de Celia Villalobos, nuevas broncas y una sorpresa muy emotiva para todos

Celia Villalobos ha sido la última expulsada de la gala 10 de 'Masterchef Celebrity 5'. El mal carácter de la exministra ha quedado patente en cada uno de los programas así como su mal perder.

No paró de quejarse en una de las pruebas y este martes volvió a protagonizar nuevas broncas con sus compañeros de programa, esta vez con Flo (Florentino Fernández) y Raquel Meroño.

En la prueba de eliminación, Villalobos tenía que verse las caras con Josie, Raquel Meroño y 'La Terremoto de Alcorcón' para poder seguir una semana más. Sin embargo Celia se enfadó con Flo después de que este le diera tres oportunidades a Raquel para cocinar, dejándole a ella de lado.

"Aquí la que se enfada eres tú y no pare. Ya hablaremos luego, venga dale". ¿Quién crees que tiene razón?FAV Celia Villalobos RT Raquel Meroño#MCCelebritypic.twitter.com/YxxX7DTkye — MasterChef (@MasterChef_es) November 24, 2020

Los enfados de Celia Villalobos

La decisión del humorista no le sentó nada bien a la política, con la que tiene muy buena relación, y conociendo su carácter, ya sabía la que se le venía encima: "Ya verás Celia que chine se va a pillar conmigo porque no la he elegido". Y así fue.

Villalobos explotó después de no ser elegida tampoco por Raquel ni por Josie, teniendo que enfrentarse a La Terremoto. "Estoy convencida que ellos piensan que yo soy muy fuerte y me quieren echar. Y lógicamente en un concurso tú intentas eliminar a los fuertes", señaló molesta.

Después el enfado fue a más. Mientras estaba cocinando, Celia les reprochó a sus compañeros que quisieran echarla: "A Raquel yo le llamo mi hermana pequeña, pero bueno, ella ha hecho su estrategia y ya está".

¿Con quién vas en esta guerra?RT Lucía DominguínFAV Celia Villalobos #MCCelebritypic.twitter.com/p0Sp1XPR1s — MasterChef (@MasterChef_es) November 10, 2020

"Es horroroso cocina con Celia"

La actriz le respondió: "Te recuerdo que durante toda la primera parte del concurso yo me estuve haciendo fosos y fosos, mano a mano con Josie". Después explicó que no es que quisiera menos a Celia sino que tenía más empatía con Josie. Por su parte, Flo indicó: "Esto es morir matando, se llama".

A estos dos enfados con Flo y Raquel hay que sumarle las otras broncas, pullitas y rifirrafes que ha protagonizado con Lucía Dominguín, Ainhoa Arteta o La Terremoto. También ha demostrado que no le gusta trabajar en equipo, provocando momentos muy tensos con sus compañeros. Lucía Dominguín, tía de Nicolás Coronado, llegó a decir de ella: "Es horroroso cocinar con Celia".

Celia Villalobos y 'La Terremoto' hacen las paces

Celia y 'La Terremoto' se tuvieron que enfrentar a un reto (duelo) de cocina fusión. Sin embargo, para sorpresa de todos, cuando el jurado anunció quién era la décima expulsada, Celia hizo las paces con 'La Terre' y se fundieron en un abrazo. "Quiero que llegues a la final", le deseó la política.

El gesto fue muy aplaudido por el resto de concursantes. "Mira, al final se han hecho amigas. ¡Qué bonito!", exclamaron sus compañeros desde las gradas.

Villalobos mostró sentirse muy contenta y satisfecha tras su paso por el programa. "He aprendido mucho aquí y no solamente de cocina", se despidió.

Esta noche despedimos a Celia Villalobos con un gran abrazo de @terremotovedete. ¡Gracias por todo aspirante! https://t.co/5KB3O2GWnE#MCCelebritypic.twitter.com/aJXrGzSIGS — MasterChef (@MasterChef_es) November 25, 2020

"Ninguna mujer llega lejos en un mundo tan machista sin carácter"

Pepe Rodríguez llegó a mencionarle lo "guerrera" que es y que "sufre si no gana", a lo que Celia respondió: "La vida empieza a no tener mucha razón cuando llegas a cierta edad, y yo no estoy dispuesta. Quiero cumplir años, me quiero divertir, sufrir, conocer gente... quiero seguir viva, siempre. No conozco a ninguna mujer que haya llegado a algo en este mundo masculino tan machista ni tan difícil sin haber tenido un gran carácter". Luego añadió: "Sin echarle dos bemoles a la vida, la vida te puede".

Por último, dijo cuál era su apuesta como finalistas. "Nico, Terre y Josie. Nicolás tiene una gran sensibilidad, y él o Terre se merecen ganar", concluyó.

Visita de los hijos y nietos: una sorpresa muy emotiva

La primera prueba de la ala 10 comenzó con una gran sorpresa para todos los famosos. Los concursantes recibieron la visita inesperada de sus familiares, los más pequeños de la casa.

La emoción se apoderó de todos ellos al ver a sus hijos, nietos, sobrinos o amigos, que pudieron cocinar junto a ellos.

El momento en el que Raquel cierra los ojos al abrazar a sus hijas. Esa sensación de ser solo una https://t.co/5KB3O2GWnE#MCCelebritypic.twitter.com/wkqjmilojc — MasterChef (@MasterChef_es) November 24, 2020

Josie recibe el delantal negro directamente

Otro de los protagonistas de la noche fue Josie, cuya pareja fue Diego, su amigo y compañero de profesión. Los dos entregaron una bota un tanto extraña que no gustó a los miembros del jurado, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz. Tanto es así que el propio Josie lo llegó a comparar con un plato que hizo historia en 'Masterchef'. "Es como el León come gamba en dulce", admitió el estilista.

La bota de Josie representa el 2020 😂#MCCelebritypic.twitter.com/sqIWhhDCHR — Mr. Alberto (@amigueldiez) November 24, 2020

Ante tal desastre, Jordi Cruz le mandó directo a la prueba de expulsión entregándole el delantal negro. "Es tan decepcionante tu trabajo que sabes lo que vamos a hacer… Te damos el delantal negro. No se puede hacer el tonto en Masterchef", señaló el chef catalán.

"El expediente de la bota lo tendré fatal, pero el pabellón de la moda lo he dejado muy alto" @JosieTwitteandohttps://t.co/5KB3O2GWnE#MCCelebritypic.twitter.com/ogKfOvgMsL — MasterChef (@MasterChef_es) November 24, 2020

Los otros mejores momentos de la noche

