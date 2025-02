Manu pone la directa para ganar el bote millonario de 'Pasapalabra'

Manu está en racha en 'Pasapalabra'. El concursante madrileño está de dulce y sus últimas actuaciones en el concurso están siendo brillantes. Esta semana ha quedado muy cerca de alzarse con el bote millonario del programa.

Hasta en dos ocasiones el joven concursantes se ha quedado a punto de conseguir el bote: a una sola palabra de completarlo entero. "¡Manu sigue en racha en El Rosco! Su inconformismo contra Rosa le impulsa al bote", así lo anunciaba la cuenta oficial del programa en 'X'.

Mensaje de Manu por el bote

"Ojalá que Manu se lo lleve pronto. Digno merecedor", comentaba un seguidor del programa en redes sociales. El bote parece que cada vez está más cerca, sin embargo, el joven madrileño hizo ayer un anuncio sobre el bote que ha levantado dudas entre los más fieles del concurso que presenta Roberto Leal: "No me lo he llevado para superar a Rafa", confesaba Manu refiriéndose el bote.

Así, con este anuncio, todo apunta a que la audiencia tendrá que esperar para ver a Rosa o Manu ganando el ansiado y esperado bote millonario de 'Pasapalabra'.