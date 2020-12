María Casado habla de su inesperado despido de TVE: "Después de 20 años fue un shock"

María Casado, de 42 años, visitó 'El hormiguero' junto a Antonio Banderas, con quien trabaja ahora como responsable en la productora de televisión que el actor creó el pasado mes de mayo, Soho TV.

Pablo Motos aprovechó su presencia para preguntarle por su despido de RTVE, que este martes se cumplían siete meses de su salida. Antes de poder hacerle la pregunta, la periodista señaló que esto sucedió después de "21 años" en la cadena pública, a lo que apostilló bromeando: "A que no los aparento". "No los aparenta nada", dijo Motos.

Banderas se sumó a las risas diciendo: "Presentaba los telediarios con seis años". Unas palabras que provocaronlas carcajadas de todos.

El presentador de Antena 3, que sigue con el brazo en cabestrillo, prosiguió diciendo: "Estuviste cuatro años haciendo 'La Mañana". ¿Cómo te dijeron que dejabas de presentar el programa? ¿Qué pasó aquella mañana?".

"Después de 20 años fue un shock"

"Fue una conversación de lo más normal", contestó María Casado tratando de restarle importancia. "Al final en al tele hay relevos, hay momentos en los que te ponen o te quitan, o hay apuestas por otras personas y me dijeron que no iba a seguir. Fue más natural y más tranquilo que lo que la gente se pude imaginar pero sí, después de 20 años fue un shock".

Pablo le preguntó: "¿No te vas tan tranquila...?". "No hombre no, al final son muchas horas y mucha dedicación. Pero tengo tantos amigos allí...".

Casado cree que la televisión pública se ha convertido en un "juguete político"

El presentador quiso preguntarle después: "¿Crees que puede ser independiente una televisión pública o mientras haya políticos que cuando ganan las elecciones, creen que les han regalado una tele, eso va a ser muy difícil?".

"Creo que te has respondido tú solo", indicó, despertando las risas de todos los allí presentes. "Estoy deseando que todas las radios y teles públicas de este país tengan la libertad para que trabajen los grandes profesionales que hay allí con esa libertad, fuera de lo que es el juguete político que para muchos se ha convertido eso".

Desde hace unos meses, María trabaja como responsable de la productora de Banderas. Los dos hablaron de sus nuevos proyectos de televisión que tienen en marcha, el espacio musical 'Escenas en blanco y negro', para la plataforma Amazon Prime.

"Cuando la conocí vi que había un ser humano muy interesante"

Gracias a ello, Casado señaló haber experimentado una "transformación personal y personal" gracias a la ilusión que ha supuesto el nuevo proyecto: "Cuando llegué a Málaga, Antonio me dijo: 'sueña grande y crea, sin miedo'".

Por su parte, el actor y productor alabó a la periodista, por la que siente "admiración" desde hacía años: "Me parecía una mujer que daba mucha confianza. No la he visto fallar nunca y cuando la conocí vi que había un ser humano muy interesante".

Presentarán los Goya: "Hay muchas formas de suicidarse y esta es una de ellas"

María contó cómo Antonio le ofreció este trabajo: "Cuando sale la noticia, Antonio me llama. Lo primero que me pregunta es que cómo estoy, luego que qué había pasado y lo tercero que me dijo fue: 'Dame cinco minutos y te vuelvo a llamar, que creo que tengo una cosa para ti'".

La pareja también ejercerá este año de presentadores de la próxima gala de los premios Goya algo que consideran un "suicidio": "Hay muchas formas de suicidarse y esta es una de ellas", bromeó el malagueño haciendo referencia las críticas que sabe que recibirán.