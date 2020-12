María Jesús Ruiz está rota de dolor. La La Miss España 2004, de 37 años, ha perdido la custodia de su hija menor, María Jesús, de tres años y medio.

"Hoy es uno de los peores días de mi vida. Es algo que me ha partido el alma. Hubo un fallo por la guardia y custodia de mi hija pequeña, quien desde que nació ha vivido conmigo y con su hermana. La decisión del juez ha sido que la custodia sea para su padre porque su madre trabaja fuera de la provincia", ha explicado ella misma, entre lágrimas, este miércoles en 'Mujeres y hombres y viceversa'.

María Jesús Ruiz, devastada al perder la custodia de su hija pequeña

La niña es fruto de la relación de dos años de duración que tuvo la exmodelo con Julio Ruiz, quien será ahora quien cuide de ella.

Ambos llevan un año luchando por la custodia, un litigio que comenzó en enero de 2019, cuando el empresario presentó la demanda.

Lo que ha llevado al juez a darle la custodia al padre han sido los continuos desplazamientos de María Jesús a Madrid por motivos laborales. Cabe destacar que tanto Ruz como ella viven en Jaén, pero él no suele viajar fuera de la provincia.

No se va a quedar parada

"Voy a recurrir para demostrar que no todo lo que se ha dicho es verdad. Lucharé hasta el final. No voy a parar de luchar, sobre todo ahora que el Tribunal Supremo está otorgando muchas custodias compartidas. Yo estoy de acuerdo en la igualdad y en que todos tenemos derecho. Por eso también creo que todas las mujeres tienen derecho a desarrollarse como profesionales y como mujeres independientes, que no tengamos que estar pendientes de una pensión para vivir", dijo, revelando que no se iba a quedar parada ante el dictamen del juez.

Líos con sus ex

Cabe destacar que con José María Gil Silgado, padre de su otra hija, Alba, también ha mantenido disputas legales en los juzgados por la custodia de la niña, entre otras cosas.

Y, para más inri, añadir que Julio Ruz fue expulsado en 2019 de 'GH VIP' por tener un "comportamiento inadecuado" con María Jesús Ruiz, quien también estaba concursando en el reality.

