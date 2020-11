Marta López, la ex de Alfonso Merlos (para que te sitúes) pasó por quirófano el pasado 5 de noviembre para reducirse una talla de pecho tras haber adelgazado más de 15 kg. También aprovechó para operarse la zona del abdomen y acabar con la piel flácida que se había quedado tras perder tanto peso.

"Tengo la piel súper flácida y también me voy a hacer una abdominoplastia. Me apetece, me considero que soy joven y estoy bien… no contaba con que la barriga se me iba a quedar así", decía antes de someterse a las intervenciones, de las que ya hemos visto el resultado.

Marta López muestra su nuevo pecho operado (y también su abdomen)

Este miércoles, Marta López ha regresado al plató de 'Ya es mediodía', donde es colaboradora, para mostrar el resultado de sus dos intervenciones quirúrgicas.

"Solo han pasado 10 días y mirad... está fenomenal", decía mientras mostraba a cámara su nuevo abdomen (aún con marcas de la cirugía que, según ella, se irán) y su pecho, más pequeño pero más "ideal", dijo.

Habrá que esperar aún unas semanas para ver el resultado final, pero todo parece indicar que va a quedar más estupenda si cabe.