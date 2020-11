'Masterchef Celebrity': de la discusión entre Celia Villalobos y 'La terremoto' a la predicción de Juanjo Ballesta

La semana pasada 'Masterchef Celebrity 5' despidió a la modelo Laura Sánchez en un programa en el que Celia Villalobos cambió de look y Florentino Fernández enseñó dos quemaduras en sus brazos provocadas por haber cocinado en una de las pruebas del día anterior.

En este martes 3 de noviembre, Bibiana Fernández y Anabel Alonso, más conocidas como 'Las retales' por la edición en la que participaron, han visitado las cocinas del talent culinario de Televisión Española para revolucionar a todos los aspirantes, quienes han tenido que realizar una prueba por equipos y en relevo donde el amaranto ha sido el gran protagonista. Y no solo eso, Flo ha conseguido besar a Pepe Rodríguez tras muchos intentos.

Lucía Dominguín, repescada

Tras el primer reto de la noche, en el que Raquel Meroño ha salido victoriosa y se ha convertido en la mejor de entre todos sus compañeros, los exaspirantes han tenido que poner todas sus ganas en un cocinado que ha servido de homenaje a los sanitarios, quienes han puesto y siguen poniendo su salud y su vida en peligro para luchar contra el coronavirus.

Mientras que los aspirantes se han encargado de los platos principales, los concursantes que intentaban luchar por una plaza otra vez en el programa han preparado los entrantes. En esos momentos, Celia Villalobos ha confesado que su hijo ha pasado la enfermedad y que ahora dona sangre para que su plasma sirva como futura vacuna.

Además, Lucía Dominguín, que se ha convertido en la repescada de la noche, se ha emocionado mucho con el homenaje, ya que su madre, Lucía Bosé, falleció por culpa de una neumonía provocada por el virus. "Lloro porque toda esa gente se fue a la vez. Cada uno lo ha pasado como ha podido. Perdón, no me quería emocionar", ha dicho la empresaria.

Pero si hay algo que ha sorprendido es el duro enfrentamiento entre 'La terremoto' y Celia Villalobos por culpa de unos huevos fritos. Ambas no se soportan y lo han demostrado claramente durante el cocinado. La actriz ha intentado echarle una mano a la expolítica, pero a esta no le ha sentado bien. "No me haces caso y me llevas la contraria todo el rato. ¿Quién me manda a mí decir nada?", ha dicho Pepa.

Ambas se han enzarzado en una fuerte discusión llena de reproches, aunque finalmente se han abrazado para firmar la paz: "Somos mujeres con mucho carácter. Yo no tengo nada contra ella, ¡si no le hago caso!", ha contestado la expolítica.

Juanjo Ballesta, expulsado

El actor ha entrado en las cocinas de 'Masterchef' con un mal presentimiento que finalmente se ha cumplido. Tras haber sido de los peores en la prueba con equipos, él y el resto de los delantales negros han tenido que replicar el plato con el que ganó Ana en la edición anterior de anónimos mientras la propia protagonista les relataba la receta.

"No sé por qué me da, pero hoy la palmo yo. No estoy centrado y esto y haciéndolo todo mal", ha dicho el intérprete ganador de un Goya. Los jueces han intentado tranquilizarlo varias veces (aunque también le han regañado), pero finalmente se han cumplido sus peores pensamientos y ha sido el eliminado de la noche.