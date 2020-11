Pepe Navarro: su inesperado regreso a la televisión en 'Mask singer'

El pasado miércoles 4 de noviembre, Antena 3 estrenó 'Mask singer: adivina quién canta', uno de los triunfos más grandes de la televisión en los últimos años. El programa cosechó 3,7 millones de espectadores y un 27.4% de cuota gracias a su duración, mecánica y frescura del jurado, formado por Javier Ambrossi, Javier Calvo, Malú y José Mota.

En el programa anterior, los seis primeros enmascarados, Catrina, León, Pavo Real, Unicornio, Monstruo y Girasol aparecieron en el plató para deleitar a los investigadores con sus particulares voces y que ellos intentaran saber quiénes se encontraban bajo esos disfraces.Ruth Lorenzo, Pastora Soler, Albano, Paz Vega, Paulina Rubio, Chayanne, Tamara Falcó, Pepe Reina, Joaquín Sanchez fueron algunos de los nombres que los jueces pensaron para ellos, pero por ahora hay que esperar un poco más para saber sus identidades.

💥💥💥 ¡Esto no lo veíais venir, investigadores! 💥💥💥 Georgina Rodríguez es nuestro LEÓN 🦁 Y tú, ¿lo habías averiguado? #MaskSingerEstrenohttps://t.co/LWamhPf6MPpic.twitter.com/QK7hw1leLB — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 4, 2020

Lo que sí pudimos ver y que de verdad sorprendió a toda la audiencia del programa fue quién estaba tras la máscara del León, el personaje menos votado por el público y el jurado. Tras el duelo final, la influencerGeorgina Rodríguez, mujer de Cristiano Ronaldo, sorprendió y dejó a todos boquiabiertos.

El secreto de los Javis

"El único secreto en años que tenemos son nuestras teorías sobre las máscaras", ha revelado Ambrossi al comenzar el programa. "Le pregunto qué piensa y me dice que no sabe, pero tiene apuntadas varias cosas", ha respondido Calvo a su novio. Así, el primer duelo de la noche ha sido protagonizado por Caniche y Camaleón. "Su pronunciación en inglés es muy buena", ha dicho sobre el can Malú. "Es Maribel Verdú", ha vaticinado José Mota, a lo que el resto de los jueces han añadido que podría ser Pilar Rubio.

En el turno del reptil, el concursante bajo el disfraz ha desconcertado a todos. Las pistas les habían hecho pensar que era un futbolista, pero cuando ha empezado a cantar ópera les ha dejado a todos boquiabiertos. Aun así, los investigadores han querido decir sus opiniones: Carlos Latre, David Villa, Maxi Iglesias o Guardiola. "Me he dedicado al deporte, pero llevo tiempo lesionado", ha dicho el enmascarado. Tras las votaciones, el duelo lo ha ganado este último, dejando al pero para el asalto final.

Cuervo y Pulpo (dos de los trajes más cutres de la edición) han sido los siguientes en enfrentarse. "Como han cambiado los cuervos en televisión...", ha bromeado Arturo Valls como guiño al muñeco de José Luis Moreno. ¿Quién han creído los jueces que es? Julio José Iglesias, Iniesta, Fonsi Nieto o Jesulín de Ubrique han sido algunas de sus ideas. Después ha llegado el turno del octópodo, que ha sonado muy familiar: "En la vida siempre hay que actuar: dónde, cuándo y con quién estés", ha dicho como pista cuando le han preguntado si era actor o no. El ganador de este duelo ha sido Cuervo, quien aguantará sin revelar su identidad una semana más.

Para el duelo final, Cerdita y Gamba, cuyos disfraces también eran de los más cutres de todo el concurso) han dejado a los jueces petrificados. Cuando todos pensaban que el puerco era una mujer, su voz les ha hecho cambiar rápidamente de opinión. "Es hombre", ha gritado la pareja de Albert Rivera. "No he estado tan perdido en mi vida", ha revelado el actor de 'Física o química'. "No sé si es un chico o una chica, no estoy seguro", ha añadido Mota. En cuanto a las teorías de los investigadores, se han atrevido a decir que es posible que fuera Carmen Martínez Bordiú, Antonia Dell'Atte e incluso Bárbara Rey.

"Tengo claro que es Maxim Huerta", ha dicho Ambrossi tras escuchar la actuación del crustáceo. Entonces, Mota ha preguntado si había sido o no ministro, a lo que el personaje ha respondido: "A veces he llevado gabardina y a veces a la plancha". La ganadora de este último duelo ha sido Cerdita, por lo que Gamba, Pulpo y Caniche han tenido que enfrentarse en la batalla final.

¡Este PULPO cruzó el MISSISSIPPI! 🐙 Seguro que has flipado al ver que NUESTRO OCTÓPODO enmascarado es el mismísimo @PepeNavarro_TV 😱 #MaskSinger2pic.twitter.com/rgqzTCMyPa — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 11, 2020

Pepe Navarro, expulsado

Tras las votaciones de los investigadores y del público del plató, Pulpo debía desenmascararse. "Nos ha vacilado mucho", explicaba Javier Ambrossi bromeando. "Estoy muy perdido, pensé que era David Muñoz, pero no sé", comentaba Javier Calvo. Además, Malú añadía que podía ser Carlos Bardem y Mota que Álex González. Entonces todos se quedaban sin habla al descubrir que era Pepe Navarro.

"Esto es muy divertido y emocionante. No sabéis lo que se hace para llegar aquí. Cuando nos tapan rezamos porque no nos pare la policía y nos confundan con terroristas", ha revelado Navarro tras quitarse la máscara ante el asombro de todos. "No se lo dije a nadie, ni a mis hijos. Sí que tenía un proyecto, pero nada más", ha continuado el presentador. "A ellos les encantaría hacerlo y se los hubieran pasado bien como yo porque nos gusta mucho esto de los disfraces. Creí que Javi Calvo me había pillado porque habíamos hablado en los últimos días, pero al final su intuición fue otra", ha confesado.