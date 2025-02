Manu explica el motivo por el que todavía no puede ganar el bote de 'Pasapalabra'

“No me lo he llevado para superar a Rafa”, así confesaba Manu en el programa de ayer los motivos por los que todavía no ha podido ganar el bote. ¿Estrategia o simplemente una broma? El caso es que este mensaje se puede unir con la teoría que circula sobre la entrega del bote del programa de este año. Muchos piensan que 'Pasapalabra' tiene pensado esperar hasta octubre/noviembre para hacer entrega del tan esperado y codiciado bote millonario.

La frase de Manu en directo

Esta frase de Manu ha alimentado la teoría de que este bote no será entregado por el momento. Los seguidores se han tomado al pie de la letra esta declaración de Manu y van haciendo sus apuestas personales sobre cuándo se entregará el bote millonario del programa.

Cabe recordar que Rafa Castaño es quien ostenta el récord por haberse llevado el mayor premio nunca antes repartido en el concurso: un total de 2.272.000 euros. Manu es consciente de que puede hacer historia en el programa. Para ello, tendrá que aguantar unos meses más, al menos hasta octubre, fecha en la que se calcula que el actual acumulado del bote superará el del conseguido por el exconcursante sevillano Rafa Castaño.