María del Monte: "Mi madre no sabe que mi hermano ha muerto"

Tras la curiosa y divertida entrevista a Carmina Barrios, madre de Paco León, donde contó que su hijo no la había pagado por realizar la película que la catapultó al éxito, ahora Bertín Osborne ha viajado hasta Cazalla de la Sierra para entrevistar a la gran María del Monte en 'Mi casa es la tuya'.

La reina de las sevillanas, género musical que ella llevó a un nivel de popularidad inimaginable, tiene una relación muy especial con su madre, Bibiana, a la que todavía se unió cuando se quedó viuda hace ya trece años. Para la cantante es su mayor tesoro, pero su hermano Antonio, que falleció en abril a los 65 años como consecuencia del Covid-19, era su "alma gemela".

María del Monte,

El Palacio de San Benito de María del Monte ha sido protagonista también de la entrevista. A Bertín le ha dado miedo donde han realizado la entrevista, y es que el emplazamiento fue un hospital de guerra. No es la residencia habitual de la tonadillera y nunca ha dormido allí, pero es un sitio muy especial para María. "Yo prefiero no mirar a los cuadros, parece que me están mirando", ha revelado el presentador.

Pero es que la cosa no ha acabado aquí. Bertín y la cantante se han llevado varios sustos mientras han charlado. Durante el programa, luces que se apagan solas y ruidos extraños han hecho que el presentador haya llegado a pensar que todo era producto de una broma. "Esto no me ha pasado nunca, ¿es cachondeo tuyo? Estas cosas me dan mucho miedo. No quiero ni hablar del tema", ha reconocido muy asustado Osborne.

Parece que en el palacio pasan cosas extrañas 😨👻 https://t.co/Zd6hjTNfG5#MiCasaMaríaDelMontepic.twitter.com/1gmLhLo3iR — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) October 30, 2020

Nacida en plena Feria de Abril, la veterana cantante también de copla ha explicado que sus inicios en la música fueron cantando para su familia, hasta que con 20 años se alzó con la victoria en un programa musical. "Yo pensaba que después de ganar ya era artista. Pero no", ha revelado la artista. Implicarse de lleno en lo que creía fue esencial para lograr su sueño y ganarse el reconocimiento del público: "Me recorrí las radios con mi disco debajo del brazo y me llegaron a decir que una mujer no servía para cantar sevillanas".

Su padre no quiso que se dedicara a la música y más siendo mujer, pero cuando ella lo decidió (dejó sus estudios de Medicina para ello) solo le dio un consejo: "Te vas a meter en un mundo que no es tuyo. No te manches". "La que más me animaba era mi madre", ha confesado María. Aun así, su canción 'Cántame' la catapultó al éxito: "Fue una llave mágica, no sabes por qué llega a tu mano. Era el tema, el momento, la situación…".

María del Monte, sobre su posible reconciliación con Isabel Pantoja: “En la vida será lo que tenga que ser y pasará lo que tenga que pasar” https://t.co/Zd6hjTNfG5#MiCasaMaríaDelMontepic.twitter.com/wVmj4SREFD — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) October 30, 2020

Isabel Pantoja Vs. María del Monte

Sobre su distanciamiento con Isabel Pantoja ha sido muy clara: "Yo hay cosas de las que no he hablado y no voy a hablar". ¿Habría una posible reconciliación entre ambas? "En la vida será lo que tenga que ser y pasará lo que tenga que pasar", ha respondido. Además, del Monte es madrina de Chabelita, pero ha reconocido que lleva años sin verla.

Pero la bomba de la noche ha sido cuando la artista ha revelado que su madre no sabe sobre el fallecimiento de su hermano Antonio: "¿Cómo hago yo pasar a mi madre con 95 años por esto? Yo no he perdido a un hermano, he perdido a mi alma gemela", ha confesado muy emocionada.