Estos son los mensajes de amor que Manuel envió Anita tras 'LIDLT' y así fue la reacción de Montoya al verlos

El debate final de ‘La isla de las tentaciones 8’ de este lunes contó con la presencia de Alba y Gerard, algunas tentadoras, Andrea y Joel y también pudimos ver a Montoya, Anita y Manuel que conectaron en directo desde Honduras, ya que los tres se encuentran en ‘Supervivientes’, aunque esta noche se dedice quién de los tres será el expulsado.

Sandra Barneda comenzó explicando que iban a sacar a la luz “unos mensajes secretos que van a poner fin a meses de mentiras”, los mensajes que se intercambiaron Manuel y Anita tras ‘La isla de las tentaciones’. Y advirtió a Montoya que iba a escuchar algo que no le iba a gustar nada.

Tras ello, Barneda señaló que había llegado el momento de ver “lo que de verdad ocurrió entre Manuel y Anita después de ‘La isla de las tentaciones’ y mostraron públicamente los mensajes que se intercambiaron Manuel y Anita. Unos mensajes que dejaron al descubierto las mentiras de Manuel y daban la razón a Anita, que, desde el reencuentro no ha parado de decir que Manuel estaba mintiendo y que él “no había dicho eso de 'vete con tu novio que conmigo no vas a tener nada serio”. Según Anita, al acabar la hoguera, Manuel le dijo “que se arrepintió, que quería irse conmigo. Pero me di cuenta de que me agobiaba”.

Estos son los mensajes que Manuel y Anita se enviaron

El programa mostró las capturas de los mensajes mensajes que Manuel envió a Anita en noviembre de 2024 tras acabar de grabar 'La isla de las tentaciones'. “Ana, para mí, eres a día de hoy, mi prioridad”, “Me vas a reventar Ana”, “Tú eres mi karma, lo sé”. La respuesta de Anita Williams, de 27 años, fue tan solo un “pues no”.

Manuel González continuó con otra retahíla de mensajes seguidos a la joven catalana. “Ana, de verdad, no pienses nada tío, porque no quiero a ninguna tía, cero, solo a Anita Williams. Te amo. Nunca me dices cómo yo pero bueno, yo te lo digo. ¿Por qué no me dices lo mismo? ¿No me quieres ni un poquito?”. Anita le preguntó: “Lo mismo de qué” y el gaditano le respondió: “Que te quiero, joe”, a lo que ella le puso. “Y yo”.

Después de que se vieran los mensajes que Sandra Barneda leyó en voz alta, Manuel se justificó diciendo: “Yo no tengo problema. Yo estoy soltero”.

Los mensajes que se enviaron Manuel y Anita

La reacción de Montoya, que días antes había mantenido una conversación con Manuel en la que los dos acabaron llorando y fundiéndose en un abrazo, no se hizo esperar. Se puso una careta y dijo: “¿Pero eso qué es? ¿El diario de Noa? Uy, rebajándose. Ay Manolito, que se nos cae la careta. La caretita del amor. El hombre galán”, manifestó.

Tras ello, en ‘El debate de las tentaciones’ mostraron más mensajes que se enviaron Manuel y Anita. Este le escribió: “Si te necesito qué hago” y ella le respondió: “No sé. Yo no quiero que te enganches de mí porque ahora mismo estoy en una situación de mi vida en la que no puedo quererte con la misma intensidad que me quieres tú a mí”.

Anita Williams, expareja de Montoya, continuó diciéndole a Manuel por WhatsApp: “La verdad que mi cabeza va a dos mil por hora y contigo estoy bien y me lo paso bien pero el pensar en algo más, me agobia literalmente. Te tengo mucho cariño, me lo paso muy bien contigo, pero necesito ahora mismo estar tranquila y fluir y no pensar en el mañana porque cuando pienso en el mañana, me agobio y yo soy una persona más de fluir”.

Después, Manuel le escribió de nuevo: “Qué te pasa Anita. No quería molestarte porque veo que estás un poco ausente y digo querrá estar tranquila, a su bola y demás sabes, por eso no te hablaba”. Anita respondió: “No quiero hacerte perder el tiempo”. Y Manuel le dijo: “No me haces perder el tiempo”.

Las mentiras de Manuel quedan al descubierto

Tras escuchar el contenido de los mensajes, Manuel aseguró que mintió en todo lo que le puso. “Nada, que yo no he estado enamorado de esta chavala. Le he podido decir te amo y le he regalado el cielo para liarme con ella”.

José Carlos Montoya, de 30 años, saltó: “Entonces, ¿qué es sexual lo que sentías? Si decías que no”. Tras ello, el sevillano, de Utrera, se puso a bailar y cantar la canción ‘Soy un truhán, soy un señor”. La exnovia de Montoya, Anita, reveló que se estaba dando cuenta de que Manuel “me estaba agobiando”.

Manuel estalló: “¿Y por qué te acuestas conmigo?”, a lo que Anita respondió que se acostaron “dos veces”. El gaditano, ex de Lucía Sánchez, comentó: “Es que me parece una pasada” y se justificó diciendo: “Que yo te he tonteado y plamplineado sí, pero que tú has querido también”.

Montoya se dirigió a Manuel: “Lo que aquí se está viendo, pichita... Ojalá la vida te regale un amor como el que me ha dado a mí y aprendas de verdad. No sé si tendré que ir yo a alguna ‘isla de las tentaciones’ a tentar a tu pareja para que te des cuenta”.

Manuel señaló a ambos y comentó con ironía: “¿Esto es un amor?”. Entonces, Montoya saltó: “Esto es un amor hasta que ya se rompió por culpa de Anita. Tenemos que aceptar la situación, que tú vendes la moto a todas las que te lo compran”.

Manuel se defendió diciendo: “Yo le vendo la moto y si ella me la compra y se monta en la moto...”. Montoya se puso de pie, hizo como que jugaba a los bolos y le envió un mensaje a Gabriella, novia actual de Manuel: “Ánimo, cariño, ahí lo llevas, Gabriella, como los bolos, mira. Ahí lo llevas Gabi”.

Manuel y Montoya se enzarzan tras ver los mensajes

Después, Manuel señaló: “A mí me importan entre cero y nada. A mí si ella me dice rastrero, que me diga rastrero. Si me dice que no valgo un duro, no valgo un duro. Que ellos son los que valen. Son los que han ido a exponer su relación a ‘La isla de las tentaciones’ y han caído los dos”.

La respuesta de Montoya no se hizo esperar: “Lo dices tú, churra, que llevas yendo 40 años [a LIDLT]. ¿Pero tú me vas a venir ahora diciendo que yo he ido? Pero si has ido tú, que llevas tu historia viva que, de verdad, churrita, el año que viene vuelves a ir, que ya has ido a 50 castings. Que ya se lo dijiste a tu Lucía [su ex]. ‘Lucía, esto lo tiene este’”, dijo mientras le imitaba subiéndose la camiseta y mostrando sus abdominales. “Pues a lo mejor tienen otras cosas, ¿sabes? No son solo abdominales en la vida, chocho”.

Tras ello, Montoya continuó con su show, se agachó a la hoguera y comenzó a decir: “Huele a quemado, huele a quemado, que ya es muy tarde, Manuelillo, que huele a quemado”. Al verle hacer su teatro particular, Manuel le dijo: “¿Qué te pasa, tío?”.

La reacción de Montoya tras los mensajes

Anita le envía un mensaje de amor a Montoya y los dos acaban abrazándose y llorando

Después se produjo uno de los momentos más emotivos de ‘El debate de La isla de las tentaciones’, emitieron el mensaje que Anita le dejó grabado a Montoya antes de irse a Honduras como concursante de ‘Supervivientes’. “Montoya, este mensaje es para ti, sabes que lo eres todo, sí que es verdad que en la isla me porté fatal. Fuera pues también te he demostrado todo lo que me arrepiento y te lo seguiré diciendo, vamos, todo lo que me queda de vida”.

Anita Williams continuó diciéndole a su ex, Montoya: “Quiero que sepas pues que te amo con locura, que no me he olvidado de ti, ni me voy a olvidar nunca”, dijo sin poder evitar romperse a llorar. Con lágrimas en los ojos, continuó con el mensaje: “Y que me siento una imbécil por todo y que me arrepiento mucho por todo, si es que no tengo más palabras”.

Mientras pusieron el mensaje, Anita rompió a llorar en directo y fue incapaz de hablar con Sandra Barneda cuando le preguntó. Entonces, Montoya le tocó un brazo y luego se levantó para darle un abrazo a Anita. El sevillano también se emocionó: “Siempre que llora alguien, yo que sé, al final me... y sobre todo si llora alguien que me es especial pues más, ¿no? Al final yo creo que todo el mundo se equivoca, pero claro, al final todo tiene sus consecuencias y ella lo sabe, pero sabe que tiene que estar feliz de estar ahora mismo en esta oportunidad. Pero mírame, carajo”, le dijo a Anita.

Después continuó dedicándole estas palabras de cariño. “Tienes que ser fuerte, saber lo que hay, yo no tengo culpa. Sabes que no sé lo que hago, sé lo que siento y lo que siento es que evidentemente no me olvido de ti, te quiero mucho como persona. Pero ahora mismo eso ha sido mucho dolor y no olvido, no se me olvida pero que te quiero mucho y no quiero verte así, de verdad, y quiero que te vengas arriba”. Tras ello, le cogió de la mano y le abrazó.

Mientras se abrazaban, Montoya dio varios besos a Anita y le dijo al oído: “Te lo juro, me frustra todo porque me encantaría que fuera diferente, te lo aseguro. Si lo llego a saber... Al final una pesadilla que me haces pasar, estás siendo el mayor apoyo y de verdad que sé cómo eres y que te quedes con eso, que ya está”, le dijo mientras le besaba varias veces. “Y aprende”, añadió Montoya.

Tras este emotivo momento, en el que se pudo ver el amor que sienten aún Montoya y Anita, Manuel hizo como que tocaba el violín.

Anita y Montoya se abrazan tras escuchar el mensaje de amor de ella

El emotivo mensaje de Sandra Barneda a Anita Williams

Después, se produjo otro emotivo momento, cuando Sandra Barneda le dedicó unas bonitas palabras a Anita que provocaron sus lágrimas. “Anita, desde el corazón, las personas pueden equivocarse, las personas pueden hacerlo mal, muy mal, pero yo, que tengo una hoguera aquí, no te quemo en ella, te salvo, porque yo también me he equivocado”.

Después Sandra Barneda le aconsejó: “Yo creo, Anita, que ya suficiente has dicho, que has fallado, que te has arrepentido. Ahora, por favor, quiérete tú”.